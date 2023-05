Nov velik korak slovenske reprezentantke

Za sprejemalko, ki je nedavno dopolnila 18 let, je bila minula sezona prva onkraj slovenskih meja. Pred tem je v domovini igrala za novogoriški Gen-I Volley.

"Sezona na Madžarskem je bila moja prva izkušnja na tujem. Iz okolja ni bilo nobenega pritiska, sem pa si pričakovanja zastavljala sama, saj sem se želela dokazati in s tem narediti še korak naprej na športni poti. Zadovoljna sem s svojimi predstavami in vesela, kako se je sezona odvila, a resnično ne maram izgubljati, zato je konec sezone prinesel tudi nekoliko kislega priokusa," je dejala Primorka, ki se je z ekipo prebila do brona v pokalnem tekmovanju, v madžarskem državnem prvenstvu pa po hudi borbi sezono končala na četrtem mestu.

Uresničena otroška želja

V turški ligi, ki velja za eno najkakovostnejših, je PTT v minuli sezoni osvojil 11. mesto v 14-članski konkurenci. Na 26 tekmah je klub iz Ankare zbral devet zmag. Novi klub slovenske reprezentantke je bil ustanovljen leta 2010, v sezoni 2018/19 pa napredoval med turško elito.

"Igranje v Turčiji bo zame nov velik korak. Že od malih nog sem si želela igrati tam," je dejala Leban in dodala: "Sanje se mi uresničujejo, a nikakor niso dokončno uresničene. Prestop v zasedbo PTT Spor je le stopnica višje do tistega, kar na športni poti želim doseči. V Turčijo odhajam kot mlada igralka, a to ne sme biti izgovor. Tamkajšnja liga je ena najmočnejših na svetu, zato za prostora za napake in pomanjkljivosti ni. Čakajo me pritisk in pričakovanja dobrih iger ter rezultata. To mi ne predstavlja težave, saj sem si to vedno želela igrati na takšni ravni in zato to tudi pričakovala."