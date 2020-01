Mariborska dvorana Tabor bo ob 17. uri gostila še zadnjo pripravljalno tekmo med Slovenijo in Nizozemsko. Ta bo še zadnji test pred odhodom v Berlin, kjer bodo slovenski odbojkarji med 5. in 10. januarjem lovili še zadnjo evropsko vozovnico za Tokio 2020.

17.00 Slovenija - Nizozemska Slovenija: Štern T., Pajenk, Štern Ž., Kozamernik, Gasparini, Vinčić, Štalekar, Klobučar, Kovačič, Videčnik, Ropret, Urnaut, Čebulj, Možič; selektor: Alberto Giuliani. Nizozemska: Keemink, Garderen, ter Horst, Van der Ent, Dronkers, Plak, Gommans, Maan, Smit, Abdel-Aziz, Solekma, Maat, Parkinson, Andringa; selektor: Roberto Piazza.

Slovenci in Nizozemci so se v Ljubljani pomerili že v ponedeljek in torek. Prvo tekmo v Stožicah so gladko dobili Nizozemci, na drugi, kjer sta selektorja priložnost ponudila odbojkarjem, ki dobivajo manj priložnosti, pa so s 3:1 slavili domači odbojkarji. Na tej tekmi sta se najbolj izkazala Tonček Štern (23) in Rok Možič (20), na prvi pa je bil najbolj učinkovit slovenski odbojkar Klemen Čebulj (21).

Se bo Slovencem uspelo uvrstiti na olimpijske igre v Tokio 2020? Da. 69,76% +

Ne. 30,24% +

Dodatne olimpijske kvalifikacije (Berlin, 5.–10. januar 2020): Skupinski del Nedelja, 5. januar:

13.30 Francija – Srbija (skupina B)

16.30 Slovenija – Belgija (skupina A)

19.30 Češka – Nemčija (skupina A) Ponedeljek, 6. januar:

14.00 Nizozemska – Srbija (skupina B)

17.00 Bolgarija – Francija (skupina B)

20.10 Belgija – Nemčija (skupina A) Torek, 7. januar:

14.00 Bolgarija – Nizozemska (skupina B)

17.00 Belgija – Češka (skupina A)

20.10 Nemčija – Slovenija (skupina A) Sreda, 8. januar:

14.30 Srbija – Bolgarija (skupina B)

17.30 Slovenija – Češka (skupina A)

20.45 Francija – Nizozemska (skupina B) Polfinale Četrtek, 9. januar:

17.00 prvi polfinale

20.10 drugi polfinale Finale Petek, 10. januar, ob 20.10

Slovenski seznam za turnir v Berlinu: Podajalca:

Dejan Vinčić (Czarni Radom/Pol)

Gregor Ropret Gregor (Nantes/Fra) Korektorja:

Mitja Gasparini (Wolfdogs Nagoja/Jap)

Tonček Štern (Luczniczka Bydgoszcz/Pol) Srednji blokerji:

Jan Kozamernik (Milano/Ita)

Sašo Štalekar (Hypo Tirol AlpenVolleys/Avt)

Matic Videčnik (ACH Volley/Slo)

Alen Pajenk (Czarni Radom/Pol) Sprejemalci:

Žiga Štern (Syros Foinikas/Grč)

Rok Možič (Maribor/Slo)

Klemen Čebulj (Trentino/Ita)

Tine Urnaut (Šanghaj/Kit) Prosta igralca:

Jan Klobučar (Narbonne/Fra)

Jani Kovačič (Ravenna/Ita)

