Najprej klic selektorja, nato uresničena azijska klubska želja

Pripravam slovenske moške odbojkarske reprezentance se je danes pridružil Matej Kök, ki si je v preteklih dneh v Turčiji izboril mesto v južnokorejski ligi, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije.

Izbrana vrsta se je v ponedeljek zbrala v okrnjeni zasedbi, saj ima kar nekaj izmed 23 izbrancev slovenskega selektorja še klubske obveznosti oziroma so jih končali pred kratkim. Prvi izmed manjkajočih ducat odbojkarjev se je ekipi pridružil 26-letni Kök.

Sprejemalec se je po dogovoru s selektorjem reprezentančnim pripravam priključil z nekajdnevnim zamikom, saj se je v času uvodnega zbora mudil v Turčiji. Tam se je udeležil preglednih treningov v sklopu nabora igralcev za nastop v južnokorejskem državnem prvenstvu. "Izmed 83 prijavljenih igralcev so nas v Istanbul povabili 40. Na tridnevnem naboru smo opravili tri treninge, nato pa še intervjuje s klubi. Sledil je nabor, na katerem so ti sporočili svoje odločitve," je o dogajanju povedal Kök.

Foto: OZS

Uresničena skrita želja

Na koncu mu je uspel veliki met. Večina izmed sedmerice južnokorejskih prvoligašev se je odločila, da podaljša staž tujim odbojkarjem, ki so v tamkajšnji ligi KOVO igrali že v pretekli sezoni – vsak klub ima pravico le do enega tujega igralca –, le dva pa sta segla po "novincu". Eden od teh je tako postal Kök, ki bo športno pot nadaljeval v prestolnici te azijske države pri ekipi Seul Woori Card Woori Won. "Uresničila se mi je skrita želja, moj velik cilj, za katerega sem si prizadeval. Pred naborom sem si rekel, da če mi ne uspe to leto, bom naslednjič znova poskusil. Izjemno sem vesel. Ni lepšega občutka kot v trenutku, ko se na odru pojavi tvoje ime," je vtise ponosno strnil slovenski odbojkar.

"Gre za najboljšega trenerja na svetu"

Po vrnitvi iz Turčije pretiranega časa za praznovanje Kök ni imel, saj se je že podal novim izzivom naproti. V Ljubljani se je v sredo dopoldne pridružil reprezentančnim treningom, na katerih sodeluje prvič po letu 2018 in obenem prvič pod vodstvom selektorja Cretuja.

"Gre za najboljšega trenerja na svetu." Foto: OZS/Aleš Oblak

"Klic selektorja me je zelo razveselil. Gre za najboljšega trenerja na svetu. Po prvem treningu sem izjemno pozitivno presenečen, kako vse zadeve potekajo. Izredno sem vesel, da se lahko učim od njega in od preostalih prisotnih igralcev," navdušenja ob priključitvi reprezentanci ni skrival Kök, ki je dodal: "V prvi vrsti je moja želja ta, da celotno akcijo opravimo brez poškodb in da čim prej začnemo igrati svojo pravo igro. Sam se želim čim več naučiti, saj kot sem že dejal, imamo tu izvrstnega trenerja."

Na treningih izbrane vrste, ki se pripravlja za nastope v ligi narodov, na evropskem prvenstvu in v kvalifikacijah za olimpijske igre, se poleg Köka trenutno mudijo Danijel Koncilja, Črtomir Bošnjak, Jani Kovačič, Uroš Planinšič, Nik Mujanović, Miha Fink, Gregor Pernuš, Rok Bračko, Žiga Kumer, Jaka Sešek in Urban Toman. Ekipa bo prvi teden priprav sklenila v soboto. Po dnevu premora se bo znova zbrala v ponedeljek, ko se bo ekipi pridružila večina preostalih manjkajočih izbrancev Cretuja.