Izjemno, slovenski junaki še korak bližje olimpijskim sanjam!

Slovenski odbojkarji nadaljujejo zmagoviti niz na Japonskem. Po Tuniziji, Turčiji in Finski so premagali še Egipt (3:1), ki je na drugi tekmi v Tokiu presenetil gostitelje. S tem so se utrdili pri vrhu razpredelnice. V četrtek jih čaka dan zasluženega počitka, nato pa sledijo odločilni obračuni, najprej proti izbrani vrsti ZDA. Z vsakega od treh kvalifikacijskih turnirjev si olimpijske igre zagotovita dve prvo- in drugouvrščeni reprezentanci.

Slovenska odbojkarska reprezentanca je zadržala niz nepremagljivosti na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju na Japonskem. Po štirih tekmah olimpijskih kvalifikacij v Tokiu je na vrhu skupine B. Štiri jutranje tekme, štiri jutranje zmage (Tunizija, Turčija, Finska, Egipt) in le dva izgubljena niza. Zadnjega so izgubili proti Egipčanom, a se veselili dragocene zmage s 3:1.

Slovenski selektor Gheorghe Cretu je tekmo tudi tokrat začel s korektorjem Rokom Možičem, sprejemalcema Tinetom Urnautom in Klemnom Čebuljem, srednjima blokerjema Alenom Pajenkom in Janom Kozamernikom ter prostim igralcem Janijem Kovačičem, organizacijo igre pa je zaupal Urošu Planinšiču.

Egipčani so se izkazali v uvodnem nizu, ki so ga dobili s 25:23. Foto: VolleyballWorld

Egipt sprva prekrižal načrte Sloveniji

Uvod v dvoboj je pripadel afriškim odbojkarjem, ki so z blokom dvakrat ustavili slovenski napad in unovčili dve napaki naših za 5:2. Možič in Kozamernik sta znižala na 5:7, točko z napadom za 7:10 je dosegel Urnaut, vendar pa je moral Cretu po še enem bloku Dole, tokrat za 12:8, reagirati z odmorom. Ta ni sprememnil poteka igre, saj sta Deyo in Elhossiny še naprej dosegala točke (17:12), vračala sta Urnaut in Možič.

Pri zaostanku s 15:19 je namesto Čebulja v igro vstopil Žiga Štern, pri 15:21 pa je sledila še druga prekinitev na zahtevo slovenske klopi. Po točki Šterna za 19:23 je Cretu na igrišče poslal Nika Mujanovića, ki se je takoj izkazal v bloku. Italijanski strateg na egiptovski klopi Flavio Gulinelli je svoje igralce poklical na klop ter po še enem bloku Mujanovića poizkusil še z menjavo. Na servis Kozamernika so Egipčani dvakrat grešili v napadu, izid je bil na 23. točki poravnan, nato pa je Reda z napadom in blokom zrežiral zmago s 25:23.

Sledil je preobrat Cretujeve čete

Dva bloka naveze Pajenk-Planinšič in napaka Egipčanov so Slovence popeljali v vodstvo s 3:0, Možič je prispeval blok za 5:3. Slovenske točke sta zatem dosegala še Čebulj in Možič, nato pa naši napadalci niso izkoristili protinapadov po dobrih obrambah Urnauta in Kovačiča. Po preobratu, ki je uspel Egipčanom, da so povedli z 10:9, je Cretu Planinšiča zamenjal z Vinčićem. Možič in Pajenk sta na servis Kozamernika Slovenijo spet popeljala v vodstvo, pri 15:15 pa sta bili reprezentantci zopet izenačeni. Štern je zamenjal Čebulja ter po odmoru na zahtevo slovenske klopi dosegel točko za 16:16.

Slovenci so podobno kot na letošnji pripravljalni tekmi v Mariboru po zaostanku z 0:1 dobili vse preostale nize proti Egiptu. Foto: VolleyballWorld

Možič je bil dvakrat uspešen v napadu, a tudi to ni zadostovalo, da bi Slovenci strli odpor tekmecev, pri 18:19 je moral Cretu še drugič poseči po prekinitvi. Za enako potezo se je takoj zatem odločil Gulinelli, blok Dole pa je Egipt pripeljal do vodstva z 22:21. Dobro je serviral Urnaut, Štern je dosegel dve zaporedni točki za vodstvo s 24:22, niz pa sta z blokom za 25:22 zaključila Pajenk in Možič.

Na servis Kozamernika so si naši fantje hitro zagotovili prednost s 3:0, Možič je napadel za 4:1. Po napaki svojih varovancev je Gulinelli nalet Slovenije skušal zaustaviti z odmorom, a je razlika po točkah Možiča in Šterna z napadoma narasla na 8:3. Tudi v nadaljevanju je Vinčić dobro zaposlil razpoloženega Šterna, zatem še Pajenka za 12:7. Slednji je tudi blokiral za 13:8, čemur sta sledili menjavi v vrstah afriških predstavnikov. Zbranost naših odbojkarjev je zatem nekoliko padla, prav tako tudi prodornost v napadu, prednost pa se je stopila na dve točki (14:12).

Cretu je reagiral z odmorom, vendar pa naši napadalci še naprej niso prebili bloka in obrambe tekmecev, izid je bil na 14:14 izenačen. Serijo Egipta je prekinil Štern, Kozamernik je blokiral za 16:14. Po bloku Vinčića in napakah Rede so naši ušli na 21:15 in si zagotovili miren zaključek niza. Možič je bil zaslužen za prvo zaključno žogo pri 24:17 ter zatem niz končal z blokom Redi za zmago s 25:17.

