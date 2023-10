Prekrasne novice iz Tokia, sanjskega niza Slovencev ni konec!

Slovenska odbojkarska reprezentanca na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju nadaljuje zmagoviti niz. Po Tuniziji in Turčiji je ugnala še Finsko. Četa Gheorgheja Cretuja je bila boljša s 3:1 (19, -18, 20, 18), tako da je izgubila prvi niz na turnirju, že jutri pa jo čaka nov izziv, saj se bo na Japonskem pomerila z Egiptom. Srbi so v slovenski skupini premagali Egipt, ki je presenetil gostitelje Japonce. Ti bodo drugo zmago iskali nad Tunizijci, Američani pa se bodo za tretjo pomerili s Turki.

Slovenska odbojkarska reprezentanca je olimpijske kvalifikacije v Tokiu odprla na izjemen način. Najprej je brez oddanega niza odpravila Tunizijo in Turčijo, nato pa je v štirih nizih razorožila še Finsko in se tako veselila tretje zaporedne zmage, s katero je zadržala možnosti za imeniten dosežek, zagotovitev nastopa na olimpijskih igrah v Parizu (2024). Varovanci Gheorgheja Cretuja so tako ob Američanih še edina stoodstotna ekipa skupine B.

Slovenski odbojkarji so po evropskem prvenstvu premagali Fince še na olimpijskih kvalifikacijah v Tokiu. Foto: VolleyballWorld

Slovenski odbojkarji so se s Finci v letošnji reprezentančni sezoni že merili, in sicer v skupinskem delu evropskega prvenstva v Varni, kjer so slavili po treh nizih. Finci, ki jih vodi britanski strokovnjak Joel Banks, so tekmovanje zaključili na 21. mestu, Slovenija pa se je povzpela na zmagovalni oder in osvojila bron.

V boju za tretjo zaporedno zmago je slovenski selektor Gheorghe Cretu na igrišče zopet poslal svojo udarno zasedbo in srečanje začel s podajalcem Dejanom Vinčićem, korektorjem Rokom Možičem, sprejemalcema Tinetom Urnautom in Klemnom Čebuljem, srednjima blokerjema Alenom Pajenkom in Janom Kozamernikom ter prostim igralcem Janijem Kovačičem.

Slovenija : Finska 3:1 (19, -18, 20, 18). Dvorana Yoyogi, gledalcev 250, sodnika: Mezoffy (Madžarska), Dziewirz (Kanada) Slovenija: Pajenk 5, Planinšič, Kozamernik 11 (2 bloka), Toman, Bračko, Vinčić 2 (1 blok), Štalekar, Koncilja, Ž. Štern, Kovačič, Urnaut 5, Čebulj 18 (2 asa, 1 blok), Možič 16 (2 asa, 2 bloka), Mujanović.



Finska: Tervaportti 3 (1 as, 2 bloka), Hänninen 5, Zhbankov 7 (2 bloka), Suihkonen 10 (1 blok), Köykkä, Marttila 9 (2 asa, 1 blok), Haapaniemi 7 (2 asa, 1 blok), Nikula 4 (1 blok), Jokela 14 (1 as, 1 blok), Niinivaara, Kaislasalo, Breiilin, Ivanov, Mäkinen.

Slovencem prvi niz s 25:19, nato pa ...

Slovencem je pripadel prvi ... Foto: VolleyballWorld Boljši začetek je uspel Fincem, ki so povedli s 3:1 in 4:2, a na servis Kozamernika so Slovenci prek protinapadov Možiča in Urnauta hitro prešli v ospredje in imeli po napaki tekmecev pri 7:5 že dve točki naskoka. Po izenačenju na 9:9 sta točki za 11:9 z napadom in asom prispevala Čebulj in Možič.

Po napadu Kozamernika za 13:10 se je Banks odločil za prekinitev, a je po dobri obrambi Kovačiča Vinčić najprej uspešno zaposlil Urnauta, po napaki svojih varovancev pa je moral finski strateg pri 11:16 še enkrat poseči po odmoru. Po njem se je razlika stopila na tri točke, nato je za 19:15 blokiral Možič. Po dveh napakah Nikole in točki Urnauta je prednost naših v končnici spet narasla (23:17). Kozamernik je prispeval blok za 24:18 in šest zaključnih žog, po napaki Marttile so naši slavili s 25:19.

... Fincem pa drugi niz. Foto: VolleyballWorld V drugem nizu je moral slovenski strateg Cretu hitro reagirati, saj so finski odbojkarji na račun dobrega servisa Marttile in dveh napak naših v napadu ušli na 4:0. Nalet je z močnim napadom prekinil Čebulj, Kozamernik je s protinapadom in blokom znižal na 3:5. Nato pa so Finci ustavili dva slovenska napada, Marttila je prispeval še dva asa in našo klop pri 4:10 prisilil v drugo prekinitev. Možič je bil uspešen z napadom za 6:12, nato je vknjižil še blok za 9:14, Pajenk pa je prebil obrambo tekmecev za 10:15.

A Skandinavci so še naprej zaključevali svoje napade, Jokeli, ki je na mestu korektorja priložnost dobil v drugem nizu, pa je uspel as za 17:10. Pri zaostanku z 11:18 je Cretu namesto Možiča v igro poslal Nika Mujanovića. Prodorni Jokela je še naprej nizal točke za Fince, ki so vseskozi odlično servirali ter po asu Tervaporttija povedli že z 21:13. Priložnost za igro sta dobila še Žiga Štern in Uroš Planinšič, vendar se razmerje moči na igrišču ni spremenilo. Čebulj je še dosegel točko za 16:23, Finci pa so slavili s 25:18.

