Slovenci pred novim izzivom: Z radovednostjo pričakujem, kaj se bo zgodilo

Slovenska izbrana vrsta je v zadnjih letih nanizala izjemne uspehe, med drugim so naši odbojkarji osvojili srebrni odličji na evropskih prvenstvih 2015 in 2019, se leta 2018 prvič uvrstili na svetovno prvenstvo, leta 2019 pa si še drugič zagotovili uvrstitev v ligo narodov. V njej se bodo preizkusili med odbojkarsko elito, septembra pa reprezentanco čaka še nastop na evropskem prvenstvu, ki ga bodo skupaj gostile Poljska, Češka, Finska in Estonija in na katerem bo branila naslov evropskih podprvakov.

Zadnjo tekmo je reprezentanca sicer odigrala januarja 2020, v kvalifikacijah za olimpijske igre, ki jih je gostil Berlin, liga narodov pa je bila nato odpovedana. Tudi zato je bilo vnovično snidenje naših odbojkarjev še posebej pristno.

"Z mislimi moramo biti odslej usmerjeni k ligi narodov, potem pa še k evropskem prvenstvu. Mislim, da je pred nami še eno zahtevno in dolgo poletje," pravi Jani Kovačič. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Zahtevno in dolgo poletje

"Zelo lepo je videti fante, zbrali smo se po dolgem času. V prejšnji sezoni smo bili skupaj le za olimpijske kvalifikacije, v katerih žal nismo bili uspešni. Z mislimi moramo biti odslej usmerjeni k ligi narodov, potem pa še k evropskem prvenstvu. Mislim, da je pred nami še eno zahtevno in dolgo poletje," je ob prihodu v Ljubljano povedal Jani Kovačič, ki ima za seboj izjemno sezono v italijanskem prvenstvu.

Na Poljskem je prav tako na zelo visoki ravni igral Klemen Čebulj, ki je za nastope v Ligi narodov še posebej motiviran. "Vsi si želimo začeti igrati to ligo, ki smo si jo res prigarali. Imamo kar visoke ambicije in mislim, da lahko z našo željo in z energijo, ki jo imamo v ekipi, dosežemo veliko," je optimističen Korošec.

"Vsi si želimo začeti igrati to ligo, ki smo si jo res prigarali," pravi Klemen Čebulj. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Vesel, da bo Slovenijo lahko spoznal z ligo narodov

Cilji so jasni, motiva tej reprezentanci ne manjka, ob tem pa slovenski selektor Alberto Giuliani računa tudi na trdo delo. "Najprej bi rad povedal, da se je bilo zelo dobro vrniti v Slovenijo in videti te fante. Zelo sem vesel, da bom še eno leto delal z njimi. Vsi smo zelo veseli, da bomo lahko igrali v ligi narodov, še posebej, ker bo to za Slovenijo prvič. Potrudili se bomo, da bomo dosegli dober rezultat. Vemo, da to ne bo lahko, saj bodo na turnirju nastopile najboljše ekipe na svetu. A te fante poznam, vem, kdaj lahko igrajo na visoki ravni in z radovednostjo pričakujem, kaj se bo zgodilo. Najprej se bomo osredotočili na to, v kakšnem stanju so igralci, saj so zelo različno zaključevali sezone. To bo zelo pomembno, enako kot tudi to, da bomo lahko ob tako dolgem turnirju računali na vse igralce," napoveduje Italijan. Foto: Grega Valančič / Sportida

Novinec Pernuš: Povabilo me je presenetilo

Vabilu selektorja so se kot vselej odzvali vsi odbojkarji, ob standardni zasedbi je na seznamu le en novinec, 21-letni podajalec Gregor Pernuš. "Zagotovo je prisotne nekaj treme, še posebej ker bom srečal vse igralce, ki sem jih spremljal, ko sem odraščal. Bilo je tudi zelo zanimivo, kako sem izvedel, da sem v reprezentanci. S klubom smo ravno zaključevali delo v fitnesu, ko mi je pomočnik trenerja prišel čestitat in mi povedal, da sem izbran v reprezentanco. Povabilo me je konkretno presenetilo, a sem seveda zelo vesel in motiviran, da bom lahko treniral s takimi igralci. Upam, da se bom čim več naučil, predvsem od Dejana Vinčića. Upam, da bom napredoval v igri in bom še kdaj vpoklican v reprezentanco," se nadeja Pernuš.

Slovenska izbrana vrsta bo celoten cikel priprav opravila v Ljubljani, kjer bo med 21. in 23. majem potekal tudi močan pripravljalni turnir. V goste namreč prihajata reprezentanci Bolgarije in Srbije, ekipe pa bodo med seboj odigrale po dve tekmi.

V Rimini bodo odbojkarji odpotovali 24. maja, 28. maja pa odigrali dolgo in težko pričakovano prvo srečanje med svetovno elito. Razporeda tekem mednarodna zveza FIVB še ni objavila.