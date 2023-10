Slovenski odbojkarji so prvi tekmi olimpijskih kvalifikacij v Tokiu opravili z odliko, s 3:0 so premagali Tunizijo in Turčijo, tako da so skupaj z Američani edini stoodstotni v skupini B. Danes imajo tekmovalni premor, v torek ob 3. uri po srednjeevropskem času (10. po lokalnem) pa jih čaka tretji kvalifikacijski dvoboj. Tekmec bo Finska, ki je na uvodu namučila neprepričljive gostitelje in izgubila šele po petih nizih. Z vsakega od treh turnirjev si bosta olimpijske igre zagotovila zmagovalec in drugouvrščeni.

Slovenska odbojkarska reprezentanca je lahko zelo zadovoljna z izkupičkom uvodnih dveh tekem olimpijskih kvalifikacij. V jutranjem terminu (ob 10. uri po lokalnem času) je najprej s 3:0 premagala Tunizijo. V nedeljo je brez oddanega niza odpravila še Turčijo nekdanjega selektorja Alberta Giulianija, ki je na prvi tekmi presenetila Srbe, kar gre na roko Slovencem.

Ti so po dveh tekmah v odličnem položaju, skupaj z Američani so edina stoodstotna ekipa skupine v Tokiu. Varovanci Gheorgheja Cretuja imajo danes tekmovanja prost dan.

Kapetan Tine Urnaut je po nedeljski zmagi nad Turčijo dejal, da si bodo danes poskušali povrniti čim več energije, opravili dober trening v fitnesu in se nato pripravili na naslednjega nasprotnika.

Slovenci in Finci so se zadnjič pomerili v skupinskem delu evropskega prvenstva, ko so s 3:0 zmagali prvi. Foto: CEV

"Igrati moramo mirno, tako kot na EP"

To bo v torek, znova v dopoldanskih lokalnih urah (ob 3. uri po srednjeevropskem času), Finska. Vloga papirnatega favorita je jasna, a slovenska zasedba vselej poudarja, da ne gre nikogar podcenjevati. Finci so kvalifikacije začeli proti favoriziranima reprezentancama Japonske in ZDA. Na računu imajo dva poraza, a predvsem na prvi tekmi so pokazali, da lahko mešajo štrene. Proti neprepričljivim Japoncem so zaostajali z 0:2 v nizih, nato pa jim je uspelo izenačiti na 2:2 in izsiliti peti niz, v katerem jim je zmanjkalo moči za popoln preobrat, so pa vknjižili točko.

"Vemo, da nas čaka Finska in da bo zagotovo težka tekma. Finci so prikazali dobro igro proti Japoncem in se niso predali do konca. Ne pričakujem ničesar drugačnega kot proti Turčiji, tako da bomo morali mi na naši strani oddelati vse stvari, kot jih znamo. Oni igrajo hitro, zelo malo grešijo, dobri so v obrambi. Vsekakor spoštovanja vreden nasprotnik. Ne smemo izgubljati glave, igrati moramo mirno, kot smo v Varni. Če bomo pravi, mislim, da ne bo težav," pred torkovim srečanjem pravi srednji bloker Jan Kozamernik.

"Ne pričakujem ničesar drugačnega kot proti Turčiji, tako da bomo morali mi na naši strani oddelati vse stvari, kot jih znamo. Mislim, da ne bo težav," pred srečanjem pravi srednji bloker Jan Kozamernik. Foto: CEV

Reprezentanci sta se zadnjič srečali v skupinskem delu evropskega prvenstva, ko so Slovenci zmagali s 3:0 (21, 19, 22). Severnjaki so takrat bolje začeli obračun, a v nadaljevanju pravih možnosti niso imeli. Končali so na zadnjem mestu v skupini in se poslovili po prvem delu, slovenski odbojkarji pa so osvojili bron.

Po tekmi s Finci bodo Slovenci v sredo ob isti uri igrali še z Egiptom, ki je na kolena spravil Japonce. Sledi dan premora, nato pa v treh dneh tri odločilne tekme z Japonsko, ZDA in Srbijo.

Še pet neporaženih

Z vsakega od treh kvalifikacijskih turnirjev - eden poteka še v Braziliji, drugi na Kitajskem - si bosta olimpijsko vozovnico zagotovila prvo- in drugouvrščeni. Zadnje vstopnice za Pariz 2024 bodo na podlagi svetovne lestvice delili prihodnje leto, po koncu rednega dela lige narodov.

Italijani so vodilna reprezentanca turnirja v Braziliji, kjer so na dveh tekmah oddali niz. Foto: Volleyball World

V skupini A v Braziliji so tri reprezentance še neporažene: Italija, Nemčija in Brazilija, ki pa je oddala eno točko. V skupini C na Kitajskem sta po dveh tekmah neporaženi Poljska in Kanada, obe imata pet točk.