Slovenci proti tekmecu, ki jim je na EP povzročal velike težave: Prebuditi se moramo prej

Pred slovenskimi odbojkarji je druga tekma olimpijskih kvalifikacij v Tokiu. Potem ko so v soboto s 3:0 premagali Tunizijo, jim bo v nedeljo ob 3. uri po srednjeevropskem času nasproti stal bolj neugoden tekmec. To bo Turčija nekdanjega selektorja Slovencev Alberta Giulianija, ki je slovenski zasedbi preglavice povzročala v osmini finala nedavnega evropskega prvenstva, za uvod olimpijskih kvalifikacij pa premagala Srbijo. Olimpijsko vozovnico si bosta z vsakega od treh turnirjev zagotovila prvo in drugouvrščeni.

Slovenska odbojkarska reprezentanca je olimpijske kvalifikacije v Aziji, kjer bo odigrala sedem tekem v devetih dneh, odprla s pričakovano zmago nad Tunizijo. Afriško reprezentanco je premagala s 3:0 (20, 18, 21). Slabih 24 ur po zmagi jo že čaka drugi tekmec, s katerim je pred tremi tedni bila hudo bitko v osmini finala evropskega prvenstva.

Turki, ki jih vodi nekdanji selektor Slovencev Alberto Giuliani, so v boju za četrtfinale prvenstva stare celine vodili z 2:0, nato pa so slovenski odbojkarji pripravili preobrat, zmagali s 3:2 in na koncu osvojili bron. Giulianijeva četa je kvalifikacije odprla odlično, s 3:1 je premagala na papirju favorizirani Srbijo in vknjižila zmago s polnim izkupičkom točk.

Prvi zvezdnik Turkov je korektor Adis Lagumdžija, ki je v osmini finala proti Slovencem dosegel kar 32 točk, proti Srbom sta se izkazala blokerja Mert Matić in Bedirhan Bülbül, skupaj sta zbrala kar 11 blokov.

Turke vodi nekdanji selektor Slovencev Alberto Giuliani. Foto: CEV

"Potrebno bo biti zbran in osredotočen na našo igro. Nikakor Turkom ne smemo dovoliti, da bi bili oni tisti, ki bodo narekovali potek tekme. Predvsem pa se moramo prej prebuditi, kot smo se na tekmi proti Tuniziji," pred dvobojem poudarja srednji bloker Alen Pajenk.

Srečanje se bo začelo že ob 10. uri po lokalnem času (3. po slovenskem).

Po dvoboju s Turki bodo imeli Slovenci dan odmora, v torek ob 3. uri pa jih čakajo Finci, ki so na sobotni tekmi presenetljivo vzeli točko gostiteljem Japoncem. Ti bodo v nedeljo igrali z Egiptom, Američani bodo drugo zmago iskali proti Fincem, Srbi pa prvo proti Tunizijcem.

Trije turnirji, šest olimpijskih vozovnic

Ob turnirju v Tokiu potekata še turnirja v Braziliji in na Kitajskem. V skupini A v Riu de Janeiru ob gostiteljici Braziliji igrajo še Italija, Iran, Kuba, Ukrajina, Nemčija, Češka, Katar, v skupini C v Šjanu pa ob Kitajski še Poljska, Argentina, Nizozemska, Kanada, Mehika, Belgija in Bolgarija.

Svetovni prvaki Poljaki so na prvi tekmi komaj premagali Belgijce. Foto: CEV

Olimpijske igre si bosta zagotovili prvi dve reprezentanci z vsakega turnirja. Tisti, ki si nastopa na tekmovanju petih krogov ne bodo zagotovili oktobra, še ne bodo izgubili možnosti za nastop v Parizu.

Zadnjih pet vstopnic bodo namreč razdelili junija prihodnje leto, in sicer na podlagi razvrstitve na svetovni jakostni lestvici po koncu rednega dela Lige narodov, pri čemer bo prvi kriterij izbora geografski. Če katera izmed celin mesta za svojega predstavnika za olimpijske igre še ne bo imela zagotovljenega, bo tako prva vozovnica pripadla tej, naslednja/-e pa glede na razvrstitev na jakostni lestvici. Slovenci bi bili, če bi zadržali trenutno osmo mesto, v tem primer v dobrem položaju za olimpijsko vstopnico.