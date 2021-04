Anđelka Radišković ostaja v Kamniku

Igralka iz Bosne in Hercegovine, ki je v prvi sezoni v Kamniku navdušila s predstavami, je trenutno z reprezentanco na pripravah pred začetkom kvalifikacij za evropsko prvenstvo.

Bosna in Hercegovina bo igrala v skupini F, v kateri so še Češka, Latvija, kjer bo med 6. in 8. majem v Daugavpilsu na sporedu prvi turnir, in Slovenija. Drugi turnir bo med 14. in 16. majem v Zenici. To pomeni, da se bo Andjelka Radišković kmalu srečala s svojimi soigralkami iz Kamnika.