Navijači Olimpije hladijo šampanjec in stiskajo pesti za Kosića

Do konca prvenstva je še šest krogov, a bi lahko prvaka dobili že v nedeljo. Če bo Olimpija v večnem derbiju, sklepnem dejanju 31. kroga, v Stožicah premagala Maribor, dan pred tem pa bo Tabor ostal neporažen v Celju, bodo lahko navijači zmajev že odpirali šampanjce in nazdravljali ''kanti''. Danes se bosta v primorskem derbiju udarila Koper in Gorica, v soboto pa bodo skušali vlogo favorita na domačih tleh upravičiti Mura, Domžale in Celje.

1. SNL, 31. krog:

Petek, 14. april:

Sobota, 15. april:

Nedelja, 16. april:

Večerni primorski derbi na Bonifiki

Prvoligaška karavana se bo v 31. krogu najprej ustavila v Kopru. Primorski derbi, ki bo potekal pod žarometi, prinaša ogromen vložek. Kanarčki se potegujejo za Evropo, vrtnice pa za obstanek. To bo 86. primorski derbi v 1. SNL, za zdaj se lahko z malenkostno boljšim izkupičkom pohvalijo Koprčani, ki so zbrali 29 zmag, Novogoričani pa le eno manj.

Edoardo Reja bo prvič vodil Gorico na primorskem obračunu s Koprom. Foto: Ana Kovač

Zeljkovićeva četa ima ogromne težave zaradi izdatnega seznama poškodovanih in odsotnih igralcev, a je navkljub porazu v Mariboru (1:3) zadržala prednost pred Domžalami in Muro. Na roko sta ji šla poraza neposrednih tekmecev v boju za Evropo. Koprčani v spomladanskem delu še zdaleč ne blestijo na Bonifiki, kar prinaša ugodno izhodišče Gorici, ki pa v tej sezoni še ni premagala največjega primorskega tekmeca.

Današnja tekma prinaša morda še zadnjo priložnost, da bi se vključili v boj za ''varno'' osmo mesto. Ob novem neuspehu bi se lahko zasedba, ki jo vodita Edoardo Reja in Sergio Porrini, podobno kot Koprčani pa se spopadata z velikim številom manjkajočih igralcev, že sprijaznila s tem, da bosta glavna cilja do konca sezone zadržati prednost pred Taborom in iskanje poti do prvoligaške vozovnice v dodatnih kvalifikacijah.

Bo Daku prekinil strelski post?

Sobotni spored, ki prinaša tri tekme, bodo odprle Mura in Radomlje. Črno-beli so pod vodstvom novega trenerja Dejana Grabića na Fazaneriji gostili štiri najboljše slovenske klube. Zanimivo je, da so premagali najboljša dva, tako Olimpijo kot tudi Maribor, proti Celju in Kopru pa ostali praznih rok. Zdaj bo Grabić prvič vodil Muro na domačem srečanju proti tekmecu iz spodnje polovice razpredelnice, ki pa prihaja v Prekmurje še kako samozavesten. V spomladanskem delu ga namreč poleg Olimpije in Maribora ni kluba, ki bi bil tako uspešen kot Radomljani.

Mirlind Daku je na lestvici najboljših strelcev zaostal za vodilnim Žanom Vipotnikom. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Njihov strateg Oliver Bogatinov je tako v kratkem času dokazal, da premore trenersko znanje, potrebno za zagotovitev obstanka med najboljšimi. Gostitelji, za katere ni najboljši strelec Mirlind Daku zadel v polno že tri tekme zapored, bodo v soboto ob 15. uri pogrešali kaznovanega Žigo Kousa, pri gostih pa je v zadnjem krogu kot dvakratni strelec navdušil kapetan Sandi Nuhanović.

Nič kaj prijeten niz Brava proti Domžalam

Domžalčane čaka v soboto ob 17.30 nepredvidljiv tekmec. Bravo si v tej sezoni še ni zagotovil obstanka, a je po zadnji, še drugi domači zmagi nad Olimpijo v tej sezoni, na dobri poti. V Športnem parku v domačih vrstah ne bo kaznovanega Slobodana Vuka. Izbranci Simona Rožmana, ki je prejšnji teden dopolnil 40 let, že dolgo niso zmagali, a še vedno vztrajajo v boju za Evropo. Šiškarji verjamejo, da lahko po zmagi nad zmaji prekrižajo načrte tudi Domžalčanom. Vratar Matija Orbanić je v vedno boljši formi.

