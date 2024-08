Dan v plezalnem centru Le Bourget so med drugim zaznamovale solze Janje Garnbret. Najprej solze zaradi pritiska, nato zaradi bolečin ob težavah s prstom, na koncu pa zaradi občutkov sreče ob drugem zaporednem naslovu olimpijske prvakinje. A čustvena ni bila samo slovenska šampionka, temveč tudi njen trener Roman Krajnik, ki je tako kot njegova varovanka ob osvojenem olimpijskem naslovu začutil veliko olajšanje, ob tem pa niso manjkale niti solze.

"Že vnaprej opozarjam, da bom zagotovo znova zajokal," je približno pol ure po narejeni kljukici ob olimpijski preizkušnji v pogovoru za slovenske medije v smehu dejal Krajnik, ki je z Garnbretovo tako osvojil še drugi olimpijski prestol. Tudi za njim tako kot za celotno ekipo je bil izjemno naporen in s čustvi izjemno nabit dan, ki ga je med drugim zaznamovala tudi lažja poškodba prsta slovenske šampionke, na koncu pa se je končal s krikom navdušenja.

Roman Krajnik je bil po zmagi povsem iz sebe. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Vse to sem čutil približno toliko kot ona. Vem, kaj to pomeni. Ta čustva sem med tekmo držal v sebi, tudi sam sebe sem presenetil, da sem uspel ostati tako miren. Vedel sem, da če bi Janja pri meni ali na mojem obrazu videla vsaj kanček panike, sigurno nanjo ne bi dobro vplivalo. Potem pa so čustva izbruhnila iz mene, kar je dokaz, da mi ni bilo lahko. Tega se ne da opisati, to moraš doživeti. Skupek sreče, zadovoljstva, olajšanja, to je neopisljivo," je še dodal Krajnik.

Poškodbe ne moreš načrtovati

Z Janjo sta že pred tekmo, tako kot vedno, načrtovala vse možne scenarije. "Kljub temu pa na svetu verjetno ni prav nikogar, ki bi kot športnik ali trener načrtoval kakšno poškodbo. Kar se je zgodilo v zadnjem balvanu in težave s prstom, tega sigurno ni bilo v načrtih. Še enkrat je dokazala, kdo je Janja Garnbret – daleč, daleč najboljša plezalka na svetu. Če bi bil to nekdo drug, ne Janja, bi bilo tekme najbrž konec že po balvanih ali pa bil to vsaj pol slabši nastop v težavnosti. Ko je prišla do mene po balvanih in sva šla še enkrat na steno, je bila po moje sprejemljiva in dovolj pripravljena za nastop. Rekla sva, da gremo, da, Kar se bo zgodilo, se pač bo," je dogajanje tekom dneva opisal Krajnik.

Olimpijska prvakinja Janja Garnbret. Foto: Reuters

Kaj se je pravzaprav dogajalo s tako opevanim prstom olimpijske prvakinje? "Tega pa živ bog ne ve. V začetni šalčki balvana se ji je med gibom prst zataknil. Morda ga je malo izpahnila, težko je reči. Nismo delali panike, fizioterapevt je izvedel kratko terapijo. Nismo pa iskali, kaj je s prstom, saj bi jo lahko le zmedli. Oba s fizioterapevtom sva ostala mirna, nisva je želela spravljati v paniko. Potem sva šla normalno na steno, kot bi šla sicer. Uspelo nam je hitro pozabiti," je želel fokus samo na plezanju obdržati njen trener.

Po četrtem balvanu je Janja od skrbi zaradi prsta tudi zajokala, v skrbeh pa so bili tudi njeni navijači. "Normalno, da ji je to prišlo do živega, saj je samo človek. Če bi bil prst prehudo poškodovan, ne bi mogla plezati. Sigurno je bilo prisotne tudi nekaj panike, saj smo vedeli, po kaj sva prišla. Ni bilo lahko, ampak vse skupaj smo potem zvozili tako kot je bilo potrebno," je še dodal Krajnik.

Po zmagi v Tokiu leta 2021. Foto: Guliverimage

Trener slovenske šampionke je sicer že po polfinalu opozarjal, da so bile postavljene smeri in balvani za nivo tekme kot so olimpijske igre preveč enostavni. "To niso bile smeri, da bi dokazala vse svoje znanje. Prva dva balvana sta bila tako enostavna, kot da ju ne bi bilo. Pri četrtem pa so postavljavci pri zadnjem pretiravali, sploh pri vrhu in zadnjem gibu. Težavnostna smer pa je bila podobna polfinalni, pomembna je le vzdržljivost. Če se Janji ne bi zgodilo, kar se ji je, bi se z lahkoto sprehodila do vrha," je povedal Krajnik.

Po Tokiu je tako Janja ubranila naslov olimpijske prvakinje. Kljub ponovitvi uspeha je bil ta dosežek povsem drugačen in neprimerljiv s tistim iz japonske prestolnice izpred treh let. "Oba uspeha je res težko primerjati med sabo, saj je bila ta druga tekma z več vidikov bistveno težja. Prenašati takšen pritisk … To, kar ona počne, ni enostavno, ta pritisk je nosila vse od Tokia pa vse do danes. Zato bi morda rekel, da je ta druga kolajna vredna še malce več," je dodal trener Korošice.

Pogled proti ... steklenici piva

Kaj pa zdaj? "Pogled naprej? Ta v tem trenutku sega samo do steklenice piva," se je glasno nasmejal Krajnik, ki je nato še enkrat več povedal, kako ponosen je na dosežek svoje varovanke. "Ko Janja vstopi v težavnostno smer in naredi prve gibe, točno vem, kako se počuti. Ko se začne premikati na steni. Nato pa zraven delam gibe. Res je dobro poznam. Danes se je tekma iztekla fantastično. To je daleč najboljši zmagovalni oder, te tri punce so si to najbolj zaslužile. Vse so najmočnejše v obeh disciplinah, kar dokazujejo zadnjih pet, šest let," je še dodal Krajnik.

