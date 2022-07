Na poljsko misijo močnejši še za eno orožje: Ne bo lahko, a ni nemogoče

Slovenski zasedbi, ki je v lanski sezoni lige narodov končala na visokem četrtem mestu, se prva turnirja v Braziliji in na Filipinih letos nista izšla po željah. Na osmih tekmah je četa Avstralca na slovenski klopi Marka Lebedewa vknjižila tri zmage in pet porazov, kar jo pred zadnjimi štirimi obračuni uvršča v spodnji del lestvice, na deseto mesto.

Pred Slovenci je tako v Gdansku zahtevna naloga, za preboj na zaključni turnir bo treba zmagati na več tekmah, kot jim je to uspelo v Južni Ameriki. Njihovi tekmeci bodo v sredo Srbi, v četrtek Bolgari, v petek Iranci in v nedeljo gostitelji Poljaki. Ti imajo v žepu sedem zmag in so na drugem mestu, pred njimi so le Francozi. Iran in Srbija sta zmagala po štirikrat, Bolgarija je z zgolj eno zmago povsem pri dnu.

"Res je, da bo cilj težko uresničiti, a ne nemogoče," pravi Čebulj. Foto: Aleš Oblak

Čebulj: Po dolgem počitku se je lepo priključiti

Lebedew bo tokrat s seboj odpeljal poimensko še močnejšo zasedbo, prvič bo namreč v letošnji izvedbi Lige narodov zaigral tudi sprejemalec Klemen Čebulj. "Po dolgem počitku se je lepo priključiti. Vesel sem, da sem tukaj, da bom lahko pomagal reprezentanci do želenega cilja. Res je, da ga bo težko uresničiti, a ne nemogoče. Če se bomo na preostalih treningih uspeli približati želeni formi in jo obdržati na treh zaporednih tekmah s Srbijo, Iranom in Bolgarijo, se lahko nadejamo zmag in tega, da se uvrstimo na zaključni turnir," pravi 30-letnik.

"Upam, da smo se kaj naučili"

"Ni nam bilo lahko na dveh turnirjih, tudi zdaj nam ne bo. A na srečo je potovanje kratko, kar je dobra stvar. Upam, da smo se iz prvih dveh turnirjev nekaj naučili. Šport je sestavljen iz porazov in zmag. Zdaj nam bo lažje, ker smo v polni postavi. To je naše orožje. Saj kdorkoli manjka, se nam pozna. Ko nam je bilo najtežje, smo vedno odigrali dobro. Verjamem, da bo tako tudi tokrat. Gremo osredotočeno na prvo tekmo s Srbijo, ki je za nas najbolj pomembna," razmišlja Rok Možič.

"Ko nam je bilo najtežje, smo vedno odigrali dobro. Verjamem, da bo tako tudi tokrat," se nadeja Rok Možič. Foto: Aleš Oblak

Selektor Lebedew pred sredinim začetkom dodaja: "Najpomembneje je, da so fantje, ki so zboleli na Filipinih, nazaj, dobro pripravljeni. Tudi pri Tinetovi vrnitvi po poškodbi gre dobro, ni imel prevelikih težav, seveda še ni stoodstoten, a zadovoljni smo z napredkom. Vrnil se je še Čebulj, ki je zelo pomemben člen. To je pozitivno. Zdaj smo povsem osredotočeni na Srbijo, s katero se bomo srečali najprej."

Iz Odbojkarske zveze Slovenije so popoldan najprej sporočili, da je odhod Gregorja Ropreta na Poljsko odvisen od zdravstvenega stanja, pozneje pa, da bo lahko odpotoval z ekipo.

Tekma bo na sporedu v sredo ob 20. uri.

Osmerica v Bologno

Osem reprezentanc se bo po treh turnirjih uvrstilo na zaključni turnir, ki ga bo med 20. in 24. julijem gostila Bologna. Italija ima mesto na njem že zagotovljeno.

Liga narodov je za reprezentance predvsem priprava na svetovno prvenstvo, ki bo konec avgusta in v začetku septembra tudi v Sloveniji. Glavna gostiteljica z zaključnimi boji bo branilka naslova Poljska.

Slovenska zasedba za turnir v Gdansku Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Rok Možič, Žiga Štern, Tonček Štern, Mitja Gasparini, Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Danijel Koncilja, Matic Videčnik, Jani Kovačič, Alan Košenina, Dejan Vinčić in Gregor Ropret.