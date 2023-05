Cretu dočakal še bronasta "Poljaka": Še bolj željni in lačni vrnitve

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pripravam odbojkarske reprezentance sta se pridružila Klemen Čebulj in Jan Kozamernik.

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je danes začela tretji teden priprav za ligo narodov. Slovence v japonski Nagoji prva tekma čaka 7. junija proti Srbiji. Danes sta se treningom selektorja Gherogheja Cretuja po končani klubski sezoni pridružila še Jan Kozamernik in Klemen Čebulj.

Reprezentanca se je po prostem koncu tedna danes znova zbrala v prestolnici in vstopila v tretji teden priprav. Na današnjem treningu sta se ekipi pridružila še zadnja člana reprezentance Kozamernik in Čebulj, ki sta v torek v poljskem državnem prvenstvu z zmago na peti tekmi osvojila bronasto kolajno z Assecom iz Rzeszowa.

Tretje mesto je za ekipo iz Rzeszowa velik uspeh, saj bo po sedmih letih klub znova nastopal v evropski ligi prvakov. Vanjo se bo podala brez Kozamernika, ki po dveh sezonah na Poljskem zapušča klub, medtem ko bo Čebulj tam igral tudi v prihodnje.

"Lep zaključek sezone. Konec koncev je to moj najboljši klubski rezultat. Osvojiti tretje mesto na Poljskem je nekaj velikega, tako da sem zelo zadovoljen tako osebno kot za klub. Res smo imeli dolgo, težko sezono in na koncu je bilo s to medaljo vse poplačano, tako da sem zelo vesel," je klubsko sezono opisal Kozamernik.

V končnici poljskega prvenstva jo je Čebulju nekoliko zagodla neprijetna poškodba, zato ni nastopil na vseh tekmah. A to je zdaj preteklost, na reprezentančnem treningu je že vadil s soigralci.

"Od zadnje reprezentančne tekme je minilo že kar nekaj časa, a glede na to, da smo dosegli enega največjih uspehov, smo bili sedaj le še bolj željni in lačni vrnitve na priprave izbrane vrste," je za za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal Čebulj.

Prvič so tako Slovenci trenirali v polni zasedbi trenutno razpoložljivih Cretujevih izbrancev. Ta ne more računati na Janža Janeza Kržiča in Dejana Vinčića, ki sta še vedno poškodovana.

Konec tega tedna bo slovenska izbrana vrsta delo s treningov preizkusila tudi na tekmi. Gostovali bodo na Nizozemskem, kjer bodo z gostitelji odigrali dva pripravljalna obračuna. To bosta tudi edina preizkusa pred začetkom lige narodov.

"Četudi sva s Klemnom na priprave prispela kakšen dan kasneje, imava še veliko pred sabo. Želim si, da bi naslednjih pet mesecev minilo v pozitivni luči. Tako dolgo obdobje v reprezentančnem pogonu terja svoje, zato bo zelo pomembno, da ostanemo zdravi in da uresničimo vse naše želje. Zavedamo se, da bo pomembna vsaka tekma," je za OZS še pristavil Kozamernik.

Prvi turnir lige narodov na Japonskem

Devet dni po vrnitvi v domovino iz dežele tulipanov izbrance romunskega strokovnjaka na slovenski klopi čaka prvi turnir v ligi narodov, ko se bodo 7. junija merili s Srbi. Po štirih tekmah na Japonskem reprezentanco čakata še turnirja v Franciji (20.-25. junij) in na Filipinih (4.-9. julij).

Rezultatska uspešnost lahko Slovenijo popelje še na Poljsko, kjer se bo med 19. in 23. julijem odvijala končnica lige narodov. Konec avgusta se bo nato začelo evropsko prvenstvo, konec septembra pa še kvalifikacije za olimpijske igre prihodnje leto.