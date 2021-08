Maribor se je ekspresno vrnil na vrh, Ljubljančani so jo zagodli Domžalam

Nogometaši Maribora so v soboto zvečer doma v 5. krogu prve nogometne lige ugnali Tabor z 2:0 in se vrnili na vrh, na katerega se je pred tem povzpel Bravo. Ljubljančani ostajajo neporaženi, v gosteh so spravili v slabo voljo še Domžalčane, ki tako ostajajo na zadnjem mestu. Prvak Mura, ki si je v četrtek podaljšal evropsko sezono vsaj do zime, bo v nedeljo lovil prvo zmago v 1. SNL, v večernem derbiju pa se bosta udarila še neporažena Olimpija in Koper. Celje in Aluminij sta se v petek razšla brez zadetkov.

Mariborčani so v soboto zvečer izkoristili prednost domačega igrišča in z 2:0 ugnali Tabor. To je bila že njihova četrta zmaga v petih nastopih v tej sezoni, po kateri so se na lestvici vrnili na prvo mesto. Za kratek čas je v soboto pripadel ljubljanskemu Bravu, a so vijolice odgovorile z zmago nad Sežančani in vrnitvijo na vodilni položaj. V polno sta s svojima prvima zadetkoma v 1. SNL v dresu Maribora zadela Marko Alvir in Danijel Šturm.

Bravo presenetil Domžale in še izboljšal klubski rekord

Nogometaši Brava nadaljujejo izjemen niz. V tej sezoni so po treh zaporednih remijih dvakrat zmagali. V Domžalah so na krilih Lorena Maružina premagali rumeno družino z 2:0. Hrvat je najprej zadel v izdihljajih prvega polčasa, Ajdina Mulalića pa je s strelom med nogama (s pomočjo Gabra Dobrovoljca, ki je spremenil smer žogi) premagal še na začetku drugega dela in poskrbel za veselje v taboru Šiškarjev.

Fotogalerija s tekme v Domžalah, foto Grega Valančič/Sportida:

Pri gostiteljih, ki so nastopili prvič po izpadu iz Evrope, ni bilo kaznovanega kapetana Senijada Ibričića, dvoboj pa je minil v zahtevnih pogojih. V sončnem in soparnem vremenu ob 34 stopinjah je glavni sodnik Slavko Vinčić v Športnem parku omogočil igralcem v prvem polčasu dva odmora za osvežitev. Bravo je ostal neporažen v 1. SNL tudi po petem poskusu. Odkar igra v prvi ligi, se mu to še ni posrečilo.

Celjani še naprej brez domače zmage

Prvoligaška karavana se je najprej v petek ustavila v Celju. Izbranci Agrona Šalje so v tej sezoni na domačem igrišču doživeli že dva poraza, pa čeprav so v poletnem prestopnem roku pripeljali kar nekaj zanimivih okrepitev, zaradi katerih je klubsko vodstvo postavilo visoke cilje in napovedovalo dobre rezultate. Celjanom se je doma proti Mariboru in Kopru zalomilo, v petek pa so gostili Kidričane in iztržili remi.

Mura po prvo zmago, derbi neporaženih v Stožicah

Mura si je v četrtek podaljšala evropsko sezono vsaj do zime in si napolnila blagajno. Foto: Sportida Branilci naslova iz Murske Sobote so v novo sezono vstopili z delnim zadovoljstvom. V Evropi so si resda že zagotovili igranje vsaj do zime, z bogatimi nagradami Evropske nogometne zveze (Uefa) pa močno olajšali delo vodstvu, vseeno pa v prvenstvu, točno tam, kjer bi morali po opozorilih trenerja Anteja Šimundže pokazati največ, ne osvajajo veliko točk. Mariborčana veseli vsaj to, da so predstave boljše od rezultatov.

V nedeljo bo Mura proti Radomljam, novincu med elito, lovila prvo zmago v tej sezoni. V Fazaneriji bi bilo lahko slovesno, saj so črno-beli z zmago v Litvi ter napredovanjem (vsaj) v skupinski del konferenčne lige navijačem ponudili nov veliki razlog za slavje. Radomljani se zavedajo, da nimajo kaj izgubiti. V tej sezoni so načrte prekrižali že številnim favoritom.

Sklepno dejanje petega kroga prinaša tudi derbi kroga. V Stožicah se bosta udarila še neporažena Olimpija in Koper. Zmaji bodo v obračun vstopili z manj svežine, kot jo bodo lahko imeli Primorci. Ljubljančani so v četrtek zvečer ostali praznih rok proti Santa Clari in se poslovili od Evrope, kanarčki pa so računali na nepričakovano dolg premor, saj je bil dvoboj z Domžalami prestavljen.

Olimpija se po izpadu iz Evrope osredotoča le na domača tekmovanja. Foto: Grega Valančič/Sportida

Koprčani vedno najdejo posebno motivacijo, ko gostujejo v Stožicah, ljubljanski klub, ki so ga zvesti navijači kljub dvema porazoma proti Santa Clari po dvoboju nagradili za trud, pa bo skušal nadaljevati zmagoviti niz. Začel ga je proti Mariboru, nadaljeval v Sežani, zdaj pa namerava pomlajenim Koprčanom, ki imajo v svojih vrstah tudi zelo razigranega jamajškega napadalca Kaheema Parrisa, pokazati, kdo je gospodar v Stožicah.

