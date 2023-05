Po treh tednih od začetka priprav slovenske odbojkarske reprezentance na dolgo in pomembno poletje je čas za prvi pripravljalni tekmi. Slovenci se bodo z Nizozemci v soboto pomerili v Doetinchemu, v nedeljo pa v Zwolleju. Nizozemska je na svetovni jakostni lestvici štiri mesta nižje od devete Slovenije.

Romunski strokovnjak na slovenski klopi Gheorghe Cretu je v začetku tedna na pripravah reprezentance pozdravil še zadnja razpoložljiva izbranca Klemna Čebulja in Jana Kozamernika. Na Nizozemsko bo odpeljal 15 igralcev. Na seznamu potnikov so podajalca Uroš Planinšič in Gregor Ropret, sprejemalci Rok Bračko, Črt Bošnjak, Klemen Čebulj, Rok Možič in Tine Urnaut, korektor Tonček Štern, srednji blokerji Danijel Koncilja, Jan Kozamernik, Alen Pajenk in Sašo Štalekar ter prosta igralca Jani Kovačič in Žiga Kumer. Z ekipo bo odpotoval tudi Matej Kök, ki je po dogovoru s selektorjem reprezentančne priprave podaljšal do odhoda v klub v Južni Koreji, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije (OZS).

V slovenskem taboru imajo nekaj težav s poškodbami, tako da Žiga (udarec v glavo) in Tonček Štern (kolk) trenirata po prilagojenem programu zaradi poškodb iz končnic klubskih sezon, Gregor Pernuš okreva po težavah s stegensko mišico iz konca prvega tedna priprav, po udarcu v spodnji del hrbtenice je od sredine tega tedna na stranskem tiru Urban Toman, sprejemalec Dejan Vinčić pa je po klubski sezoni odšel na operacijo komolca.

"Žogo želim na naši strani in da bomo mi tisti, ki bomo narekovali ritem. Za to bo potrebna dobra obramba, saj imamo v napadu kar nekaj fantov, ki znajo izkoristiti šibkosti tekmecev," pravi selektor. Foto: OZS

"Želim videti tisto, kar smo igralcem govorili v dosedanjem delu priprav"

"Na Nizozemskem želim videti tisto, kar smo igralcem govorili v dosedanjem delu priprav. Žogo želim na naši strani in da bomo mi tisti, ki bomo narekovali ritem. Za to bo potrebna dobra obramba, saj imamo v napadu kar nekaj fantov, ki znajo izkoristiti šibkosti tekmecev," je pred letom na Nizozemsko za OZS dejal Cretu.

"Želimo pokazati dobro igro, v njej pa uporabiti čim več idej in uresničiti zamisli trenerja v obrambi, pri sprejemu ter servisu, ki se jim posvečamo na treningih," pravi Rok Možič. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Tekmi bosta pokazali, na kakšni ravni smo"

"Že na Nizozemskem si želimo pokazati dobro igro, v njej pa uporabiti čim več idej in uresničiti zamisli trenerja v obrambi, pri sprejemu ter servisu, ki se jim posvečamo na treningih. Na koncu nas seveda zanima zmaga, to je glavni cilj vsake tekme," pred tekmama na Nizozemskem razmišlja Možič, Planinšič pa dodaja: "Tekmi bosta pokazali, na kakšni ravni je trenutno naša pripravljenost za igro. Na treningu smo vsak dan boljši, približujemo se pravi pripravljenosti za tekme! Vsi se že veselimo obračunov proti Nizozemski. Verjamem, da ju bomo odigrali dobro."

Prvi turnir lige narodov bodo odprli 7. junija na Japonskem. Foto: OZS

Prvi turnir lige narodov bodo igrali na Japonskem

Slovenci se bodo po vrnitvi nekaj dni pripravljali v domovini, nato pa odpotovali na Daljni vzhod, kjer jih čaka prvi turnir lige narodov. Prvo tekmo na Japonskem bodo odigrali v sredo, 7. junija, ko jim bodo nasproti stali Srbi, dan pozneje se bodo merili z Bolgari, po dnevu premora pa sledita še tekmi s Francijo in Iranom.