Slovenci boljši v nadaljevanju, Čebulj za konec prispeval dva asa

Začetek tretjega niza, v katerem je Cretu na igrišče spet vrnil udarno zasedbo, je po dveh napakah Jokele ter točkah Urnauta in Pajenka pripadel Slovencem, ki so povedli s 5:3, a je bil zaradi slabših napadov naših izid na 6. točki že poravnan. Slovenci so imeli še naprej velike težave na sprejemu, posledično tudi z organizacijo napadov, Finci, ki so se obenem zelo dobro branili, pa so po točki Hanninena pripravili preobrat za vodstvo z 10:9. Naša klop je posegla po odmoru, po njem sta bila Urnaut in Možič uspešna v napadih za 13:12. A naši napadalci v nadaljevanju znova niso našli rešitve, sledile so tri zaporedne točke tekmecev za vodstvo s 15:13. Cretu je najprej Vinčića zamenjal s Planinšičem, po novi točki Skandinavcev pa zahteval še prekinitev.

Na servis Pajenka so naši izenačili na 16:16, sledila sta rdeča kartona Suihkonenu in Čebulju za 17:17. Po podaji Planinšiča iz težkega položaja je pomemben napad zaključil Kozamernik, zatem je bil v protinapadu za novo slovensko točko in vodstvo z 19:17 uspešen Čebulj. Banks je reagiral s polminutnim odmorom, po katerem sta obe moštvi grešili s servisne črte, napaka Hanninena pa je naše popeljala v vodstvo z 22:20. Možič je bil zaslužen za prvo zaključno žogo pri 24:20, izkoristil jo je Čebulj.

Veselje slovenskih odbojkarjev po tretji zaporedni zmagi v Tokiu. V noči na sredo jih čaka spopad z Egiptom. Foto: VolleyballWorld

Slovenski sprejemalec se je razigral tudi v uvodu v četrti niz, v katerem je igro naših vodil Planinšič ter prispeval tri točke za vodstvo Slovenije s 4:1. A Finci so se hitro pobrali ter si z dobro igro v obrambi in protinapadi Zhbankova in Suihkonena sprva priborili izenačenje na 6:6, nato pa z dvema blokoma povedli z 9:7. Blok Čebulja, as Možiča in napaka Jokele so naše pripeljali v ospredje (12:10), po asu Čebulja, ki je pred tem dvakrat uspešno napadel, pa je bila finska klop pri zaostanku z 11:16 primorana poseči po odmoru. Kozamernik je prispeval točko z napadom za 17:12, po napaki Zhbankova pa je prednost naših prvič narasla na šest točk, na 18:12. Možič je slovensko vrsto z napadom za 21:16 popeljal v končnico ter nato še varal za 22:17. Niz je z dvema zaporednima asoma za zmago s 25:18 in 3:1 zaključil Čebulj.

Možič: Vesel sem, da smo se prebudili v tretjem nizu Rok Možič je čestital zlasti Urošu Planinšiču. Foto: Volleyball World "Vedeli smo, da ne bo enostavno. Tekma je bila spet ob 10. uri, kar nam očitno ne leži. Finci so igrali dobro, predvsem v drugem nizu so se zbudili, začeli uprizarjati neugodne udarce, floate in spine, mi nismo bili zbrani, kot bi morali biti. Sem pa vesel, da smo se v tretjem nizu prebudili, začeli igrat z veliko več energije, veliko bolj pametno, tako da smo na koncu zasluženo zmagali. Čestitke celotni ekipi, predvsem pa Urošu Planinšiču, ki je vstopil v igro v tretjem nizu, dal nekaj nove energije. Mislim, da nam bo ta širina zelo pomagala, ko Dejan Vinčić ne bo v formi. Pomembna zmaga, a je treba razmišljati naprej, ker še nismo tam, kjer želimo biti," je po zmagi nad Finsko dejal sprejemalec Slovenije Rok Možič. "Še ena zmaga, zelo pomembna. Še se ponavljamo, da imamo nekaj težav z uro tekem, ki je nismo vajeni. Začeli smo sicer dobro, a nato zaspali. Smo pa se še pravočasno prebudili, pokazali ogromno želje, energije, ta energija nas je ponesla na višjo raven od tekmeca, tako da se na koncu lahko veselimo nove zmage," pa je dodal njegov soigralec, podajalec Uroš Planinšič.

Slovenski odbojkarji bodo v Tokiu znova na delu v sredo ob 3. uri po slovenskem času (ob 10. uri po lokalnem času), ko jim bodo nasproti stali Egipčani, ki so na kolena spravili Japonce.

Ob Japonski boji še v Braziliji in na Kitajskem

Ob turnirju v Tokiu potekata še turnirja v Braziliji in na Kitajskem. V skupini A v Riu de Janeiru ob gostiteljici Braziliji igrajo še Italija, Iran, Kuba, Ukrajina, Nemčija, Češka, Katar, v skupini C v Šjanu pa ob Kitajski še Poljska, Argentina, Nizozemska, Kanada, Mehika, Belgija in Bolgarija.

Olimpijske igre si bosta zagotovili prvi dve reprezentanci z vsakega turnirja. Tisti, ki si nastopa na tekmovanju petih krogov ne bodo zagotovili oktobra, še ne bodo izgubili možnosti za nastop v Parizu. Zadnje vstopnice bodo namreč razdelili junija prihodnje leto, in sicer na podlagi razvrstitve na svetovni jakostni lestvici po koncu rednega dela Lige narodov.