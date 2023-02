Koper obtožuje Riero številnih nečednosti. Guberca naj bi zmerjal s ciganom.

Albert Riera z Olimpijo premočno vodi na lestvici, po zadnji zmagi v Kopru pa dviguje prah njegovo domnevno sporno obnašanje po koncu srečanja na Bonifiki. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Za zdaj je že jasno, da Albert Riera ne bo smel voditi zmajev na naslednji tekmi. Vodilni slovenski prvoligaš Olimpija bo v soboto v Stožicah pričakal Radomlje, vodstvo tekmovanja pa je na seznamu kaznovanih akterjev, ki v 25. krogu zaradi kazni ne bodo smeli pomagati svojemu klubu, navedel tudi 40-letnega Španca, poleg njegovega imena pa zapisal, da se nahaja v suspenzu. Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije bo v naslednjih dneh izrekel kazen. Koprčani od odgovornega organa zahtevajo, da trenerja Olimpije najostreje kaznuje.

Koprčani so sporno početje Riere, s katerim je sprva izstopal po koncu tekme, ko je hotel obračunati s člani strokovnega vodstva Kopra, nato pa se je dogajanje preselilo v notranjost klubskih prostorov, opisali v izjavi za javnost. Bo sledil odgovor ljubljanskega kluba in prikaz razvoja dogodkov, ki so na Bonifiki postregli z burnim tretjim polčasom, že z zornega kota z naskokom najboljšega kluba 1. SNL?

Izjava za javnost

Po koncu tekme 24. kroga Prve Lige Telemach med FC Koprom in NK Olimpijo je na žalost vseh udeleženih prišlo do neljubih dogodkov. Gostom, ki so nam v soboto stali naproti, čestitamo za zmago na igrišču, a ne moremo mimo tega, da ne bi omenili dogajanja po zadnjem sodnikovem žvižgu.

Po tem, ko je trener NK Olimpija Albert Riera nemudoma po koncu tekme napadel klop FC Kopra in izzval množično obračunavanje, je s svojim početjem nadaljeval tudi v notranjosti klubskih prostorov. Ob vstopu v hodnik z garderobami je naletel na predsednika FC Kopra g. Anta Guberca in ga popolnoma neizzvan napadel z besedami: "What is your problem?" (prevod: Kaj je tvoj problem?) To je ponovno pripeljalo do množične konfrontacije. Kljub že zgoraj omenjenemu početju trener NK Olimpije Albert Riera s svojim huliganskim pohodom ni končal.

Medtem ko je celotna delegacija NK Olimpije zapuščala stadion Bonifika, je Albert Riera po tem, ko je zagledal športnega direktorja Kopra Ivico Guberca, proti njemu zakričal: "Gypsy!" (prevod: cigan) S svojim žaljivim obnašanjem je Riera nadaljeval in skozi celotno dolžino hodnikov Bonifike vpil: "Gypsy club!" (prevod: ciganski klub)

FC Koper na tem mestu najostreje obsoja tovrstni rasistični oziroma etnično sovražni govor. V FC Kopru so igralci različnih verskih prepričanj, ras ter etničnih skupin, in prav vsi so bili vselej deležni maksimalnega spoštovanja. Vse zgoraj navedeno so zaznale tudi uradne osebe Nogometne zveze Slovenije, kar je med drugim vidno tudi v poročilu delegata tekme. Od disciplinske komisije NZS zato zahtevamo, da trenerja NK Olimpije najostreje kaznuje.

Za konec je treba spomniti, da je bil Albertu Rieri, ko je bil slednji na najnižji življenjski točki, na Bonifiki ponujen dom in zagotovljena njegova finančna brezskrbnost, zaradi česar je njegova dejanja še težje razumeti.

FC Koper

Odziv za javnost FC Koper je objavljen v celoti in brez lektorskih popravkov.