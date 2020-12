Konec trpljenja Anteja Vukušića v Olimpiji

V prejšnji sezoni je bil strelsko tako razigran kot še nikoli. Pa čeprav je na nogometni poti zamenjal že ogromno klubov, spoznal veliko držav in vknjižil številne izkušnje. Pri zeleno-belih, kjer je vseskozi ponavljal, da je nad pozitivno energijo in složnostjo znotraj slačilnice Olimpije toliko navdušen, da v karieri s čim podobnim še ni imel opravka, je žarel od zadovoljstva.

Navijače Olimpije je razvajal večji del sezone, v napetem zaključku, ko se je odločalo o naslovu prvaka, pa se mu je zalomilo. Takrat je streljal le še s slepimi naboji. Zmaji so ostali brez lovorike, ''sinjski diamant'' Ante Vukušić pa je prejel tolažilno nagrado, priznanje za naj strelca prvenstva. Tako razigranega golgeterja ni bilo na sončni strani Alp že zelo dolgo. Po koncu sezone 2019/20 pa se je sled o vročem dalmatinskem strelcu močno zabrisala.

Želel se je resetirati, a ...

Veselje Dina Skenderja in Anteja Vukušića po tesni zmagi nad Mariborom na zadnjem večnem derbiju v Stožicah, ki ga je v prid zmajev pred približno polovico leta odločil zadetek Dalmatinca. Foto: Grega Valančič/Sportida Ko je postalo jasno, da ne bo uresničil želja v poletnem prestopnem roku in je ostal v Ljubljani, statistika ni bila njegov zaveznik. V prvenstvu je še brez zadetka, za nameček pa mu je ponagajalo še zdravje. Začelo se je trpljenje, ki traja že nekaj mesecev in je najboljšega strelca tekmovanja iz prejšnje sezone spravilo v težave. O njih je pred večnim derbijem z Mariborom spregovoril hrvaški trener Dino Skender, ki pri Olimpiji vodi in sodeluje z ogromno rojakov, Vukušića pa je nazadnje na igrišču spremljal pred poldrugim mesecem!

''Vseskozi poudarjam, da je zgodba Anteja Vukušića v tej sezoni zelo posebna. Mesec in pol, skoraj dva meseca, je podredil iskanju novega kluba. Ko se je izkazalo, da bo ostal v Ljubljani, se je vrnil k Olimpiji z namenom, da se resetira. Odigral je nekaj tekem, a je imel nato težave z zdravjem. Lotila se ga je bolezen, takšna, ki nekomu vzame le nekaj časa, je njemu vzela ogromno,'' je poudaril mladi Slavonec, ki na treningih ni mogel računati na Vukušića dalj časa.

Na svetu ne bi bilo srečnejšega od Skenderja

Trener Olimpije Dino Skender ne skriva navdušenja, da bi razširil krog kandidatov za igro v napadu tudi s povratnikom iz Sinja. Foto: Grega Valančič/Sportida Dva tedna je opravljal individualne priprave, nato pa mu je znova zagodlo zdravje. ''Imel je težave s poškodbami, tako da je za njim res težka polsezona. Šele v ponedeljek se je prvič priključil k treningu po mesecu in pol. Vprašljivo je, v kakšnem stanju je trenutno. Rekel sem mu, pa bom to povedal tudi vam, da ne bo nobenih težav pri uvrstitvi na rezervno klop, če se počuti dovolj pripravljenega. Če bo fizično kos izzivu, motiviran in pripraven. Potem ne bo nikakršne ovire, da bi bil na klopi in nato morda vstopil v igro. In potem morda odločil derbi. Če bi bilo res tako, na svetu ne bi bilo srečnejšega od mene,'' je trener Skender napovedal, da bi lahko na večnem derbiju po dolgem času računal tudi na pomoč Vukušića.

Na zadnjem derbiju v Stožicah mu je nekdanji up Hajduka prinesel veliko dobrega. Odločil je zmagovalca in Skenderju priigral eno najslajših zmag, odkar vodi Olimpijo.

V polno zadel le v Brežicah

V tej sezoni je v prvi ligi zbral le 252 minut, v začetni enajsterici pa je nastopil le dvakrat. Foto: Grega Valančič/Sportida Če bi se po Đorđetu Ivanoviću in delno Andresu Vombergarju strelsko prebudil še Vukušić, bi Olimpija veliko težje prebrodila ovire, ki jih v tem delu sezone nastavlja zgoščeni urnik jesenskega dela. Dalmatinec je v prejšnji sezoni dosegel 26 zadetkov, Olimpija pa skupaj 73. Tako se je podpisal pod več kot tretjino vseh golov. V tej sezoni ni dal še nobenega.

Njegovo vlogo prvega strelca je prevzel Ivanović, ki je dosegel 7 zadetkov (Olimpija jih je dosegla skupaj 18), dobro gre tudi Vombergarju (4), Vukušić pa še čaka na prvenec. V prvenstvu je zbral le pet nastopov, skupaj odigral le 253 minut, edini zadetek v tej sezoni pa je dočakal v pokalu, na pestrem gostovanju v Brežicah.

Nazadnje je branil barve Olimpije 25. oktobra v Sežani, ko je bil Tabor boljši z 2:1, nato pa se je nadaljevalo trpljenje. Najprej spodleteli prestopi, nato še zdravstvene težave in izgubljen status v začetni enajsterici. Znašel se je skoraj na začetku, a trener Skender dobro ve, kaj vse zmore. Zato bi s svojimi izkušnjami prišel zelo prav že jutri, ko bo v zasneženih Stožicah gostoval Maribor. Klub, proti kateremu se je Dalmatinec veselil zadetkov že večkrat …