Po porazu Olimpije v Ljudskem vrtu (0:2), s katerim je prednost zmajev pred vijolicami skopnela na 12 točk, se je okrepil optimizem v vrstah Maribora. Branilci državnega naslova so nakazali, da bi se lahko ob nadaljevanju imenitnega niza, v 1. SNL so nanizali že sedem zaporednih zmag, še bolj približali vodilnim Ljubljančanom, v taboru zeleno-belih pa po drugi strani verjamejo, da bi ob današnji zmagi nad Gorico hitro pozabili na nedeljski poraz v Mariboru, okrepili "šampionsko" prednost pred zasledovalci in v nadaljevanje sezone krenili še samozavestneje.

Riera: Vem, kaj bodo rekli zdaj. Samo pritožuje se.

V nedeljo je z Olimpijo šele tretjič izgubil v 1. SNL, po tekmi pa se nikakor ni mogel strinjati z oceno, da je Maribor na igrišču pokazal več od Olimpije. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Pri tem pa bodo v nasprotju z največjimi tekmeci v boju za evropska mesta naleteli na oviro, saj bodo imeli za pripravo na tekmi 23. in 24. kroga na razpolago manj časa od preostalih. O tem je v torek na novinarski konferenci spregovoril Albert Riera.

"Od zdaj bo liga zelo zanimiva, o tem sem prepričan. Pregledal sem koledar tekmovanj. Tekme so v torek, sredo ali četrtek ter nato med koncem tedna. Morda gre za naključje, da je Olimpija edina, ki ima med vsako tekmo le tri proste dni. Celje ima dvakrat po štiri dni, Maribor štiri in tri, Koper tri in štiri, enako Mura. Je to le naključje? Vem, kaj bodo rekli zdaj. Samo pritožuje se. To so dejstva, številke in dokazi. Vendar to je realnost. Drugi imajo za pripravo več časa kot mi. Vsekakor bo nadaljevanje zanimivo. In mi smo vsekakor pripravljeni na to," je dal vedeti, da se zmaji zavedajo dodatne ovire, a se kljub temu čutijo dovolj sposobne in pripravljene, da bi lahko dosegli želene rezultate tudi v tem primeru.

Koliko prostih dni ima šest najboljših klubov 1. SNL med 22. in 24. krogom? Olimpija 3 in 3 (tekme so 19., 22. in 25. februarja)

Maribor 4 in 3 (tekme so 19., 23. in 26. februarja)

Celje 4 in 4 (tekme so 18., 22. in 26. februarja)

Koper 3 in 4 (tekme so 18., 21. in 25. februarja)

Mura 3 in 4 (tekme so 18., 21. in 15. februarja)

Domžale 4 in 3 (tekme so 19., 23. in 26. februarja)

Prihodnji mesec bodo prikrajšane Domžale

Trener Simon Rožman bo sredi marca vodil Domžale na treh zaporednih tekmah v "ekspresnem" ritmu. Foto: Grega Valančič/Sportida Pod drobnogled smo vzeli naslednje sosledje krogov državnega prvenstva, ko se bo za točke igralo med tednom. To se bo zgodilo sredi prihodnjega meseca, ko bodo klubi v enem tednu odigrali tekme 26., 27. in 28. kroga.

Takrat se bo od šestih najboljših klubov, ki izstopajo na lestvici in vztrajajo v igri za evropske vozovnice, pri čemer ima z naskokom najboljše izhodišče vodilna Olimpija, najslabše godilo Domžalam. Tako kot Olimpija ta teden bodo odigrale dve tekmi zapored zgolj po treh prostih dneh. Zmaji bodo podobno kot Maribor in Celje med vsako tekmo imeli tri in štiri proste dni, le da ne v enakem vrstnem redu, največ časa za počitek in pripravo pa bosta imela Koper in Mura.

Koliko prostih dni ima šest najboljših klubov 1. SNL med 26. in 28. krogom? Olimpija 3 in 4 (tekme so 12., 15. in 19. marca)

Maribor 4 in 3 (tekme so 11., 15. in 18. marca)

Celje 4 in 3 (tekme so 11., 15. in 18. marca)

Koper 5 in 3 (tekme so 11., 16. in 19. marca)

Mura 6 in 3 (tekme so 10., 16. in 19. marca)

Domžale 3 in 3 (tekme so 12., 15. in 18. marca)

Gorica, Radomlje in Tabor letos še neporaženi

Olimpijo danes čaka domači obračun s trenutno zadnjeuvrščeno Gorico (17.30). Zmaji so veliki favoriti, a je spomladanski del pokazal, da najslabša trojica jesenskega dela, ki ji napovedujejo krčevit boj za obstanek (Gorica, Radomlje in Tabor), zelo drago prodaja svojo kožo. Nihče izmed omenjene trojice v spomladanskem delu sploh še ni izgubil.

Novogoričani bodo danes gostovali pri vodilni Olimpiji. Jeseni so izgubili v Ljubljani z 0:2, nato se je dvoboj na Primorskem končal brez zadetkov. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Tabor in Radomlje so na treh tekmah osvojili pet točk in presenetili številne favorite, Gorica pa je pred gostovanjem v Stožicah remizirala z Radomljami in Koprom. Mlinarji so ji na lestvici ušli za tri, Tabor pa za dve točki, zato bodo imele vrtnice danes ogromen motiv v Ljubljani. Olimpijo tako čaka še kako zahteven izziv, in to le tri dni po napornem večnem derbiju, na katerem niso ostali le brez točke, ampak tudi izključenega Aljaža Krefla.