Olimpijsko dobro jutro z rokometaši in veslačema

Čas je za prvi uradni dan tekmovanj na letošnjih poletnih olimpijskih igrah. Vrhunec za slovenske ljubitelje športa bo že obe devetih dopoldne, ko slovenske moška rokometna reprezentanca igra tekmo prvega kroga in to proti veselili Španiji. Brzice bosta v kvalifikacijah v slalomu na divjih vodah preizkusila branilec naslova, kanuist Benjamin Savšek in kajakašica Eva Terčelj. Na parket prihajajo tudi košarkarji.

Po petkovem uradnem slovesnem odprtju pariških olimpijskih iger so te zaživele v vsem sijaju. To soboto slovenskih nastopov ne manjka. Med judoisti bo prva na tatamije stopila Maruša Štangar, boje v kategoriji do 48 kg bo začela ob 10. uri. Brzice bosta v kvalifikacijah v slalomu na divjih vodah preizkusila branilec naslova, kanuist Benjamin Savšek in kajakašica Eva Terčelj.

Na cesti se bodo podili tudi kolesarji, ob 14.30 bo na vrsti vožnja na čas v ženski konkurenci z Eugenio Bujak in Uršo Pintar, ob 16.34 sledi še moška preizkušnja z Janom Tratnikom. Prvi nastop čaka žensko plavalno ekipo, ki bo nastopila najprej v kvalifikacijah na 4 x 100 m prosto, zvečer jo lahko čaka še finale.

Na prvi tekmi Zorman brez Gabra

Matej Gaber Foto: Reuters Prva tekma na olimpijskem turnirju čaka rokometaše, ti se bodo ob 9.00 pomerili s Španci. Ob isti uri kvalifikacije v enojcu začenja veslač Isak Žvegelj, pozneje bo v kvalifikacijah veslala tudi Nina Kostanjšek. Iz rokometne reprezentance pred tekmo ne prihajajo najboljše novice. "Soočamo se s težavo v zadnji minuti. Gaber si je poškodoval mišico, tako da bomo videli, kako bo jutri. To bo morala povedati zdravniška služba. Drugače pa bi morali biti pripravljeni," je dejal selektor Uroš Zorman. RTV Slovenija je v petek zvečer poročala, da je 33-letni slovenski krožni napadalec za tekmo izgubljen. "Ob zgolj enemu pivotu se nam kar nekaj stvari poruši, tako da moramo malo razmisliti, kako to rešiti. Vse to se dogaja iznenada, kar je dodatni izziv, ampak zdaj nimamo kaj."

Podeljenih bo že 14 kompletov kolajn

V Parizu bo prvih 14 končnih odločitev. V judu bodo poleg žensk danes nastopili tudi moški v kategoriji do 60 kg. Poleg ženskega danes sledi tudi moški finale plavalcev na 4 x 100 m prosto, še prej bosta na vrsti finala na 400 m prosto v ženski in moški konkurenci. Dvoboje bodo končali ragbisti, prve medalje pa bodo podeljevali še v uličnem rolkanju, sabljanju (meč in sablja), skokih v vodo (sinhrono, deska 3 m, ženske) in strelstvu (zračna puška 10 m, mešane ekipe).

Prve košarkarske tekme s številnimi zvezdniki

Začenjajo se še nekatera druga tekmovanja, ki pa še ne bodo ponudila končnih odločitev. Skupinski del začenjajo badmintonisti in odbojkarji na mivki, prvi krog pa čaka boksarje, deskarje na valovih, hokejiste na travi, košarkarje, odbojkarje, rokometaše, tenisače (tako posamično kot med dvojicami) in vaterpoliste. Začele se bodo tudi moške kvalifikacije v športni gimnastiki in tridnevna dresurna preizkušnja konjeništva, medtem ko bodo nogometaši odigrali tekme drugega kroga.