Od petka do nedelje čakajo slovenske odbojkarje odločilni spopadi za preboj na olimpijski turnir v Parizu. Foto: VolleyballWorld

Blok za zmago uspel Urnautu

Dobra igra Možiča ob mreži in napad Šterna ter napaka Egipčanov so pomenili boljši uvod slovenske vrste v četrti niz in vodstvo s 6:3, Kozamernik pa je po še eni dobri obrambi Urnauta dosegel točko z napadom za 9:4 ter dodal še eno za 11:6. Afričani niso več mogli slediti visokemu ritmu, ki so ga narekovali naši odbojkarji. Po bloku in napadu Možiča ter protinapadu Šterna je Gulinelli, ki je še naprej veliko menjal, pri zaostanku s 7:14 poizkušal s polminutno prekinitvijo. Ta ni spremenila razmerja moči. Vinčić je dvakrat dobro zaposlil Možiča in Kozamernika za 17:10, slovenski srednji bloker je ob tem še blokiral za 19:11. Egipčani so se pri 21:13 praktično že predali, grešili na servisih in našim še dodatno olajšali delo v končnici niza. V njej je Pajenk vknjižil blok za 23:14, Vinčić dosegel as za 24:14, blok za 25:14 in zmago s 3:1 pa je uspel Urnautu.

Slovenija : Egipt 3:1 (-23, 22, 17, 14) Slovenija: Pajenk 9, Planinšič 1, Kozamernik 10, Toman, Bračko, Vinčić 2, Štalekar, Koncilja, Kovačič, Štern 12, Urnaut 9, Čebulj 2, Možič 21, Mujanović 1. Selektor Gheorghe Cretu. Egipt: Elakany, Reda 15, Ramadan, Elhossiny 14, Masoud 9, Sayedin 4, Yousef, Hossam 1, Elmahdy, Abed, Seoudy 4, Haikal, Leba, Deyo 11. Selektor: Flavio Gulinelli.

Zelo podobno kot v Mariboru Slovenska zasedba in Egipt sta se zadnjič pred srečanjem v Tokiu srečala avgusta na pripravljalni tekmi v Mariboru, ko se je od igralske poti uradno poslovil dolgoletni nosilec, korektor Mitja Gasparini. Egipčani so takrat dobili prvi niz (30:28), naslednji trije in zmaga s 3:1 pa so pripadli Slovencem. Zgodovina se je "ponovila" tudi na Japonskem, saj je sledil zelo podoben razplet.

Vinčić: Četrta je v žepu, še tri so ostale Žiga Štern je prispeval 12 točk. Foto: VolleyballWorld "Zelo težka tekma proti Egiptu, četrti dan in ni bilo lahko. Egipt je do zdaj že v tem delu tekmovanja presenetil Japonce, včeraj je Srbom odščipnil niz, tako da niso naivna ekipa. Če jim stečeta servis in napad, so lahko zelo, zelo neugodni in to so danes tudi pokazali, tako da smo se morali maksimalno potrošiti in dati vse od sebe, da smo dobili to tekmo. Četrta je v žepu, še tri so ostale. Zdaj imamo dan počitka, moramo se regenerirati in pripraviti na naslednjo tekmo," je po zmagi nad Egiptom povedal izkušeni reprezentant Slovenije Dejan Vinčić. "Še ena izjemno težka tekma je za nami, zadnja jutranja. Vesel sem, da smo uspeli iztržiti tri točke, ki nam bodo pomagale pri končni razvrstitvi. Sedaj pa malce počitka in priprava na naslednje, vsaj na papirju težje, tekme," je dodal njegov soigralec, dolgoletni slovenski reprezentant Žiga Štern.

Po dnevu premora odločilni trojček v treh dneh

Slovenski odbojkarji bodo po sredini tekmi z Egiptom v četrtek prosti, nato pa v treh zaporednih dneh sledijo tri odločilne tekme. V petek ob 9. uri po srednjeevropskem času se bodo najverjetneje za prvo mesto merili z Američani, v soboto ob 12.25 z Japonci, v nedeljo ob 9. uri pa še s Srbi.

Ob Japonski boji še v Braziliji in na Kitajskem

Ob turnirju v Tokiu potekata še turnirja v Braziliji in na Kitajskem. V skupini A v Riu de Janeiru ob gostiteljici Braziliji igrajo še Italija, Iran, Kuba, Ukrajina, Nemčija, Češka, Katar, v skupini C v Šjanu pa ob Kitajski še Poljska, Argentina, Nizozemska, Kanada, Mehika, Belgija in Bolgarija.

Poljaki so za pomembno zmago premagali Kanado in so s tremi zmagami edini neporaženi v skupini C. Foto: CEV

Olimpijske igre si bosta zagotovili prvi dve reprezentanci z vsakega turnirja. Tisti, ki si nastopa na tekmovanju petih krogov ne bodo zagotovili oktobra, še ne bodo izgubili možnosti za nastop v Parizu. Zadnje vstopnice bodo namreč razdelili junija prihodnje leto, in sicer na podlagi razvrstitve na svetovni jakostni lestvici po koncu rednega dela Lige narodov.

Olimpijske kvalifikacije, 4. krog Sreda, 4. oktober Lestvice:

Preberite še: