Kakšni dnevi za Timija Maxa Elšnika! Danes bo prvič v karieri pred večnim derbijem popeljal soigralce na (zasneženo) igrišče v Stožicah kot kapetan Olimpije. Tako si je zamislil predsednik Milan Mandarić. S tem je želel nagraditi zvestobo 22-letnega Štajerca, ki mu napovedujejo svetlo prihodnost.

"Spoštovali smo željo predsednika. Zadovoljni smo, da je Timi podaljšal pogodbo. Bil je že naš kapetan proti Muri, je eden izmed vodij ekipe. Ko sem v prejšnji sezoni prevzel ekipo, sem hitro prepoznal njegovo kakovost in mu dal pomembno vlogo na igrišču. Je vedno bolj kakovosten, pred njim je lepa prihodnost, ga pa vseeno ne bi preveč hvalil. Pred njim je tekma z Mariborom, tako da je treba ostati na tleh, ponižen in skromen, se znova dokazovati," je o tem, kako je bil Elšnik čez noč povišan v kapetana zeleno-belih, spregovoril trener Dino Skender.

Samardžić ostaja eden ključnih mož Miral Samardžić bo današnji derbi izpustil zaradi kazni. Foto: Grega Valančič/Sportida Kakšna je bila prva poteza, ko je izvedel, da je postal novi kapetan? "Najprej sem poklical Mirala. Pogovorila sva se, tako da ve, kakšna je situacija. Vsi vemo, kakšen profesionalec je. Z njegove strani ne bo težav. Zaveda se, da je še naprej eden ključnih mož v slačilnici. Je eden izmed vodij. Še naprej bo opravljal to vlogo in mi pomagal. Do zdaj sem nanj vedno gledal kot na mentorja, ogromno mi je pomagal, odkar sem pri Olimpiji," je dejal mladi reprezentant, ki se je pred prihodom v Ljubljano dokazoval v nižjih angleških ligah kot posojeni igralec Derby Countyja. Mirala Samardžića, ki bo odsoten vse do 19. decembra, zelo spoštuje.

Razmišlja le o zmagi nad Mariborom

Elšnik je bil na zadnjih tekmah kapetan mlade reprezentance Slovenije. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V domovini hitro napreduje na lestvici. Postal je eden izmed nosilcev igre Olimpije, v mladi reprezentanci ga je novi selektor Milenko Ačimović prepoznal kot zelo pomembnega člena. Za piko na i je poskrbela želja predsednika Mandarića, da postane novi kapetan zmajev. Presrečen je, da mu je vodstvo kluba namenilo takšno čast.

"Lahko sem le vesel in hvaležen, da so v meni prepoznali določen karakter in kakovost. Na igrišču in zunaj njega bom dal vse, da upravičim njihovo zaupanje. Da bom eden izmed vodij ekipe, da bom pomagal fantom v slačilnici. Zelo je pomembna klima v slačilnici, pred samim derbijem pa še toliko bolj," je poudaril zvezni igralec in javnosti predal osrednje sporočilo, ki pred tekmo z Mariborom odmeva v slačilnici Olimpije.

Zmaji želijo dokazati, da so imeli v Domžalah le slab dan. Proti Mariboru želijo pokazati drugačen obraz in se vrniti na zmagovalno pot. "Moramo se priključiti samemu vrhu. To so tiste tekme, ki jih komaj čakaš. Ne razmišljamo o ničemer drugem kot o naši zmagi," ima pred seboj le en cilj - poraziti večne tekmece iz mesta ob Dravi.

Noče, da bi ga prijatelji na Štajerskem dražili

Nazadnje je proti Mariboru remiziral v Ljudskem vrtu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Usoda je hotela, da bo mladi Štajerec, ki prihaja iz Zlatoličja, kraja med Mariborom in Ptujem, danes nosil kapetanski trak proti vijolicam, ponosu nogometne Štajerske.

"To, da sem Štajerec, ne predstavlja kakšne ovire ali česa podobnega pri tem, da bi bil kapetan Olimpije. Čutim ogromno čast. Sem fant, ki prihaja iz okolice Maribora. Tam sem odraščal, tako da je vedno poseben občutek igrati proti Mariboru. Še neka dodatna motivacija. Tam je veliko znancev, prijateljev, družina. Želim si dobrega rezultata, ker sem potem glavni v pogovoru, drugače pa bi me lahko dražili," je šaljivo pojasnil, kaj bi ga doletelo v primeru neugodnega današnjega rezultata z Olimpijo ob pogovoru s prijatelji in sorodniki. "Želim ekipo popeljati do zmage, to bi bil res poseben trenutek zame," ne skriva želje, da bi prekinil zmagoviti niz vijolic in se jim na lestvici približal na vsega točko zaostanka.