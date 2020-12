Velik udarec za Olimpijo, ''primer bakla'' v Kopru dobil epilog

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kapetan Olimpije Miral Samardžić bo zaradi rdečega kartona primoran prisilno izpustiti kar štiri tekme zmajev. To je velik udarec za ljubljanski klub, ki bo tako v peklenskem ritmu Prve lige Telekom Slovenije ostal kar nekaj časa brez prvega obrambnega stebra. Koprčani bodo morali zaradi ''grehov'' navijačev plačati 800 evrov.

Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Boštjan Jeglič je na podlagi ostrega prekrška, udarjanja s komolcem v predel glave nasprotnega igralca, pa tudi predkaznovanosti, saj to ni bil njegov prvi rdeči karton v tej sezoni, kaznoval Mirala Samardžića s prepovedjo nastopa na štirih tekmah.

Kapetan Olimpije tako po rdečem kartonu, ki ga je prejel na tekmi 14. kroga Prve lige Telekom Slovenije v Domžalah zaradi udarca v glavo mladega nogometaša Domžala Tamarja Svetlina, ne bo mogel pomagati soigralcem le na četrtkovem večnem derbiju proti vodilnemu Mariboru, ampak tudi treh naslednjih tekmah.

Kako si je Samardžić prislužil izključitev?

Nekdanji slovenski reprezentant bo moral izpustiti še gostovanje pri branilcu naslova v Celju, pa domačo tekmo s Taborom in mestni spopad v Spodnji Šiški pri Bravu. Na igrišče se lahko vrne šele 19. decembra, ko naj bi Olimpija po predvidenem urniku odigrala zadnjo letošnjo tekmo in v Stožicah gostila Gorico.

Na nedeljskem srečanju v Domžalah je rdeči karton (dva rumena kartona) prejel tudi branilec Domžal Gregor Sikošek, ki bo zaradi brezobzirne igre počival na eni tekmi.

Postopek zoper FC Koper ustavljen

Disciplinski sodnik je določil tudi kazen za Koprčane. Ko so v 12. krogu v primorskem derbiju gostili Gorico, so si navijači gostiteljev med srečanjem večkrat dali duška s pirotehniko. Ko se je bližal konec tekme, jim je ena bakla ušla izpod nadzora, in pristala na igralnem polju, kjer bi skoraj padla na kapetana Kopra Ivico Guberca.

Kako bi bakla skoraj zadela kapetana Kopra:

Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, metanja večje količine bakel na igrišče za gol in na igralno površino, bodo morali kanarčki plačati 800 evrov. V prid jim je šla olajševalna okoliščina, pisna izjava, postopek proti FC Koper zaradi domnevne pomanjkljive organizacije tekme, pa se je s tem ustavil.