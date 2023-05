Pred slovensko odbojkarsko reprezentanco je pestrih pet mesecev. V juniju in juliju bo v okviru lige narodov nastopala na turnirjih na Japonskem, v Franciji in na Filipinih. Cilj je uvrstitev na zaključni turnir, ki ga bo med 19. in 23. julijem gostil Gdansk, in s tem pomembne točke za razvrstitev na svetovni lestvici.

Svoje nastope bodo slovenska zasedba nadaljevala konec avgusta na evropskem prvenstvu v Bolgariji, kjer bo branila naslov evropskega podprvaka. Zaključni boji prvenstva bodo v Italiji.

Dva tedna po koncu prvenstva stare celine sledi vrhunec reprezentančne sezone. Slovenci se bodo takrat znova odpravili na Japonsko in v deželi vzhajajočega sonca poskušali prvič v zgodovini uresničiti olimpijske sanje. Z vsakega izmed treh kvalifikacijskih turnirjev – preostala dva bosta potekala v Braziliji in na Kitajskem – bosta na olimpijske igre v Parizu leta 2024 napredovali najboljši dve ekipi. Če Slovencem v deželi vzhajajočega sonca veliki met ne bo uspel, sanj o olimpijskih igrah še ne bo konec. Na voljo bo namreč še zadnjih pet vstopnic, pri delitvi katerih bo prvi kriterij obarvan kontinentalno, drugi pa glede na število doseženih točk v svetovni razvrstitvi, h kateri bo prispevala tudi vsaka izmed tekem v letu 2023.

Prvi trening v okrnjeni zasedbi

Selektor Gheorghe Cretu, s katerim so se v začetku aprila pri Odbojkarski zvezi Slovenije uspeli dogovoriti za podaljšanje sodelovanja, je na seznam povabljenih igralcev uvrstil 23 odbojkarjev. Na njem so podajalci Gregor Pernuš, Uroš Planinšič, Gregor Ropret in Dejan Vinčić, korektorji Nik Mujanović, Jaka Sešek in Tonček Štern, sprejemalci Črtomir Bošnjak, Rok Bračko, Klemen Čebulj, Matej Kök, Rok Možič, Žiga Štern in Tine Urnaut, srednji blokerji Miha Fink, Danijel Koncilja, Jan Kozamernik, Janž Janez Kržič, Sašo Štalekar in Alen Pajenk ter prosti igralci Jani Kovačič, Žiga Kumer in Urban Toman. Foto: OZS/Aleš Oblak

Danes jih je v Črnučah na prvem uradnem treningu dočakal manj kot polovico, tudi štiri novince: Seška, Kumra, Bračka in Finka. Od reprezentantov, ki so lani nastopili na svetovnem prvenstvu, sta bila prisotna le Kovačič, ki mu začasno pripada vloga kapetana, in Koncilja.

Nekateri igralci imajo še klubske obveznosti (Ropret, Kozamernik, Čebulj), nekateri nosilci igre, ki so že končali sezone, se bodo reprezentanci priključili v začetku prihodnjega tedna, nekateri pa se ubadajo s poškodbami. Med temi je tudi izkušeni podajalec Vinčić, ki po klubski sezoni odhaja na operacijo komolca in bo izpustil celotno ligo narodov.

Poškodovan je tudi bloker Kržič, po poškodbi gležnja ga čaka še najmanj tritedenski počitek. Zaradi poškodbe glave, zaradi katere je predčasno končal tudi klubsko sezono, bo Žiga Štern sprva treniral po prilagojenem programu.

Kdo je bil na prvem treningu? Danijel Koncilja, Črtomir Bošnjak, Jani Kovačič, Uroš Planinšič, Nik Mujanović, Miha Fink, Gregor Pernuš, Rok Bračko, Žiga Kumer, Jaka Sešek, Urban Toman.

Foto: OZS/Aleš Oblak

"Igral bo tisti, ki bo lahko ekipi najbolj pomagal pri uresničevanju ciljev"

"Fantje so na priprave prišli in bodo prihajali po različno uspešnih sezonah, v različni telesni pripravljenosti, iz drugačnih igralnih sistemov. Vse to bomo morali uskladiti v zelo kratkem času, igralci pa bodo morali iz klubov v reprezentanco preklopiti tudi na mentalni ravni. V ekipi imamo veliko starejših odbojkarjev z bogatimi izkušnjami in bodo lahko mlajšim precej pomagali, da se bodo čim hitreje vklopili v nov način dela. Posvečali se bomo tudi najmanjšim podrobnostim, saj te lahko na koncu igrajo ključno vlogo. Kar nekaj stvari bomo morali prilagoditi vsakemu posamezniku in ekipi kot celoti," je ob začetku priprav dejal romunski strateg, ki igralcev ne želi ločevati na mlajše in starejše, pač pa sledi motu: "Igral bo tisti, ki bo lahko ekipi najbolj pomagal pri uresničevanju ciljev. Kdor bo lahko več prispeval reprezentanci, bo igral, saj je jasno, da želim s temi fanti na olimpijske igre."

Vinčić na operacijo komolca Dejan Vinčić je v soboto še igral v finalu nemškega prvenstva, v katerem je njegov Friedrichshafen izgubil z Berlinom, zdaj pa ga čaka operacija komolca in okrevanje. Selektor se nadeja, da bo v polni pripravljenosti v začetku avgusta, ko se bo reprezentanca začela pripravljati na evropsko prvenstvo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Vinčić se bo priključil reprezentanci pozneje. V preteklosti sem imel enako operacijo. Vem, kako je treba postopati v tem primeru, da te kakšna stvar ne preseneti. Potreboval bo nekaj časa, izpustil bo ligo narodov, pričakujemo pa, da bo v avgusta, ko začnemo priprave na evropsko prvenstvo, pripravljen na napore," je o prvem podajalcu reprezentance zadnjih let, ki se je po klubski sezoni odločil za operativni poseg, dejal selektor.

