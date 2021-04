Stara znanca v finalu, ACH Volley in Calcit Volley

Le dva dni po tem, ko so odbojkarji OK Merkur Maribor na državnem prvenstvu končali prevlado ACH Volley, se je v Ljubljani začel zaključni turnir Pokala Slovenije za tekmovalno sezono 2020/21. V torek so se zmag v četrtfinalu veselili odbojkarji iz Kanala, Kranja in Kamnika, medtem ko so branilci naslova Ljubljančani po odpovedi Šempetra napredovali neposredno v polfinale. V tem je ACH Volley v sredo gladko premagal Salonit, v finalu pa se bo pomeril s Calcitom, ki je v polfinalu izločil Hišo na kolesih Triglav.