Selektor Slovencev vlogo favorita prepustil Čehom

Slovenska odbojkarska reprezentanca bo v sredo ob 19. uri v Ostravi lovila polfinale evropskega prvenstva. Na drugi strani mreže bodo Čehi, ki so Slovence na tem EP že premagali , v osmini finala pa presenetljivo izločili olimpijske prvake Francoze. Selektor Slovenije Alberto Giuliani je pred dvobojem previden, opozarja na tehnično dobro podkovanost nasprotnika in dodatnega igralca, ki ga ima Češka v domačih navijačih: "S tega stališča lahko Čehom prepustimo vlogo favoritov."

Slovenska odbojkarska izbrana vrsta bo še na četrtem zaporednem evropskem prvenstvu zaigrala v četrtfinalu. Leta 2015 je v tem izločila Poljsko in na koncu osvojila srebro, leta 2017 je v dvoboju za polfinale priznala premoč Rusom, dve leti pozneje pa na krilih domačih navijačev v Stožicah v četrtfinalu spodnesla Ruse in šla vse do finala, v katerem so slovensko pravljico zaustavili Srbi.

Dobro tehnično podkovani, z dodatnim igralcem na tribunah

Slovencem bodo na poti do bojev za odličja v sredo ob 19. uri nasproti stali Čehi, ki so v ponedeljek navdušili z veliko zmago v osmini finala. Na kolena so spravili olimpijske prvake Francoze, in to brez izgubljenega niza. Slovenci so za četrtfinale s 3:1 premagali Hrvaško.

Slovenski selektor Alberto Giuliani je vlogo favorita delno prepustil gostiteljem. Foto: FIVB

Češka in Slovenija sta se na tem prvenstvu srečali že na uvodnem obračunu skupinskega dela, ko so s 3:1 slavili gostitelji. Ti imajo na domačem terenu v Ostravi bučno spodbudo s tribun, na krilih katere so leteli proti Francozom. Tudi na ta dejavnik je pred četrtfinalom opozoril selektor Slovencev Alberto Giuliani, ki je pred dvema letoma v Ljubljani na lastni koži občutil, kako je, ko za teboj "stoji več tisoč glasnih grl".

"Češka je Francoze zagotovo presenetila, vendar pa proti olimpijskim prvakom nihče ne zmaga po naključju. Češki odbojkarji so tehnično zelo dobro podkovani, proti nam so že zmagali, za sabo pa imajo tudi navijače, ki bodo naredili vse, da svoji reprezentanci pomagajo do zmage in uvrstitve v polfinale. S tega stališča lahko Čehom prepustimo vlogo favoritov, mi pa se bomo osredotočili na svojo igro, poskušali bomo ostati mirni in igrati na način, da nimamo ničesar izgubiti," je 56-letni strateg vlogo favorita premeteno prepustil gostiteljem. "Čehe zagotovo nosi entuziazem, polni so energije in včeraj so zares leteli po igrišču. Morali bomo zdržati njihov pritisk in trenutke, ko bodo pred domačim občinstvom spet igrali zelo dobro," o vlogi dodatnega češkega igralca na tribunah razmišlja kapetan Slovenije Tine Urnaut. Foto: Guliverimage

Pred letošnjim evropskim prvenstvom sta se Slovenija in Češka v zadnjih letih srečali dvakrat. Na tekmi svetovne serije v Seulu leta 2017 so bili s 3:1 boljši naši odbojkarji, ki so se veselili tudi zmage v obračunu kvalifikacij za olimpijske igre januarja lani v Berlinu.

Pozornost bodo namenili češkemu servisu, obrambi ...

Zmagovalec se bo, kot vsi trije preostali polfinalisti, preselil v Katovice, ki bodo v soboto in nedeljo gostile polfinala in tekmi za odličja. Da bi Slovenci, ki že od prvega dne igrajo v Ostravi, dočakali selitev na Poljsko, bo treba skozi vse srečanje igrati na zelo visoki ravni, s čim manj nihanji, ki so skozi prvenstvo spremljala slovensko četo. Po mnenju Klemna Čebulja bodo morali biti pozorni predvsem na zelo dobre servise in obrambo nasprotnika.

"Popraviti bomo morali določene stvari, biti pozorni na njihove zelo dobre servise in tudi na obrambo. Na prvi tekmi so se namreč na naše visoke žoge zelo dobro branili, imajo tudi zelo močan blok. Na vse to bomo morali biti pozorni," pravi Klemen Čebulj. Foto: CEV

"Mislim, da je bil včerajšnji rezultat po eni strani presenečenje, po drugi pa tudi ne, saj Češka igra doma, pred domačim občinstvom, in to je zanje velika prednost. Menim, da so deloma tudi zato igrali na tako visoki ravni. S Čehi smo se v skupini že srečali in na žalost izgubili, ali pa na srečo, saj ne vem. Popraviti bomo morali nekatere stvari, biti pozorni na njihove zelo dobre servise in tudi na obrambo. Na prvi tekmi so se namreč na naše visoke žoge zelo dobro branili, imajo tudi zelo močan blok. Na vse to bomo morali biti pozorni," opozarja Čebulj.

Če bodo Slovenci napredovali v polfinale, se bodo v soboto v Katovicah pomerili z zmagovalcem današnjega četrtfinala med Poljsko in Rusijo.

Evropsko prvenstvo, četrtfinale

Torek, 14. september

17.30 Nizozemska – Srbija

20.30 Poljska – Rusija



Sreda, 15. september

16.00 Italija – Nemčija

19.00 Češka – Slovenija