Nekdanji reprezentant v vlogi vodje ekipe

V strokovnem štabu reprezentance v primerjavi z lanskim poletjem pod Cretujevim vodstvom ni prišlo do bistvenih sprememb, so pa okrepili nekatere dela štaba. Tako je vloga vodje ekipe pripadla nekdanjemu reprezentantu Alenu Djordjeviču, nad analizami iger pa bo ob Poljaku Bogdanu Szczebaku po novem bdel še njegov rojak Mateusz Nykiel.

Cretujeva pomočnika ostajata Italijan Matteo De Cecco in Zoran Kedačič. Za telesno pripravljenost bo skrbel Italijan Gioele Rosellini, medicinsko osebje pa sestavljajo zdravnik Mile Majstorović, italijanski fizioterapevt Pietro Bavutti ter maser Žiga Planinc.

"Vesel sem, da sem nazaj, sploh v taki ekipi, kot je slovenska moška reprezentanca. Moje naloge so, da sproti rešujem težave, predvsem organizacijske. Da štab nima opravka s stvarmi, ki se ne tičejo odbojke, kot so potovanje, hoteli, stvari, ki so potrebne ob treningu, za trening ... Skratka, da vse poteka, kot mora," je ob tem dejal Djordjevič.

Foto: Volleyballworld

Konec maja pripravljalni tekmi z Nizozemsko

Slovenci bodo pred začetkom lige narodov ob koncu tretjega tedna priprav odigrali dve pripravljalni tekmi. Na Nizozemskem v Arnheimu se bodo 27. in 28. maja pomerili z domačini.

Seznam vabljenih odbojkarjev:

Črtomir Bošnjak* sprejemalec 197 2000 ACH Volley Ljubljana

Rok Bračko* sprejemalec 195 2005 Merkur Maribor

Klemen Čebulj sprejemalec 202 1992 Asseco Resovia Rzeszow (POL)

Miha Fink* srednji bloker 200 2003 Merkur Maribor

Danijel Koncilja* srednji bloker 201 1990 ACH Volley Ljubljana

Jani Kovačič* prosti igralec 186 1992 ACH Volley Ljubljana

Jan Kozamernik srednji bloker 205 1995 Asseco Resovia Rzeszow (POL)

Matej Kök sprejemalec 198 1996 ACH Volley Ljubljana

Janž Janez Kržič srednji bloker 205 2003 Merkur Maribor

Žiga Kumer* prosti igralec 184 1999 Merkur Maribor

Rok Možič sprejemalec 200 2002 WithU Verona (ITA)

Nik Mujanović* korektor 205 2004 Calcit Volley

Alen Pajenk srednji bloker 203 1986 Olympiacos SFP (GRČ)

Gregor Pernuš* podajalec 198 1999 Merkur Maribor

Uroš Planinšič* podajalec 186 1998 Calcit Volley

Gregor Ropret podajalec 193 1989 Sir Safety Susa Perugia (ITA)

Jaka Sešek* korektor 200 2001 Črnuče

Sašo Štalekar srednji bloker 214 1996 Berlin Recycling Volleys (NEM)

Tonček Štern korektor 200 1995 Olympiacos SFP (GRČ)

Žiga Štern sprejemalec 193 1994 VfB Friedrichshafen (NEM)

Urban Toman* prosti igralec 185 1997 Budva (ČGR)

Tine Urnaut sprejemalec 200 1988 JTEKT Stings (JAP)

Dejan Vinčić podajalec 200 1986 VfB Friedrichshafen (NEM) * odbojkarji, ki so že prisotni na pripravah. Štab reprezentance Selektor: Gheorghe Cretu

Pomočnik selektorja: Matteo De Checco

Pomočnik selektorja: Zoran Kedačič

Trener za telesno pripravo: Gioele Rosellini

Zdravnik: Mile Majstorović

Fizioterapevt: Pietro Bavutti

Maser: Žiga Planinc

Statistik: Bogdan Szczebak

Statistik: Mateusz Nykiel

Vodja ekipe: Alen Djordjevič

Tri večja tekmovanja slovenske reprezentance v prihodnjih mesecih:

Liga narodov, 6. junij - 23. julij Prvi turnir, 6.-11. junij (turnirja v Ottawi in Nagoji): Slovenci bodo igrali v Nagoji.

Drugi turnir, 20.-25. junij (turnirja v Rotterdamu in Orleansu): Slovenci bodo igrali v Orleansu.

Tretji turnir, 4.-9. julij (turnirja v Anaheimu in Pasayu): Slovenci bodo igrali v Pasayu.

Zaključni turnir, 19.-23. julij (Gdansk): sodelovalo bo osem najboljših reprezentanc s prvih treh turnirjev

Evropsko prvenstvo, 28. avgust - 16. september Skupina B (Bolgarija, Varna): Bolgarija, Slovenija, Finska, Ukrajina, Hrvaška, Španija;

Skupina A (Rim, Perugia, Ancona, Italija): Italija, Švica, Srbija, Nemčija, Belgija, Estonija;

Skupina C (Skopje, Severna Makedonija); Severna Makedonija, Črna Gora, Poljska, Nizozemska, Češka, Danska;

Skupina D (Tel Aviv, Izrael): Izrael, Romunija, Francija, Turčija, Portugalska, Grčija.