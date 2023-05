Slovenci dočakali okrepitve

Slovenska odbojkarska reprezentanca se je po dnevu premora danes znova zbrala in v drugi teden priprav krenila z močno okrepljeno zasedbo. Selektor Gheorghe Cretu je pozdravil sedmerico novih igralcev. Reprezentanci so se po klubskih sezonah pridružili kapetan Tine Urnaut, Alen Pajenk, Sašo Štalekar, Tonček Štern, Žiga Štern in Rok Možič ter Nejc Najdič, ki je zamenjal poškodovanega Gregorja Pernuša.

Potem ko so v preteklem tednu na pripravah za Ligo narodov, ki se v japonski Nagoji začenja 6. junija, sodelovali predvsem igralci slovenskih klubov, so se zdaj treningom reprezentance priključili še Alen Pajenk, Sašo Štalekar, Tonček Štern, Žiga Štern, Rok Možič in kapetan Tine Urnaut, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije.

Dodatno je romunski strokovnjak na slovenski klopi na reprezentančne treninge vpoklical mladega podajalca mariborskega kluba Nejca Najdiča. Obetavni odbojkar, ki je nedavno dopolnil 17 let, bo na treningih začasno zamenjal klubskega soigralca Gregorja Pernuša, ki ga je z igrišč oddaljila poškodba stegenske mišice ob koncu prvega tedna priprav.

Med tistimi, ki so se pridružili reprezentanci, je tudi kapetan Tine Urnaut. Foto: Grega Valančič/Sportida

V letošnjem letu poleg Lige narodov slovensko vrsto čakata še nastopa na evropskem prvenstvu in v kvalifikacijah za olimpijske igre. Na tekmovanjih v kadru ne bo Mateja Köka. Sprejemalec si je prejšnji teden na naboru v Turčiji v hudi konkurenci izboril nastopanje v prihodnji sezoni južnokorejskega državnega prvenstva. Njegov novi klub ga na pripravah pričakuje že prvega avgusta, zaradi česar ekipi ne bi mogel pomagati na večini preizkusov. Selektor in Kök sta kljub temu sklenila, da bo odbojkar ekipi še naprej pomagal na treningih, se tako skušal kar najbolje pripraviti na velik izziv, ki ga čaka v Aziji, in s tem tudi ohranjal stik z izbrano vrsto.

Reprezentančne priprave nadaljujejo vsi preostali odbojkarji, ki so se na treningih mudili že od prvega zbora – Črtomir Bošnjak, Rok Bračko, Miha Fink, Danijel Koncilja, Jani Kovačič, Žiga Kumer, Nik Mujanović, Uroš Planinšič, Jaka Sešek, Urban Toman in tudi Pernuš, ki bo opravljal rehabilitacijo.

Trio še pride

S seznama vabljenih igralcev, ki so trenutno na voljo, Cretu na pripravah čaka še na trojico. Gregor Ropret je sezono v Italiji končal v soboto in se bo ekipi pridružil konec tega tedna. Klemna Čebulja in Jana Kozamernika ta torek na Poljskem čaka odločilna, peta tekma v boju za bron. Reprezentanci se bosta priključila na začetku tretjega ciklusa priprav v začetku naslednjega tedna. Janž Janez Kržič in Dejan Vinčić sta poškodovana in se bosta moštvu pridružila pozneje. Za Vinčića, ki je po klubski sezoni odšel na operativni poseg komolca, selektor upa, da bo v polni pripravljenosti v začetku avgusta, ko bodo začeli priprave na evropsko prvenstvo.