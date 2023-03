Slovenska ženska in moška članska reprezentanca sta dobili nasprotnike v jesenskih olimpijskih kvalifikacijah, ki jih bodo septembra in oktobra gostile Brazilija, Kitajska, Japonska in Poljska. Slovenci bodo olimpijske sanje lovili na Japonskem, Slovenke pa bodo kvalifikacije igrale na Poljskem. Na olimpijske igre v Parizu 2024 se bo ob gostiteljih Francozih in Francozinjah uvrstilo 11 izbranih vrst v moški in ženski konkurenci.

Slovenska moška reprezentanca, ki zadnja leta navdušuje s predstavami in rezultati, bo eno zadnjih olimpijskih priložnosti te generacije poskušala izkoristiti na Japonskem. Tam bo med 30. septembrom in 8. oktobrom potekal eden od treh moških olimpijskih kvalifikacijskih turnirjev z osmimi reprezentancami.

Slovenci so se na žrebu, v katerem so bili v t.i. tretjem bobnu (v vsakem so bile tri reprezentance), izognili igranju proti kateri od polfinalistk zadnjega svetovnega prvenstva (Italija, Brazilija, Poljska). Izžrebani so bili v skupino B na Japonskem, v kateri se bodo ob gostiteljih merili z Američani, Srbi, Turki, Tunizijci, Egipčani in Finci.

V skupini A v Braziliji bodo igrali še Italija, Iran, Kuba, Ukrajina, Nemčija, Češka, Katar, v skupini C na Kitajskem pa Poljska, Argentina, Nizozemska, Kanada, Mehika, Belgija, Bolgarija.

Iz vsake od treh skupin se bosta oktobra na olimpijske igre uvrstili prvo- in drugouvrščena reprezentanca. Preostalih pet mest bodo zapolnili junija 2024 glede na uvrstitev na svetovni lestvici, pri čemer bodo imele prednost reprezentance s celin, katerih države si nastopa na OI ne bodo zagotovile prek kvalifikacijskih turnirjev.

Olimpijske kvalifikacije, moški Skupina A (Brazilija): Brazilija, Italija, Iran, Kuba, Ukrajina, Nemčija, Češka, Katar

Skupina B (Japonska): Japonska, ZDA, Iz skupine se bosta na olimpijske igre uvrstili prvo- in drugouvrščena reprezentanca. Srbija, Turčija, Tunizija, Egipt, Finska

Skupina C (Kitajska): Kitajska, Poljska, Argentina, Nizozemska, Kanada, Mehika, Belgija, Bolgarija

Prve v boj odbojkarice, Slovenke na Poljsko

Lov na olimpijske sanje pa bodo še pred tem začele odbojkarice, ki se bodo v boj za olimpijsko vozovnico podale med 16. in 24. septembrom. Njihove predstave bomo spremljali na Kitajskem, Japonskem in Poljskem.

Slovenke bodo olimpijske kvalifikacije igrale na Poljskem. Foto: Aleš Oblak Med najboljšimi 24 reprezentancami so tudi Slovenke, ki so se lani močno povzpele po svetovni lestvici in bodo na olimpijskih kvalifikacijah nastopile prvič.

Slovenke bodo kvalifikacije igrale na Poljskem, kjer se bodo ob gostiteljicah merile z Italijo, ZDA, Nemčijo, Tajsko, Kolumbijo in Južno Korejo.

V skupini na Kitajskem so še branilke naslova Srbkinje, pa Dominikanska Republika, Nizozemska, Kanada, Češka, Mehika in Ukrajina. Na Japonskem bodo tekmovale še Brazilija, Turčija, Belgija, Bolgarija, Portoriko, Argentina, Peru.

Olimpijske kvalifikacije, ženske (16.-24. september) Skupina A (Kitajska): Kitajska, Srbija, Dominikanska Republika, Nizozemska, Kanada, Češka, Mehika, Ukrajina

Skupina B (Japonska): Japonska, Brazilija, Turčija, Belgija, Bolgarija, Portoriko, Argentina, Peru

Skupina C (Poljska): Poljska, Italija, ZDA, Nemčija, Tajska, Kolumbija, Južna Koreja, Slovenija

Iz vsake skupine napredujeta dva

Tri države organizatorice bodo igrale kot prvopostavljene ekipe, preostale reprezentance pa bodo na turnirje razvrščene po žrebu po sistemu serpentine. Znotraj posamezne kvalifikacijske skupine se bodo med seboj pomerile vsaka z vsako, na olimpijski turnir v Parizu se bosta uvrstili po dve najboljši iz vsake skupine.

Na olimpijske igre se bo uvrstilo 12 tako ženskih kot moških reprezentanc. Gostitelji imajo nastop že zagotovljen. Foto: Reuters

Če ne bo šlo prek kvalifikacij za OI, upi še ne bodo pokopani

Za nekatere upov na tekmovanje petih krogov še ne bo konec, saj bo v obeh konkurencah odprtih še pet mest. Preostalih pet reprezentanc v vsaki konkurenci bo pravico do nastopa prejelo na podlagi uvrstitve na svetovni lestvici junija 2024 (17. junij v ženski konkurenci in 24. junij v moški) in geografskega načela. Prednost bodo imele reprezentance s celin, katerih države si nastopa na olimpijskem turnirju še ne bodo zagotovile.

Na OI po 12 reprezentanc

V boj za olimpijski prestol se bo v Parizu podalo 12 reprezentanc v moški in 12 reprezentanc v ženski konkurenci, olimpijski turnir pa bo med 26. julijem in 11. avgustom v Paris Expo Porte de Versailles.