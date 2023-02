Riera obupal nad prvo ligo: Raje bom gledal nadaljevanke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Oprosti, prva liga, ampak od zdaj bom raje gledal nadaljevanke kot nogomet," je po tekmi med Domžalami in Mariborom, ki se je končala z 1:1 in s še eno sporno sodniško odločitvijo, na Instagramu zapisal trener Olimpije Albert Riera.

Odziv Alberta Riere. Sodniške odločitve so dvignile veliko prahu po nedeljskem derbiju Maribora z Olimpijo, na koncu so z NZS sporočili, da je zatajila tehnologija VAR. Trener Olimpije Albert Riera tako celo predlaga, da bi tekmo od 78. minute naprej še enkrat igrali. O sodnikih pa se znova pogovarjamo tudi po derbiju 23. kroga med Domžalami in Mariborom. Končal se je z 1:1. Za Maribor je že trinajstič v sezoni zadel Žan Vipotnik, za Domžale pa z bele točke Franko Kovačević.

Ta je dobil 11-metrovko v sodnikovem dodatku prvega polčasa, ko ga je v skoku za žogo s komolcem udaril Max Watson. Dvajset minut prej pa glavni sodnik Alen Bubek ni zapiskal, ko je Gregor Sikošek v kazenskem prostoru igral z roko. Niti niso iz VAR-sobe sodnika pozvali k ogledu počasnih posnetkov. Streljal je Benjamin Markuš, a je Sikošek žogo zaustavil z roko.

Škandal, pravi trener Olimpije

Priznani nekdanji sodnik Damir Skomina je komentatorju prenosa na Sportklubu med tekmo dejal, da je bila odločitev sodnikov v Domžalah pravilna, češ da je bila roka v naravnem položaju, pa še nastreljana iz neposredne bližine. Pa vendarle: Sikošek, ki sam ni ne zanikal ne potrdil, da bi igral z roko, je roko premikal. In večina tistih, ki je gledala tekmo, je takoj pomislila na 11-metrovko.

Med njimi je bil tudi Riera, še vedno jezen po nedeljskem derbiju. "Škandal," je zapisal v prvi objavi na Instagramu in delil posnetek igre z roko. In nadaljeval s precej sarkazma: "Oprosti, prva liga, ampak od zdaj bom raje gledal nadaljevanke kot nogomet. Še enkrat, grozno."

Za zdaj je sicer trener Olimpije lahko miren, saj je prednost njegove ekipe precejšnja. Na prvem mestu imajo 13 točk prednosti od drugouvrščenih Celjanov in 14 od tretjega Maribora.