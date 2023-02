Riera je suspendiran

V 1. SNL je vse več tekem, na katerih morajo trenerji zaradi kazni počivati in dvoboje spremljali s tribun. Tako je bilo na primer v nedeljo v Ljudskem vrtu, ko sta Maribor in Celje ob igrišču vodila pomočnika Damirja Krznarja in Romana Pilipčuka, Mihael Mikić in Darijan Matić. Prvega stratega pa bodo na naslednji tekmi pogrešali tudi nogometaši vodilne Olimpije.

Odkar Olimpijo vodi Albert Riera, zmaji na domačih tleh v Stožicah še niso izgubili dvoboja. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Zmaji so zelo navezani na Alberta Riero, 40-letnega Španca, ki je z igralci stkal poseben odnos, jim vcepil zmagovalno miselnost in jih popeljal do ogromne prednosti pred zasledovalci. Ko se bodo za točke potegovali v Stožicah proti Radomljam, Riere ne bo na standardnem mestu. Zaradi burnih dogodkov, ko se je v soboto zvečer po zmagi nad Koprom (1:0) spozabil in hotel obračunati s člani strokovnega vodstva gostiteljev, je suspendiran. Vodstvo tekmovanja 1. SNL je namreč na seznam udeležencev, ki bodo morali zaradi kazni izpustiti tekme 25. kroga, uvrstilo tudi nekdanjega španskega reprezentanta, kot vrsto kazni pa navedlo suspenz. To pomeni, da je bila vložena prijava zaradi njegovega vedenja.

Vodilna Olimpija bo letos še neporažene Radomlje gostila v soboto zvečer. Foto: Grega Valančič/Sportida

Za zdaj je tako jasno, da Riera zagotovo ne bo smel voditi izbrancev na naslednji tekmi (Radomlje), šele po tem, ko bo disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije izrekel kazen, pa bo jasno, ali bo moral Riera v vlogi gledalca spremljati predstavo nogometašev Olimpije še na kateri izmed naslednjih tekem.

Zmaje po domači tekmi z Radomljami, ki po prihodu novega trenerja Oliverja Bogatinova v 1. SNL ne poznajo poraza, 12. marca čaka še en dvoboj v Stožicah, v goste prihajajo Domžale, nato pa sledita zahtevni tekmi v gosteh pri Celju (15. marec) in Muri (19. marec).