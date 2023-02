Po derbiju skoraj 10.000 evrov kazni za Maribor in Olimpijo

Olimpija bo morala v blagajno odšteti 5450 evrov, na NZS so kazen utemeljili z nešportnim in neprimernim vedenjem navijačev, prižiganjem večje količine bakel, povzročitvijo prekinitve tekme, večkratnim žaljivim skandiranjem in neprimernim obnašanjem do sodnikov, nasprotnih navijačev in ekipe, uničenjem stolov in varovalne ograje in metanja stolov proti gasilcem, na varnostnike ter domače navijače na sosednji tribuni. Upoštevali so predkaznovanost, kot olajševalno okoliščino pa opravičilo kluba.

Zaradi podobnih razlogov - nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, večkratnega prižiganja večjega števila bakel in bakel, odvrženih na in ob igrišče, večkratnega žaljivega skandiranja in neprimernega obnašanja do sodnikov, nasprotnih navijačev in ekipe, večkratnega metanja folij in papirjev ter manjših predmetov in povzročitve prekinitve tekme - je Maribor, ob upoštevanju olajševalne okoliščine (opravičila kluba) moral odšteti 4250 evrov.

Maribor je dobil kazen tudi zaradi izgredov na tekmi 23. kroga, a je bil znesek manjši (900 evrov), 350 pa bo plačala tudi Mura.

