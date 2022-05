V Ljudskem vrtu ogorčeni: To je grob napad na NK Maribor

1. SNL, 36. krog: Sobota, 21. maj:

15.00 Radomlje - Domžale

20.15 Aluminij - Tabor Nedelja, 22. maj:

17.30 Mura - Maribor

17.30 Celje - Olimpija

17.30 Bravo - Koper

Prvoligaški ples v sezoni 2021/22 se je začel pred desetimi meseci. Bil je petek, 16. julij 2021, ko sta se Bravo in Radomlje razšla brez zadetkov (0:0). Kdo bi si mislil, da bosta kluba, ki jima v začetku sezone niso napovedovali večjih dosežkov, to velja zlasti za lanskoletne drugoligaške prvake, tako uspešna. Šiškarji so pisali zgodovino, se prvič uvrstili v finale pokala in naskakovali evropsko vozovnico, Radomljani pa so si prvič, odkar nastopajo v 1. SNL (to je tretja sezona), zagotovili obstanek.

Radomlje so si v tej sezoni prvič v zgodovini kluba zagotovile obstanek v 1. SNL. Foto: Grega Valančič/Sportida

To pa še ni vse. Po odmevni zmagi na Bonifiki, s katero so pokvarili šampionske sanje Koprčanom, merijo na peto mesto, na preboj v zgornjo polovico razpredelnice, zato jim v sosedskem spopadu z Domžalami ne bo manjkalo motivov. Ob bučni podpori zvestih Mlinarjev bodo naskakovali rekordno peto zaporedno zmago.

Rumena družina bo prvič zaigrala brez Senijada Ibričića, ki je sklenil igralsko pot in bo od ponedeljka naprej novi športni direktor kluba, zadnjič pa bo ekipo vodil Dejan Djuranović, katerega bo kot kaže na vročem stolčku nasledil Slaviša Stojanović, ki ga na Domžale vežejo zelo prijetni spomini. Občinski spopad, na katerem bi lahko nastopilo veliko mladih, obetavnih nogometašev, se bo začel ob 15. uri.

Slovo Aluminija od prvoligaških zelenic

Kidričani se selijo v drugo ligo. Se jim bodo pridružili tudi Sežančani? To bo znano 29. maja na povratni tekmi dodatnih kvalifikacij proti Triglavu. Foto: Grega Valančič/Sportida V soboto zvečer se bo Kidričevo po zadnji tekmi v sezoni 2021/22 vsaj za leto dni poslovilo od prvoligaških užitkov. Zadnjeuvrščeni Aluminij bo zapustil druščino, v derbiju začelja, na katerem bi lahko Tabor nastopil s kombinirano postavo, saj varčuje z močmi za bližajoče se dodatne kvalifikacije s Triglavom (26. in 29. maja), pa bodo Kidričani lovili sploh prvo zmago v koledarskem letu 2022.

V spomladanskem delu je še niso dosegli, zato je še toliko večja želja, da za slovo od 1. SNL premagajo vsaj najbližje sosede na lestvici. Štajerski klub vztraja pri odločitvi, da bodo njegova vrata še naprej zaprta tujim vlagateljem, tokrat pa bodo njegovi napadalci na vratih Tabora pogrešali znan obraz, saj bo nekdanji reprezentant Jan Koprivec izpustil srečanje zaradi kazni.

Mariborčani imajo zaključno žogico za naslov

Mariborčani so prejšnji teden v čustveni tekmi, na kateri je še zadnjič v Ljudskem vrtu nastopil Marcos Tavares, premagali Aluminij in se povzpeli na vrh. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V nedeljo bo pestro. Obeta se spored, namenjen nogometnim sladokuscem, ki obožujejo razvajanje prek trilerjev. V zadnjih sezonah je postala že skoraj stalna praksa, da se o prvaku odloča prav v zadnjem krogu. To prinaša dodatno zanimivost, pa tudi napetost, o čemer bi lahko veliko povedali Mariborčani. V zadnji krog stopajo kot vodilni, zato so izpostavljeni ogromnemu pritisku.

So vladarji svoje usode, zavedajo se, da imajo vse v svojih rokah, v zadnjih dneh pa so jih med pripravljanjem na odločilno bitko za naslov zmotili nekateri medijski zapisi. Označili so jih za podtalne igre in udarce izpod pasu. Smatrajo jih za poskus destabilizacije, vnašanje nemira, hkrati pa poudarjajo, kako nameravajo zaščitili klubski ugled z vsemi sredstvi.

''Obtožbe o izdatni finančni stimulaciji nogometašev Radomelj za zmago v Kopru, omenjanje vrtoglavih zneskov, ki naj bi jih v ta namen iz Ljudskega vrta namenili v Radomlje, pomenijo grob napad na NK Maribor in v enaki meri na NK Radomlje, saj se na ta način želi razvrednotiti dosežek z igrišča,'' se glasi del sporočila za javnost.

