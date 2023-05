Pogled, usmerjen proti Parizu: Želja je ogromna

Dobra dva tedna po tem, ko se je z ACH Volleyjem veselil novega naslova slovenskega prvaka, je Jani Kovačič misli že usmeril v podaljšano reprezentančno poletje. Ob ponedeljkovem zboru reprezentance je bil eden redkih standardnih članov, saj nekateri še igrajo v klubih, drugi, ki so klubske sezone pravkar končali, pa se bodo izbrani vrsti pridružili prihodnji teden.

Sam je baterije polnil v Ljubljani in na morju. "Po zadnji točki, po kateri smo končali prvenstvo, sem popolnoma odmislil odbojko. Dva tedna sem bil kar 'out' glede odbojke, nisem spremljal drugih finalov po Evropi, nisem vedel, kaj se dogaja v zaključkih drugih prvenstev. To mi je kar ugajalo. En teden smo najprej z družino počivali v Ljubljani, potem pa smo odšli malo na morje, na Pašman, malo smo delali okoli hiše, predvsem pa se veliko družili z družino. Bila sta zanimiva dva tedna, a zdaj sem kar vesel, da se je vse skupaj začelo," je pred prvim treningom reprezentance dejal libero, ki mu je pripadla začasna vloga kapetana.

"Šele začeli smo, kar nekaj fantov se nam bo priključilo prihodnji teden. Lepo je videti tudi mlajše, nove obraze. Mislim, da se vsi dobro zavedamo, za kaj bomo garali in kaj vse nas čaka."

Foto: OZS/Aleš Oblak

"Upam, da naša generacija dočaka Pariz"

Letošnja reprezentančna akcija bo znova naporna, predvsem pa dolga. Vključevala bo več tekmovanj, prav vsako bo pomembno. Vrhunec z olimpijskimi kvalifikacijami prihaja šele konec septembra, v začetku oktobra.

Slovenci bodo ligo narodov odprli 7. junija, olimpijske kvalifikacije pa jih čakajo v začetku oktobra. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Junija in julija bodo Slovenci v okviru lige narodov nastopali na turnirjih na Japonskem, v Franciji in na Filipinih. Cilj je uvrstitev na zaključni turnir, ki ga bo med 19. in 23. julijem gostil Gdansk in ki prinaša pomembne točke za razvrstitev na svetovni lestvici. Nastope bodo nadaljevali konec avgusta na evropskem prvenstvu v Bolgariji, kjer bodo začeli braniti naslov evropskih podprvakov. Sklepni boji prvenstva bodo v Italiji. Dva tedna po koncu prvenstva stare celine pa se bodo znova odpravili na Japonsko in v deželi vzhajajočega sonca poskušali prvič v zgodovini uresničiti olimpijske sanje.

"Da, zelo dolgo bo," je ob naštevanju tekmovalnih izzivov dejal 30-letnik in dodal: "Glavni poudarek bo na olimpijskih igrah, uvrstitev na olimpijske igre je naš primarni cilj, želja je ogromna Bodo pa tudi druga tekmovanja pomembna, vsaka zmaga šteje, tudi na evropskem prvenstvu se želimo znova dokazati. Z vsemi tekmovanji bomo nekako stremeli proti olimpijskim igram. Resnično si želim, da se uvrstimo na olimpijske igre, da naša generacija v Parizu zaključi z enim lepim tekmovanjem, na katerem še nismo bili."

Da se ne bi iztrošili

Kovačič zaradi dolžine letošnjega reprezentančnega udejstvovanja opozarja na to, da bodo potrebovali čim več dobro pripravljenih odbojkarjev. "Verjetno bomo na večini treningov v velikem številu, saj bodo priprave vseh zelo pomembne. Pomembno bo, da se bodo rotirali vsi fantje, saj če bi vse tekme igrali eni in isti, se lahko iztrošiš. Vemo, da olimpijske kvalifikacije prihajajo na koncu, nihče si ne želi, da bi tja prišli iztrošeni, pač pa v najboljši formi."

"Že od konca lanskega poletja sem upal, da bo ostal. Zelo sem vesel, da se je na koncu odločil ostati, je odličen trener, za nas je pomembno, da nadaljujemo z njim." Foto: OZS/Aleš Oblak

Slovence bo do olimpijskega cilja poskušal popeljati romunski strateg Gheorghe Cretu, s katerim se je Odbojkarska zveza Slovenije pred mesecem dni dogovorila za podaljšanje sodelovanja. "Že od konca lanskega poletja sem upal, da bo ostal. Zelo sem vesel, da se je na koncu odločil ostati, je odličen trener, za nas je pomembno, da nadaljujemo z njim," je dejstva, da 54-letnik ostaja na trenerskem čelu, zadovoljen prosti igralec.

Reprezentanco pred junijskim začetkom lige narodov čakata dve pripravljalni tekmi z Nizozemsko, s tulipani si bodo nasproti stali 28. in 29. maja v Arnhemu.

Tri večja tekmovanja slovenske reprezentance v prihodnjih mesecih:

Liga narodov, 6. junij–23. julij Prvi turnir, 6.–11. junij (turnirja v Ottawi in Nagoji): Slovenci bodo igrali v Nagoji.

Drugi turnir, 20.–25. junij (turnirja v Rotterdamu in Orleansu): Slovenci bodo igrali v Orleansu.

Tretji turnir, 4.–9. julij (turnirja v Anaheimu in Pasayu): Slovenci bodo igrali v Pasayu.

Zaključni turnir, 19.–23. julij (Gdansk): sodelovalo bo osem najboljših reprezentanc s prvih treh turnirjev.

Evropsko prvenstvo, 28. avgust–16. september Skupina B (Bolgarija, Varna): Bolgarija, Slovenija, Finska, Ukrajina, Hrvaška, Španija;

Skupina A (Rim, Perugia, Ancona, Italija): Italija, Švica, Srbija, Nemčija, Belgija, Estonija;

Skupina C (Skopje, Severna Makedonija); Severna Makedonija, Črna gora, Poljska, Nizozemska, Češka, Danska;

Skupina D (Tel Aviv, Izrael): Izrael, Romunija, Francija, Turčija, Portugalska, Grčija.

Olimpijske kvalifikacije, 30. september–8. oktober Skupina A (Brazilija): Brazilija, Italija, Iran, Kuba, Ukrajina, Nemčija, Češka, Katar

Skupina B (Japonska): Japonska, ZDA, Slovenija, Srbija, Turčija, Tunizija, Egipt, Finska

Skupina C (Kitajska): Kitajska, Poljska, Argentina, Nizozemska, Kanada, Mehika, Belgija, Bolgarija