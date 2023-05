"Vemo, da bo težko poletje in kaj je naš cilj"

Za njima je dolga klubska sezona, prejšnji torek sta v poljskem državnem prvenstvu z zmago na peti tekmi osvojila bronasto kolajno z Assecom iz Rzeszowa.

"Konec koncev lahko potegnemo črto in rečemo, da je bila sezona uspešna. Klub je na to čakal sedem let. Za navijače in mesto je to res velik uspeh. Tudi to, da bomo drugo leto igrali ligo prvakov, je še dodatek k celotni zgodbi. Mislim, da so vsi zadovoljni," je na kratko svojo klubsko sezono opisal Čebulj. Ta bo za razliko od Kozamernika tam igral tudi prihodnjo sezono.

A po tako dolgi in naporni klubski sezoni ni veliko časa za počitek, saj sta se odbojkarja reprezentanci pridružila po le slabem prostem tednu. "Težko je. Treba se je spočiti, regenerirati. Motivacijo zagotovo imamo, ampak treba je najti tisti energijo in zbranost, da ne pride do kakšnih nepotrebnih poškodb na začetku, sploh zdaj, ko je telo vseeno še malo utrujeno po dolgi sezoni. Mogoče bolj glava kot telo. Trener ve, kaj počne, kako bo razporedil treninge in naredil, da ne bo prišlo do kakršnihkoli težav," je dejal 31-letni sprejemalec.

"Imel sem nekaj težav s hrbtom, a nič hujšega"

Čebulju bodo prav prišli lahkotni uvodni treningi, saj v končnici poljskega prvenstva ni nastopil na vseh tekmah zaradi neprijetne poškodbe. "Pametno je, da so uvodni treningi lahkotni. Kot sem se že pogovarjal s trenerjem, bodo. Imel sem nekaj težav s hrbtom, tako da bo tudi zame na začetku program malo prilagojen, da pridem v tisti ritem, formo, ki jo vsi pričakujejo," je pojasnil.

Kot je poudaril, ne gre za resnejšo poškodbo: "Ne, ne. Nič hujšega. Malo preobremenjenosti in preutrujenosti in potem pride do manjših težav. Mislim, da bomo to tukaj brez težav rešili."

Foto: OZS/Aleš Oblak

Medtem ko je Cretu skozi priprave čakal na "zamudnike" s klubskih sezon in je počasi sestavljal mozaik za prihajajočo reprezentančno akcijo, so na uvodnih treningih na pripravah sodelovali predvsem mladi igralci slovenskih klubov.

"To je super zadeva, da so tukaj in da dobijo možnost. Da dobimo neki pomladek, ki ga že dolgo časa ni bilo, in mislim, da bo ta mlada energija zelo pozitivna," je o mladih slovenskih odbojkarjih na pripravah menil Čebulj. Ta je za reprezentanco sicer debitiral leta 2010.

Foto: OZS

"Vemo, da bo težko poletje in kaj je naš cilj"

Slovenska izbrana vrsta bo delo s treningov že konec tega tedna preizkusila na tekmi. Gostovala bo na Nizozemskem, kjer bo z gostitelji odigrala dva pripravljalna obračuna. To bosta tudi edina preizkusa pred začetkom lige narodov.

"Če pogledamo skozi celotno poletje, lahko mirno rečem, da so olimpijske igre prioriteta. Vemo, kako pomembna bo vsaka tekma v ligi narodov, na evropskem prvenstvu, in vsekakor so potem olimpijske kvalifikacije še razred zase. Vsi se tega zavedamo, vemo, da bo težko poletje in kaj je naš cilj," je povzel svoja pričakovanja pred dolgim reprezentančnim poletjem.

"Super odločitev selektorja in vodstva zveze"

Kot je dodal, bo velik plus letošnjega poletja tudi to, da bo Cretu še naprej vodil slovensko reprezentanco. Romunski strateg je lansko poletje ekipo prevzel dobra dva tedna pred začetkom nastopov med svetovno elito in jo po skromnejših predstavah v ligi narodov prerodil, letos pa priprave vodi že od samega začetka.

"To je bila njegova super odločitev in tudi vodstva zveze. Videli smo, kakšna je bila razlika, ko je prišel k nam dva, tri tedne pred svetovnim prvenstvom. Vsi smo bili zelo zadovoljni z njim in mislim, da je bil to ključ za uspeh na SP," je 31-letnik pohvalil svojega selektorja.

Foto: OZS

Po Nizozemski na prvi turnir na Japonsko

Devet dni po vrnitvi v domovino iz dežele tulipanov izbrance romunskega strokovnjaka na slovenski klopi čaka prvi turnir v ligi narodov − 7. junija s Srbijo. Po štirih tekmah na Japonskem reprezentanco čakata še turnirja v Franciji (20.−25. junij) in na Filipinih (4.−9. julij).

Rezultatska uspešnost lahko Slovenijo popelje še na Poljsko, kjer se bo med 19. in 23. julijem odvijala končnica lige narodov. Konec avgusta se bo nato začelo evropsko prvenstvo, konec septembra pa bodo še kvalifikacije za olimpijske igre v Parizu 2024.

Slovenska reprezentanca vseeno ne bo popolna, saj bo v ligi narodov manjkal Dejan Vinčić, ki je zaradi poškodbe odšel na operacijo komolca.

"Vsekakor se bo poznala odsotnost. Je zelo pomemben člen naše reprezentance. Ampak zelo pomembno je, da je odstoten sedaj in ne po tem, ko bo vrhunec reprezentančne akcije. Karkoli moramo postoriti, je najbolje, da to naredimo zdaj, da smo potem vsi zdravi. Vsekakor pa bo manjkal in nekako ga bomo poskusili nadomestiti," je zaključil Čebulj.