"Zavedamo se, da nam manjka še veliko treninga, da nas čaka še veliko trdega dela"

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v sredo ob 20. uri s tekmo proti Srbiji začela tretji turnir lige narodov in lov za vstopnico na zaključni turnir osmerice, ki bo med 20. in 24. julijem v Bologni. Varovanci Avstralca na slovenski klopi Marka Lebedewa trenutno niso na želenem mestu, manevrskega prostora za poraze ni več veliko. Že danes bodo v Gdansku na delu trije tekmeci, s katerimi se bodo Slovenci srečali v prihodnjih dneh. Bolgari se bodo pomerili z Italijo, Iranci pa z gostitelji Poljaki.

Slovenski zasedbi, ki je v lanski sezoni lige narodov končala na visokem četrtem mestu, se prva turnirja v Braziliji in na Filipinih letos nista izšla po željah. Na osmih tekmah je četa Avstralca na slovenski klopi Marka Lebedewa vknjižila tri zmage in pet porazov, kar jo pred zadnjimi štirimi obračuni uvršča v spodnji del lestvice.

Pred Slovenci je tako v Gdansku zahtevna naloga, za preboj na zaključni turnir bo treba zmagati na več tekmah, kot jim je to uspelo v Južni Ameriki. Njihovi tekmeci bodo v sredo Srbi, v četrtek Bolgari, v petek Iranci in v nedeljo pa gostitelji Poljaki, ki so na osmih tekmah le enkrat izgubili.

En trening v celotni postavi: Bomo videli, kaj nam dovoljuje naša igra

Spodbudno je dejstvo, da bo Lebedew, ki so mu na preteklih turnirjih pri sestavi ekipe težave delale poškodbe in pozitivni testi na covid-19, delno pa je v začetku tudi namenoma pomladil reprezentanco, v Gdansku lahko računal na na papirju najmočnejšo zasedbo v letošnji izvedbi tekmovanja. Prvič letos bo rojakom v ligi narodov pomagal tudi sprejemalec Klemen Čebulj, ki je dobil nekaj več prostih dni, se reprezentanci na treningih pridružil naknadno, zdaj pa bo odigral tudi prvo tekmo.

Prvi slovenski tekmec v Ergo Areno bodo v sredo ob 20. uri Srbi, ki imajo na računu zmago več od Slovencev. "Srbija je, ne glede na postavo, vedno kakovosten nasprotnik. Imajo res vrhunske igralce. Za nas pa vemo, v kakšnem stanju smo. Od poškodb, nepopolnih postav ... en trening smo naredili v celotni postavi, saj drugače nismo imeli vseh igralcev. Zavedamo se, da nam manjka še veliko treninga, da nas čaka še veliko trdega dela. Veliko stvari moramo še izboljšati. Ko bomo stopili na igrišče, bomo dali vse od sebe, potem pa bomo videli, kaj nam dovoljuje naša igra," je iz Gdanska sporočil kapetan Tine Urnaut, ki se vrača po poškodbi stopala.

Igral je že na drugem turnirju na Filipinih, kjer Lebedew sicer nanj še ni računal na vseh obračunih, je pa z njegovim procesom vračanja v tekmovalni ritem zadovoljen.

"Imamo jim kar nekaj za vrniti. Motivacije nam ne bo manjkalo," je Gregor Ropret spomnil na finale evropskega prvenstva 2019, po katerem so se veselili Srbi. Foto: CEV

"Imamo jim kar nekaj za vrniti"

"Srbi so po eni strani ena od ekip, ki nam ni najbolj ležala, smo pa drugače precej dobri prijatelji, nobenih skrivnosti ni med nami. Menim, da bo jutri ena res dobra tekma, odločale bodo malenkosti. Obe ekipi sta v kar polnih postavah, trenutno verjetno še ne v vrhunski formi. Imamo jim kar nekaj za vrniti. Motivacije nam ne bo manjkalo," pa je misli pred sredino tekmo strnil podajalec Gregor Ropret in spomnil na finale evropskega prvenstva 2019, ko so Srbi Slovence ugnali s 3:1.

Osmerica v Bologno

Na uvodni tekmi dneva v Osaki so Američani premagali Nemce, ki ostajajo za našo izbrano vrsto, Argentinci pa so jo z zmago nad Kanado vsaj začasno prehiteli.

Po nedeljskih tekmah bo jasno, katera osmerica si je zagotovila vstopnico za zaključni turnir, ki bo med 20. in 24. julijem v Bologni. Italijani imajo nastop že zagotovoljen.

Slovenska zasedba za turnir v Gdansku Podajalca: Dejan Vinčič, Gregor Ropret

Sprejemalci: Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Rok Možič, Žiga Štern

Korektorja: Tonček Štern, Mitja Gasparini

Srednji blokerji: Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Danijel Koncilja, Matic Videčnik

Prosta igralca: Jani Kovačič, Alan Košenina

Selektor: Mark Lebedew