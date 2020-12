Camoranesi se je vrnil na mesto zločina in Olimpijo zasul s komplimenti

Pred Maurom Camoranesijem je prvi večni derbi v Ljubljani v vlogi trenerja Maribora. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Čeprav so nogometaši Olimpije v Domžalah ostali brez točk, poraz ne odraža dogodkov na igrišču. Olimpija je zelo dobra ekipa. Potrebujemo odlično predstavo, da se domov vrnemo s pozitivnim rezultatom," je pred derbijem povedal Mauro Camoranesi in navrgel nekaj komplimentov ekipi Olimpije, ki je trenutno na četrtem mestu prvenstvene lestvice in ima štiri točke zaostanka za vodilnim Mariborom.

Ta je trenutno v odlični formi. Po porodnih krčih in nekaj spodrsljajih ob začetku svojega dela v Ljudskem vrtu je sloviti nekdanji italijanski reprezentant argentinskih korenin hitro prišel v zmagovalne tirnice in v zadnjih petih tekmah petkrat zmagal. Padali so Aluminij, Domžale, Bravo, Celje in nazadnje z 1:0 sežanski Tabor, a Camoranesi temu pred derbijem ne daje prav velikega pomena.

Vesel, ker je v ospredju kolektiv

"Derbi je derbi. Ne glede na stanje na lestvici in trenutno formo je to vedno posebna tekma. Motiv je velik sam po sebi. Točk še ne seštevamo. Za napovedi je prezgodaj, do konca je še daleč. Po derbiju ostaja še 21 tekem. Čaka nas zahtevna preizkušnja," je še povedal Camoranesi, ki mu gre v zadnjem času odlično, čeprav ima kar nekaj težav. Do konca sezone je ostal brez Nemanje Mitrovića, še dolgo časa ne bo mogel računati na Martina Mileca, na derbiju pa bo pogrešal tudi napadalca Jana Mlakarja. Veseli ga, da se v postavo vrača Denis Klinar.

S Taborom je v Stožicah že zmagal. Kako pa bo z Mariborom? Foto: Grega Valančič/Sportida

"Vmes smo izgubili pomembne igralce, a je moštvo ostalo na predvideni tekmi, kar je zelo pomembno. S tem je eden od glavnih ciljev dosežen, saj nismo odvisni od posameznika, ampak je v ospredju moč kolektiva. Ta bo odločno vplivala tudi na razplet derbija. Moramo nadaljevati s tem, kar nas trenutno odlikuje. Pomagati si moramo na igrišču, imeti željo in pokazati delovno zagnanost," je še povedal Camoranesi, pred katerim je drugi derbi v vlogi trenerja Maribora.

Olimpiji je s Taborom v Stožicah "ukradel" naslov

V začetku oktobra je v Ljudskem vrtu remiziral z 1:1. Z Olimpijo ima, upoštevajoč še obdobje pri Taboru, 50-odstoten izkupiček. Enkrat je zmagal, enkrat remiziral in enkrat izgubil. Zmago je dosegel ob svojem edinem trenerskem gostovanju v Stožicah, ko je Olimpijo šokiral z zmago v predzadnjem prvenstvenem krogu in ji, kot se je izkazalo krog pozneje, ukradel naslov.

Vse tekme Maura Camoranesija proti Olimpiji:

4. oktober 2020 (6. krog Prve lige Telekom Slovenije 2020/21):

Maribor : Olimpija 1:1 (1:0)



6. junij 2020 (26. krog Prve lige Telekom Slovenije 2019/20):

Tabor : Olimpija 0:3 (0:1)



19. julij 2020 (35. krog Prve lige Telekom Slovenije 2019/20):

Olimpija : Tabor Sežana 1:2 (0:1)

RPV: Imamo možnost, da se dodatno oddaljimo

Med nogometaši, na katere bo na današnjem derbiju polagal največ upov, je zagotovo tisti, ki na dresu nosi številko 10 in je na zadnjih petih prvenstvenih tekmah prispeval tri gole, dodal pa tudi asistenco.

Rudi Požeg Vancaš je s štirimi goli drugi najboljši strelec Maribora v tej prvenstveni sezoni. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Vemo, kaj nas čaka. Čutimo pozitivno napetost derbija, ki ga pričakujemo s štirimi točkami prednosti pred tekmeci, a se ne smemo zanašati na to, kar je bilo," je podobno kot njegov trener govoril Rudi Požeg Vancaš, ki je s štirimi goli skupaj z Aljošo Matkom najboljši strelec Maribora v tej prvenstvenimi minutami (najboljši je s šestimi Rok Kronaveter), s 1170 minutami, ki jih je odigral, pa po številu minut na igrišču zaostaja zgolj za vratarjem Ažbetom Jugom.

"Olimpija je do dvoboja v Domžalah igrala dobro, tudi tista tekma bi se ob njihovem boljšem izkoristku priložnosti lahko obrnila drugače, zato je med pripravami ustrezna mera previdnosti. Gre za prestiž, dodaten naboj, imamo tudi možnost, da se še dodatno oddaljimo na lestvici," je še povedal 26-letni krilni napadalec, ki je bil v sezoni 2018/19 izbran za najboljšega nogometaša Prve lige Telekom Slovenije.

Takole se je gola v Stožicah razveselil še kot član Celja. Foto: Vid Ponikvar

V Stožicah je že zadel

"Osredotočeni smo le na naslednjih 90 minut. Derbi je derbi, lahko gre v eno ali drugo smer. Storili bomo vse, da bi se obrnil v našo. V zadnjem obdobju smo se še bolj povezali med seboj kot moštvo, trenutna forma je dobra, tudi v obrambi smo bolj zanesljivi kot smo bili in verjamem, da bomo uspešno serijo nadaljevali tudi v derbiju," je še dejal Požeg Vancaš, pred katerim je peti derbi v vlogi nogometaša Maribora.

Do zdaj se je na njih izkazal z golom in asistenco, svoj edini gol na derbijih pa dosegel prav v Stožicah, pri zmagi v 12. prvenstvenem krogu prejšnje sezone s 4:2. Sicer pa se je, še prej kot nogometaš Domžal in Celja, med strelce na 38 tekmah, ki jih je proti Olimpiji odigral, vpisal le štirikrat.

Izkupiček Rudija Požega Vancaša s tekem proti Olimpiji:

Skupaj:

Tekme: 38

Zmage: 8

Remiji: 12

Porazi:18

Goli: 4

Asistence: 2



V NK Maribor:

Tekme: 5

Zmage: 1

Remiji: 3

Porazi:1

Goli: 1

Asistence: 1