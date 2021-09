Francozi so Čeha že skoraj "poslali" v Francijo, selektor pred tekmo s Slovenci svari

"Odigrali smo na vrhuncu svojih zmožnosti. Francoze smo presenetili, na trenutke jim nismo pustili dihati, dobro smo napadali. Če bomo na takšni ravni odigrali tudi naslednjo tekmo, se lahko nadejamo zmage," se je po presenetljivi četrtfinalni zmagi odbojkarskega evropskega prvenstva smejalo Čehu Adamu Bartošu, sicer članu Nantesa, ki je 29-letniku za sredo rezerviral vozovnico za vrnitev v Francijo, a jo bo moral prestaviti. Čehi se bodo takrat s Slovenci udarili za polfinale. V skupinskem delu so jih premagali s 3:1, a pred obračunom, ki odpira vrata do kolajn, selektor Jiri Novak opozarja pred morebitnim padcem v igri.

Češka odbojkarska reprezentanca postaja hit evropskega prvenstva, ki ga trenutno še igra na domačih tleh. V Ostravi je v ponedeljek spisala izjemno zgodbo. Potem ko je skupinski del končala na četrtem mestu, so jo v osmini finala pričakali favorizirani Francozi, ki pa se po osvojenem zlatem olimpijskem odličju v Tokiu pred nekaj tedni tokrat poslavljajo še pred bojem za odličja.

Igrali na vrhuncu zmožnosti

Čehi so jih v huronskem vzdušju domačih navijačev Ostravar Arene spodnesli s 3:0. V tretjem nizu so galski petelini z Earvinom N'Gapethom na čelu rešili več zaključnih žog, a preobrata jim gostitelji niso dopustili.

Adam Bartoš, ki si kruh služi v Franciji, priznava, da so igrali na vrhuncu zmožnosti. Nantes mu je že rezerviral vozovnico za sredino vrnitev v klub, a bodo na njegov prihod morali še malo počakati. Foto: Guliverimage

"Igrali smo na vrhuncu svojih zmožnosti. Vseskozi smo pritiskali nanje. Morda smo jih malce presenetili. Kaj jih je presenetilo? Mislim, da kar vse. Dobro smo se pripravili nanje, na trenutke jim nismo pustili dihati, vršili pritisk z začetnimi udarci, ob tem pa nismo delali napak. Dobro smo se pripravili tudi na N'Gapetha, ga zaustavili, kar nam je izdatno pomagalo k zmagi. Velike zasluge gredo tudi gledalcem, ki so poskrbeli za odlično vzdušje. V četrtfinalu moramo pokazati podobno predstavo. Če bomo igrali na tej ravni, si lahko obetamo zmago," se je za češke medije razgovoril Adam Bartoš, ki si kruh služi prav v Franciji.

Član Nantesa je ob tem pristavil, da mu je klub za sredo že rezerviral vozovnico za vrnitev. "Sem jim že sporočil, naj vrnitev zamaknejo na prihodnji teden," je v smehu pripovedoval 29-letnik.

Ne želijo ponoviti leta 2017 in padca po uvodni zmagi nad Slovenci

Jiri Novak bo poskušal varovance zadržati na visoki ravni. Foto: Guliverimage Čehi se po velikem uspehu odločeni, da se zgodba iz leta 2017 ne bo ponovila. Tudi takrat so v osmini finala izločili Francoze, nato pa v četrtfinalu izgubili z Nemci.

Tokrat jim bodo v četrtfinalu nasproti stali Slovenci, s katerimi so se na tem prvenstvu že srečali in na uvodni tekmi slavili s 3:1, nato pa padli v igri in izgubili z Belorusi. Prav pred vnovičnim padcem svari selektor Jiri Novak.

"Prikazali smo odlično igro in zmagali, a to je zdaj za nami. Dobro se zavedamo, kaj se je zgodilo po zmagi nad Slovenijo, česa takega si nikakor ne smemo privoščiti. Dobro se moramo pripraviti na naslednje srečanje, planiti po nasprotniku in se boriti do konca," pred morebitnim padcem v igri svari 46-letni strateg.

Kapetan Janouch se nadeja, da bodo še naprej leteli na krilih domačih navijačev. Foto: Guliverimage

Janouch stavi tudi na izjemno atmosfero

Čehi bodo imeli tudi v četrtfinalu bučno domačo spodbudo, saj reprezentanci ostajata v Ostravi. Kapetan Jakub Janouch upa, da jih bo to poneslo do nove zmage. "Atmosfera je bila odlična, vsi so navijali za nas. Verjamemo, da nas bodo spodbujali tudi v četrtfinalu. Vesel sem, da nam je uspelo zmagati s 3:0, za trenutek se lahko veselimo, nato pa bo treba misli prestaviti na Slovenijo."

Četrtfinale se bo v sredo začel ob 19. uri. Zmagovalec se bo v sobotnem polfinalu pomeril z zmagovalcem četrtfinala med Poljsko in Rusijo.