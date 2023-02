Riera pojasnil, zakaj je besnel, in se opravičil Koprčanom

Albert Riera je na dobri poti, da uresniči cilj in Olimpijo popelje do državnega naslova.

Albert Riera je na dobri poti, da uresniči cilj in Olimpijo popelje do državnega naslova. Foto: Nik Moder/Sportida

Mario Kvesić je v Kopru zapravil najstrožjo kazen, to je bila njegova druga neizkoriščena 11-metrovka zapored (v Mariboru je njegov strel ubranil Ažbe Jug), nato pa je zadel v polno iz igre. Z devetimi goli je prvi strelec Olimpije v tej sezoni. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Olimpija je hitro prebolela poraz v večnem derbiju, po katerem se ji je Maribor začasno približal na 12 točk razlike. Tri dni pozneje je doma ugnala Gorico (4:3), v soboto zvečer pa odpravila še enega primorskega tekmeca. Na Bonifiki je bila boljša od Kopra (1:0). V deževnem vremenu si je v dinamičnem srečanju priigrala številne priložnosti, v prvem polčasu kar štirikrat zadela okvir vrat kanarčkov, obenem pa je Mario Kvesić zapravil še najstrožjo kazen. V nadaljevanju so Ljubljančani le zatresli mrežo, ki jo je branil zelo razpoloženi vratar Kopra Adnan Golubović.

V polno je zadel Kvesić, izkoristil imenitno podajo Svita Sešlarja, zeleno-beli pa so se po tekmi v družbi številnih navijačev, ki so se odpravili na Bonifiko, še dolgo veselili pomembne zmage, s katero so se utrdili v vodstvu. Pred najbližjim zasledovalcem Celjem, ki ga danes čaka gostovanje v štajerskem derbiju v Ljudskem vrtu, imajo kar 16 točk prednosti.

Tega v prihodnje ne bo več počel

Španca so zmotile pritožbe klopi Kopra nad določeno sodniško odločitvijo. Foto: Vid Ponikvar Ko je sodnik Matej Jug označil konec srečanja, so nogometaši Olimpije na igrišču proslavljali veliko zmago, trenerju Albertu Rieri pa so popustili živci. V trenutku se je zaiskrilo. Jezno je gestikuliral v smeri koprske klopi, skušal obračunati z nekaterimi sodelavci trenerja Kopra Zorana Zeljkovića, a so nato stopili vmes številni akterji srečanja, tudi nogometaši Olimpije. Strasti so se umirile, zeleno-beli so nadaljevali proslavljanje zmage na tekmi, na kateri so v okvir vrat tekmeca usmerili kar 15 strelov, Riera pa je pred kamerami Sportkluba pojasnil, zakaj je po tekmi izgubil živce, in se opravičil taboru Kopra.

Dejal je, da so ga zmotile pritožbe klopi Kopra nad določeno sodniško odločitvijo. Čudil se je stanovskim kolegom na klopi gostiteljev, kako so lahko sploh videli, kaj se je zgodilo, če se je vse skupaj dogajalo 60 metrov od njega. To je skušal dopovedati sodniku, nato pa prejel rumeni karton. Delivec pravice Jug mu je dal vedeti, da se tako ne more pogovarjati z njim, Španec je povedal, da tega v prihodnje ne bo več počel. Zdaj ve, kakšno je pravilo, tako da ga bo skušal v prihodnje upoštevati in se bo ukvarjal le s svojo ekipo.

Olimpija se bo v prihodnjem krogu 4. marca v Stožicah pomerila z Radomljami, ki pod vodstvom Oliverja Bogatinova še niso doživele poraza, ampak na štirih tekmah osvojile šest točk. Zmaji so jih v letu 2023 že devet, na domačih tleh pa so v tej sezoni nepremagljivi.