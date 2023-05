Lana Ščuka, ena najboljših slovenskih odbojkaric, se je pred dnevi s svojim Commerceconom Lodž veselila naslova poljske prvakinje, da je bil to vrh njene kariere, pa je poskrbelo tudi dejstvo, da je bila izbrana v najboljšo postavo kakovostne poljske lige. Ta bi lahko bila za Ljubljančanko tudi zadnja odbojkarska postaja, saj razmišlja o koncu kariere. Pogodba s klubom ji je potekla, ponudili so ji podaljšanje sodelovanja, a je to možnost zavrnila.

"Za mano je težka, naporna sezona. Ne toliko v igralnem smislu, a bolj v življenjskem smislu. V Lodžu je bila tema in mraz, tam sem bila deset mesecev brez odmora, kar je bilo v psihološkem smislu zelo naporno. Na srečo sem bila nagrajena z lovoriko in uvrstitvijo v idealno postavo prvenstva, poleg tega smo igrale še finale pokala, v katerem smo izgubile po vodstvu z 2:0," ima po koncu sezone mešane občutke igralka, ki je kariero začela v ljubljanskem Vitalu, nato pa igrala še za Calcit Kamnik, GEN-I Volley, pa tudi klube v Italiji in Turčiji.

Zaradi dobrih predstav ima še številne ponudbe iz najmočnejših odbojkarskih držav, a, kot sama pravi, se trenutno bolj nagiba h koncu kariere, čeprav ima šele 26 let.

"Trenutno sem izgubljena in se iščem. Ne vem, kaj bi počela, iščem stvari, v katerih bi se našla. Nisem srečna, predvsem pa zdaj po vrnitvi v domovino o teh stvareh ne želim veliko razmišljati. Delam tudi magisterij, mogoče bi se rada posvetila delu, za katerega se izobražujem. A priznam, da se pri meni stvari hitro menjajo. Sem posebna, sanjam, zato trenutno ne morem ničesar potrditi. Vse je še odprto," prihodnosti ne more napovedovati sprejemalka, ki jo že nekaj časa pogreša tudi reprezentanca.

"Reprezentanci se ne morem stoodstotno posvetiti"

"Selektor Bonitta me je tudi letos poklical, a sem se v skladu z odločitvijo iz prejšnjih let odločila, da mu tudi letos rečem ne. Enostavno se reprezentanci ne morem stoodstotno posvetiti. A vrat reprezentanci še nisem povsem zaprla. Mogoče se bodo v prihodnosti stvari spremenile in bom spet oblekla reprezentančni dres, seveda, če se bom odločila za nadaljevanje kariere," razmišlja Ščuka, ki meni, da bi se moralo v Sloveniji marsikaj spremeniti, če bi želeli, da se ženska reprezentanca po uspehih približa moški.

"Moralo bi se nekaj storiti, da se igralke ne bi poslavljale že pred 25. letom. Odbojka bi morala nekaj vrniti, vsaj del tega, kar se vlaga vanjo. To pa lahko nudi le tujina. Slovenska liga je slaba, plače ali štipendije so minimalne, posledično morajo igralke iskati službe, delati, odbojke na visoki ravni pa ne morejo igrati," meni odbojkarica, ki se o vsem tem prepriča tudi pri mlajših sestrah, ti se posvečata študiju prava, odbojko pa igrata le v prostem času za svoje zadovoljstvo.

"Najprej sem bila v nemilosti zaradi očeta, zdaj sem zaradi sebe"

Ščuka se zaveda, da zaradi svojega razmišljanja in odločitev v slovenskem odbojkarskem prostoru ni najbolj priljubljena, a se zaradi tega ne obremenjuje. "Najprej sem bila v nemilosti zaradi očeta, zdaj sem zaradi sebe. A ničesar nikomur ne zamerim. Tudi odbojkarski zvezi, ki me očitno namerno ignorira in javnosti za razliko od drugih ne pošilja novic o meni in tudi preostalih, ki trenutno ne igrajo za reprezentanco. Ni najbolj zrelo, a po svoje jih povsem razumem, lahko pa rečem, da sem hvaležna za vse, kar so mi omogočili oziroma ponudili," ne kuha nobenih zamer do slovenske odbojkarske javnosti in zveze.

Če se bo res odločila, da konča kariero, bo to storila z dvignjeno glavo. Pravi, da je izredno ponosna na vse odbojkarske dosežke, pravi, da mogoče osvojitev poljskega prvenstva niti ni bil njen največji uspeh.

"V Italijo sem odšla zelo mlada in takoj opozorila nase, si prislužila nastop na all star tekmi. Še bolj pa sem navdušena z dosežkom s turško ekipo, Sistem9 Yesilyurt, s katero smo klub mladosti osvojile pokal challenge. Uspehov v moji karieri je bilo kar nekaj, videli pa bomo, ali jih bo še kaj. Odločitev o nadaljevanju kariere bo moja, a ne verjamem, da bo hitra," je prepričana Ščuka, ki jo je letos na Poljskem treniral nekdanji slovenski selektor Alessandro Chiappini.