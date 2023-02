Direktor Olimpije opozoril na nepravilnosti in naslovil prošnjo na NZS

Po zadnjem večnem derbiju je bilo veliko govora o sojenju. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Vodilni slovenski prvoligaš Olimpija je na dobri poti, da letos postane državni prvak in po petih letih v Ljubljano pripelje ''kanto''. Čeprav je v Ljudskem vrtu v nedeljo proti največjemu tekmecu doživel poraz (0:2), se lahko še vedno pohvali z 12 točkami prednosti. Po večnem derbiju, kjer je vlogo glavnega sodnika opravljal David Šmajc, se je veliko govorilo o sojenju.

Številne sporne sodniške odločitve so razburile oba tabora, tako mariborskega kot tudi ljubljanskega. Ko je postalo jasno, da bi moral sodnik dosoditi še drugo 11-metrovko za Olimpijo, a mu je to preprečila napaka ponudnika tehnologije Hawk-Eye, so bili v taboru zeleno-belih pozitivno presenečeni nad njegovim opravičilom in javno objavo krovne nogometne zveze. Izpostavili so, da se je tehnologija zmotila v škodo Olimpije, opozorili pa še na dogodek, o katerem se po derbiju ni veliko govorilo, ko Ažbe Jug, vratar Maribora, pred tem, ko je ubranil 11-metrovko Mariu Kvesiću, ni stal z obema nogama na golovi črti, ampak kršil pravila. Direktor Olimpije se je v nadaljevanju odprtega pisma za javnost dotaknil odnosa z Nogometno zvezo Slovenije, pisal o poznem obveščanju o disciplinskih ukrepih ter na koncu izrazil dvom o tem, ali krovna zveza obravnava ljubljanski klub enako kot preostale udeležence tekmovanja.

Na nedeljski tekmi sta bila s sojenjem nezadovoljna oba tabora. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Zmaje sicer čaka dvoboj 23. kroga 1. SNL v sredo, ko bodo v Ljubljani gostili Gorico.

Spoštovani,



Najprej se zahvaljujemo Nogometni zvezi Slovenije, da je (na naše veliko pozitivno presenečenje) objavila uradno opravičilo organizacije, ki je na nogometnih srečanjih 1. SNL zadolžena za VAR tehnologijo, da se je na srečanju med Mariborom in Olimpijo VAR »zmotil«. Zmotil se je seveda v našo škodo in ni nepomembno dejstvo, da je bila Olimpija pri tem oškodovana za enajstmetrovko. Seveda se je NZS za take primere zaščitila z 21.a členom Tekmovalnega pravilnika NZS, tako da naša pritožba kljub eklatantnemu oškodovanju naše ekipe in kršitve pravil nogometne igre in fair playa, za katerega se na papirju tako zavzemate, ni možna oziroma bi bila brezpredmetna.



Nadalje v zvezi z istim nogometnim srečanjem tudi ni nepomembno, do sedaj povsod zamolčano dejstvo, da je bil pri enajstmetrovki, dosojeni v korist Olimpije, vratar nasprotne v času strela najmanj en meter oddaljen od golove črte. Kolikor poznamo pravila nogometne igre, je to nedopustno in prepovedano, razen če so stopila v veljavo kakšna nova pravila »lex Olimpija«, ki jih mi ne poznamo.



Naj na tem mestu poudarimo, da to pismo ni samo posledica dogajanj v Mariboru, ampak celotnega odnosa NZS do Nogometnega kluba Olimpija. Javnost je bila zelo izčrpno obveščana o vseh disciplinskih ukrepih, ki jih je NZS sprejemala proti NK Olimpija. Ni pa bila obveščena o tem, da so praktično vsi disciplinski ukrepi NZS, izrečeni proti Olimpiji, prihajali po elektronski pošti v petek popoldne s pritožbenim rokom treh dni. In tudi ni nepomembno dejstvo, da so bili praktično vsi disciplinski ukrepi po naših argumentiranih pritožbah spremenjeni v našo korist, nekateri pa celo odpravljeni. V dobro nogometne igre in poštenja bi se moral nad tem dejstvom kdo zamisliti.



Nogometni klub Olimpija ne beži od odgovornosti in kazni, ki so bile izrečene na račun Olimpije zaradi kršitve pravilnikov in zakonov. Istočasno pa to z vso pravico pričakuje tudi od NZS.



Na tem mestu prosimo NZS, da enakopravno obravnava vse udeležence tekmovanja v prvi ligi NZS in da poskrbi, da bo prvenstvena sezona 2022/23 regularna. Na osnovi dogodkov v Mariboru lahko marsikdo o tem dvomi.



Na koncu tega pisma naj izrazimo vso podporo svojemu trenerju Albertu Rieri, ki je po srečanju v Mariboru pravilno in pravično opozarjal na očitno oškodovanje Olimpije, kar se je na koncu pokazalo za dejstvo.



V upanju na fair play Vas lepo pozdravljamo!



Direktor NK Olimpija Ljubljana

Igor Barišić



