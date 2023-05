Alen Pajenk o lepem priznanju: Bil sem precej presenečen

Slovenska odbojkarska reprezentanca se v okrepljeni zasedbi pripravlja na zahtevno reprezentančno sezono z ligo narodov, evropskim prvenstvom in olimpijskimi kvalifikacijami. Med okrepitvami, ki so jih dočakali v ponedeljek, je tudi Alen Pajenk, ki si je pri 37 letih prislužil naziv MVP grškega prvenstva. "To mi daje spodbudo za naprej ter tudi za nastope v reprezentančnem dresu. Vidim, da lahko reprezentanci dam še več in da skupaj s soigralci lahko naredimo res dobro delo," so pri Odbojkarski zvezi Slovenije povzeli besede izkušenega sprejemalca.

Potem ko je selektor Gheorghe Cretu prejšnji ponedeljek v Ljubljani na uvodnem zboru priprav na nastope v Ligi narodov zbral predvsem igralce slovenskih klubov, se je teden dni za tem ekipi pridružila še šesterica standardnih članov. Po vrnitvi v domovino iz klubskih okolij in krajšem počitku so se trenažnemu procesu pridružili Tine Urnaut, Žiga in Tonček Štern, Alen Pajenk, Rok Možič in Sašo Štalekar, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije (OZS).

"Vsakič, ko prispem na reprezentančne priprave, je v ekipi prisotne veliko energije in entuziazma. Nič drugače ni tokrat," je za OZS dejal kapetan Urnaut in dodal: "Na pripravah je prisotnih kar nekaj mladih igralcev, ki premorejo veliko potenciala. Zelo sem vesel, da imajo priložnost dela z Giannijem (selektor Cretu, op. a.). Upam, da bodo to kar najbolje izkoristili, postali dobri odbojkarji in razvili lepe kariere."

37-letni MVP prvenstva: Vesel, da so trenerji opazili moje trdo delo

Po uspešni zgodbi v Grčiji, kjer sta v dresu Olympiacosa osvojila naslov tamkajšnjega prvaka, pokalnega podprvaka ter zmagovalca evropskega pokala Challenge, sta z nestrpnostjo novo reprezentančno snidenje s soigralci pričakovala tudi mlajši izmed bratov Štern, Tonček, in Pajenk. Alena Pajenka so prvoligaški trenerji izbrali za najkoristnejšega posameznika grškega prvenstva. Foto: OZS

"Glede na to, kakšno poletje je pred nami in kaj vse nas čaka, je vzdušje v reprezentanci izjemno pozitivno in veselo. K temu zagotovo pripomore dejstvo, da imamo cilje na dosegu roke. A do tam nas čakajo trdo delo, uigravanje in precej tekem," je dejal Pajenk. Zadnjega so za piko na i uspešni sezoni grški prvoligaški trenerji izbrali za najkoristnejšega posameznika tamkajšnjega prvenstva. "Bil sem precej presenečen, saj je tovrstno priznanje na mojem igralnem mestu zelo težko osvojiti. Vesel sem, da so trenerji opazili moje trdo delo skozi sezono. To mi daje spodbudo za naprej ter tudi za nastope v reprezentančnem dresu. Vidim, da lahko reprezentanci dam še več in da skupaj s soigralci lahko naredimo res dobro delo," zadovoljstva in optimizma po nagradi, za katero je izvedel šele po vrnitvi v domovino, ni skrival 37-letni sprejemalec.

"Tudi v reprezentanci želim pokazati, česa sem zmožen, in nadaljevati tisto, kar sem kazal pred poškodbo," je dodal z 214 centimetri najvišji član slovenske reprezentance. Foto: OZS

Štalekar: Tudi v reprezentanci želim pokazati, česa sem zmožen

Z dvojno nemško krono se lahko v minuli sezoni pohvali Štalekar, ki pa je nedavno imel kar nekaj težav z neprijetno poškodbo. Konec marca si je natrgal mišico v meču. V ekipo Berlina se je vrnil v končnici Bundeslige. Čeprav na igrišču ni preživel veliko časa, dobro pripravljen nestrpno pričakuje reprezentančne izzive. "Velika škoda je, da se mi je pripetila neprijetna poškodba, saj sem med sezono veliko igral. Po prisilnem počitku sem se vrnil v finalnem nizu in na zadnji tekmi odigral super. Ob dobri energiji je to moja popotnica na te priprave. Tudi v reprezentanci želim pokazati, česa sem zmožen, in nadaljevati tisto, kar sem kazal pred poškodbo," je dodal z 214 centimetri najvišji član slovenske reprezentance.

Trio se pridruži v kratkem, prihodnji teden pripravljalni tekmi

V polni zasedbi trenutno razpoložljivih Cretujevih izbrancev – Janž Janez Kržič in Dejan Vinčić sta poškodovana – bo reprezentanca trenirala od ponedeljka, ki prinaša začetek tretjega pripravljalnega tedna. Tedaj se bosta moštvu pridružila Jan Kozamernik in Klemen Čebulj, ki ju ta torek na Poljskem čaka odločilna, peta tekma niza za bronasto odličje. Že konec tega tedna pa na priprave prihaja prvi iz manjkajoče trojice, Gregor Ropret.

Jan Kozamernik se bo reprezentanci pridružil prihodnji teden. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Konec tretjega tedna priprav bo izbrana vrsta delo s treningov preizkusila tudi na tekmi. Odpotovala bo na Nizozemsko, kjer se bo v Anheimu dvakrat pomerila s tamkajšnjo reprezentanco.

To bosta tudi edina preizkusa pred začetkom nastopov v Ligi narodov, ki se bo za Slovenijo začel devet dni po vrnitvi v domovino iz dežele tulipanov.

Varovanci Gheorgheja Cretuja bodo prihodnji teden odigrali pripravljalni tekmi. Foto: OZS

Tri tekmovanja, pet mesecev

Liga narodov bo prvo izmed treh tekmovanj, ki slovenske odbojkarje čakajo v naslednjih mesecih. Od uvodne tekme s Srbijo v japonski Nagoji (7. junij) ekipo ločijo dobri trije tedni. Po štirih tekmah na daljnem vzhodu prav toliko preizkusov izbrano vrsto čaka še na turnirjih v Franciji (od 20. do 25. junija) in na Filipinih (od 4. do 9. julija). Rezultatska uspešnost jo lahko popelje še na Poljsko, kjer se bo med 19. in 23. julijem odvijala končnica omenjenega tekmovanja. Konec avgusta se bo nato začelo evropsko prvenstvo, konec septembra pa še kvalifikacije za olimpijske igre.