Šiškarji niso proti Domžalam dosegli zadetka že več kot 500 minut! Foto: Grega Valančič/Sportida

Na tekmi na podlagi statistike ne bi smelo biti veliko zadetkov. Na treh medsebojnih dvobojih v tej sezoni so padli le trije goli, prav vse pa so dosegli Domžalčani. Šiškarji imajo opravka z neuglednim nizom, saj niso zatresli mreže dvakratnih slovenskih prvakov že šest tekem zapored (0:2, 0:0, 0:1, 0:2, 0:3 in 0:1)! Zato bo posebne pozornosti deležen Luka Štor, ki je zagotovil Bravu dragoceno zmago nad zeleno-belimi.

Bo večni derbi že prinesel prvaka? O tem se bo odločalo v Celju.

V knežjem mestu se bo v soboto zvečer igrala tekma, od katere bo odvisna tudi dinamika nedeljskega večnega derbija v Stožicah. Celjani namreč še teoretično vztrajajo v boju za državni naslov, za zmaji zaostajajo 15 točk. Če bi v soboto izkoristili prednost domačega igrišča in premagali zadnjeuvrščeni Tabor, bi zaostanek za Olimpijo zmanjšali na −12, to pa pomeni, da zmaji tudi v primeru, če bi v nedeljo odpravili Maribor, še ne bi matematično postali državni prvaki, ampak bi se možnost proslavljanja nove "kante" prestavila na naslednji krog, ko bo Olimpija gostovala v Novi Gorici.

Roman Pilipčuk ima v soboto zvečer opravka vsaj na papirju z najlažjim tekmecem. Foto: Grega Valančič/Sportida

Če pa bi Kraševci, ki jih vodi Dušan Kosić, nekdanji ljubljenec navijačev Olimpije in veliki junak celjskega kluba, saj je leta 2020 popeljal grofe do zgodovinskega državnega naslova, ostali neporaženi v knežjem mestu, bi s tem Olimpiji odprli pot do sanjskega nedeljskega scenarija. Zagotovljenega naslova ob vedno sladki in prestižni zmagi nad Mariborom. Celjani potrebujejo točke, saj želijo zadržati (vsaj) tretje mesto, ki zanesljivo vodi v Evropo. Po drugi strani pa je vrag že zdavnaj vzel šalo na Krasu, tako da bo Tabor iskal prepotrebne točke v boju za obstanek, kjer vodi dramatično bitko s sosedom iz Nove Gorice. Zato bo v Celju, srečanje se začne ob 20.15, v soboto še kako pestro.

Olimpija končno doma pred več kot deset tisoč gledalcev?

Največji spopad, kar ga premore slovenski klubski nogomet, bi lahko napolnil tribune Stožic. Nogometaši Olimpije, zlasti pa njihov trener Albert Riera, željno čakajo tekmo, na kateri bi jih bodrilo petmestno število gledalcev. V nedeljo bi jo lahko dočakali. Navijači zmajev bodo najprej spremljali sobotni večerni dvoboj v Celju in navijali za izbrance Dušana Kosića. Če bo Tabor ostal neporažen, bo tako Olimpija vstopila v nedeljski spektakel z več kot jasnim vložkom. Z zmago bi si zagotovila naslov državnega prvaka že pet krogov pred koncem sezone, hkrati pa pokvarila načrte še večnemu rivalu iz Maribora, tako da bi bilo slavje zeleno-belih še večje. Ker pa so vijolice v zadnjem obdobju uspešnejše, zmagujejo pa tudi na tekmah, na katerih manjkajo najboljši igralci, denimo najbolj vroči strelec lige Žan Vipotnik ali pa Jan Repas, se bo morala Olimpija še kako potruditi, da premaga goste iz Štajerske.

Po zadnjem večnem derbiju v Stožicah se je smejalo nogometašem Olimpije. Foto: Vid Ponikvar

Vsi trije medsebojni večni derbiji v tej sezoni so se končali brez remija. Olimpija je dobila uvodna dva spopada (2:0 in 1:0), nato je Maribor v spomladanskem delu vrnil udarec (2:0) in dokazal, da pozna protiorožja za vodilno ekipo prvenstva. Na derbiju, ki se bo začel v nedeljo ob 17.30, bo imel med sodniki glavno besedo Matej Jug. Če bi se derbi končal z remijem, bi prednost med vodilnim dvojcem ostala 12 točk, če pa bi Maribor v Stožicah prišel do polnega plena, bi končnica prvenstva postala vsaj kanček bolj razburljiva, saj bi se prednost Olimpije, za katero bo nastopil prvi vratar Matevž Vidovšek, stopila na še vedno ogromnih devet točk. Vijolice so sicer nazadnje zmagale v Stožicah pred skoraj štirimi leti.