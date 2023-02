Odbojkarji na mivki v boj za olimpijsko vozovnico

V boj za najvišja mesta v odbojki na mivki in olimpijsko vozovnico se bosta podali tudi slovenski reprezentanci v ženski in moški konkurenci.

Evropska odbojkarska zveza (Cev) je v Luksemburgu izvedla žreb skupin za pokal narodov v odbojki na mivki, v katerem bo nastopilo 35 reprezentanc iz vse Evrope. V boj za najvišja mesta in olimpijsko vozovnico se bosta podali tudi slovenski reprezentanci v ženski in moški konkurenci.

Slovenske odbojkarice, ki so druge nosilke skupine C, bodo pokal narodov začele proti Nizozemski, sicer prvi nosilki skupine, Estoniji, Cipru in Severni Irski. Preostale nosilke skupin so Nemčija, Švica, Italija, Španija, Češka in Latvija.

Najboljših sedem reprezentanc z vrha evropske lestvice predstavlja nosilke sedmih skupin v tekmovanju za moške, in sicer Norveško, Nizozemsko, Italijo, Poljsko, Avstrijo, Nemčijo in Francijo. Sloveniji je žreb namenil nastope v skupini E skupaj z Avstrijo, Španijo, Litvo in Hrvaško.

Organizatorje tekem v posameznih skupinah bo evropska zveza še določila, turnirji prvega kroga pa bodo na sporedu med 8. majem in 11. junijem, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

Zmagovalci skupin se bodo uvrstili v finale pokala narodov, osmo mesto pa bo rezervirano za reprezentanco države organizatorice zaključnega turnirja. Najboljše tri reprezentance z letošnjega finala si bodo že zagotovile nastop v finalu pokala narodov 2024, od koder bosta najboljši reprezentanci v ženski in moški konkurenci odpotovali tudi na poletne olimpijske igre v Parizu.