Veličasten pirotehnični šov ob Dravi za velikega kapetana

Bo Ognjen Mudrinski odigral zadnjo tekmo v vijoličnem dresu? Foto: Grega Valančič/Sportida V nedeljo jih čaka ogromen vložek. Če bodo prvaki, bodo prvič po letu 2019 zaigrali v kvalifikacijah za ligo prvakov, ki omogočajo izvrstno bližnjico do podaljšane evropske jeseni, kar je lani imenitno dokazala Mura. Ravno nedeljski tekmec Maribora, ki je lani izgubil naslov prvaka v zadnjem krogu proti črno-belim v Ljudskem vrtu, zdaj pa je žreb poskrbel, da bo gostiteljica Mura. Vijolice lahko tako v Prekmurju osvojijo 16. državni naslov, ki bi predstavljal sanjsko slovo kapetana Marcosa Tavaresa.

Ljubljencu mariborskih src so v petek zvečer ob vožnji s čolnom na Dravi priredili veličasten ognjemet in pirotehnični šov, ki mu je segel do srca. Njegovemu soigralcu, najboljšemu strelcu Ognjenu Mudrinskemu, izbranemu za naj igralca sezone, ne manjka motivacije. Ker je posojeni napadalec poljske Jagiellonie, bi lahko odigral zadnjo tekmo za vijolice, a se klubsko vodstvo trudi, da bi bilo drugače.

Mura je v jesenskem delu proti Mariboru izkoristila prednost domačega igrišča in premagala vijolice. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Gostitelji bodo močno oslabljeni, zaradi kartonov bodo pogrešali kar tri prvokategornike, najbolj bi jih lahko pekla odsotnost Tomija Horvata, nekdanjega upa Maribora, ki mu gre v Prekmurju odlično. Izbran je bil za najboljšega mladega igralca sezone, zaigral pa tudi za člansko reprezentanco. Mura se še poteguje za tretje mesto, do katerega bi ji moralo priskočiti na pomoč tudi Celje. Bi lahko vrnila uslugo Kopru, ki ji je s pokalnim naslovom že zagotovil nastop v Evropi? To bo sicer prvi štajersko-pomurski derbi na Fazaneriji, na katerem bo gostitelje vodil Damir Čontala.

Koper še verjame v preobrat pri vrhu

Še drugič v tem mesecu se bosta pomerila velika prijatelja in nekdanja soigralca Zoran Zeljković ter Dejan Grabić. Foto: Grega Valančič/Sportida Ob 17.30 se bo začela tudi tekma v Spodnji Šiški, na katero z velikimi pričakovanji potujejo nogometaši Kopra. Izbranci Zorana Zeljkovića še verjamejo v preobrat. Naredili bodo vse, kar je v njihovi moči, da v Ljubljani premagajo Bravo, nato pa upajo, da bi jim lahko morebiten spodrsljaj Maribora v Murski Soboti prinesel naslov. Čeprav so večino sezone prebili na prvem mestu, pa so v ponedeljek, ko so na poslovilni tekmi Ivice Guberca na Bonifiki, zapravili veliko priložnost, da bi še naprej odločali sami o svoji usodi. Kapetan Kopra bo v nedeljo zaigral zadnjič za kanarčke, nato pa se odpravlja novim izzivom naproti, postal bo pomočnik športnemu direktorju Oliverju Bogatinovu.

Bravo želi končati sezono na petem mestu, hkrati pa se lahko Primorcem, ki bodo z enim ušesom prisotni na derbiju v Prekmurju, maščuje za poraz v finalu pokala. Da nogometaši po boleči izkušnji proti Kopru, ko so naskakovali zgodovinsko prvo lovoriko, še niso z mislimi na počitnicah, so dokazali že v Sežani, kjer so premagali Tabor. Zdaj imajo priložnost, da sezono sklenejo z novim primorskim skalpom, s tem pa bi tudi dokončno usmerili Maribor k novemu naslovu državnega prvaka.

Olimpija lovi tretje mesto

Robert Prosinečki bo skušal zadržati Olimpijo na tretjem mestu. Foto: Grega Valančič/Sportida Ob 17.30 se bo začel tudi dvoboj v Celju, kjer bo gostovala Olimpija in skušala zadržati tretje mesto. Pred dvema letoma sta ista tekmeca v zadnjem krogu na stadionu Z'dežele odločala o naslovu prvaka, obračun pa je postregel z nenavadnim razpletom, saj se je končal z remijem (2:2), po katerem so odpirali šampanjec gostitelji, Ljubljančani, ki so bili od naslova oddaljeni le en zadetek, pa so padli na tretje mesto. Tokrat Celjani nimajo posebnega rezultatskega imperativa. Sezono bodo končali v spodnji polovici razpredelnice, kar je manj od pričakovanj.

Navijače Olimpije na drugi strani najbolj zanima, koliko nogometašev, ki bodo v nedeljo stopili na celjsko zelenico, bo dres zmajev, ta bo poleti povsem nov, saj stopa v veljavo dogovor z novim opremljevalcem, nosilo tudi v prihodnji sezoni. Robert Prosinečki ima velike načrte, z Olimpijo se želi v dobri luči predstaviti tudi v Evropi, tam pa že drugo sezono zapored ne bo Celjanov.