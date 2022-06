Preobrat v drugem nizu premalo, nova ničla Slovencev

Liga narodov, Filipini, 8. krog Nedelja, 26. junij

Japonska : Slovenija 3:1 (21, -22, 18, 19)

Slovenija je doživela peti poraz v letošnji izdaji tekmovanja. V soboto je na turnirju v Quezon Cityju klonila proti Italiji z 0:3, pred tem izgubila tudi proti Nizozemski (0:3), a je premagala Argentino (3:1).

Slovenski selektor Mark Lebedew je tudi za tekmo z Japonsko nekoliko premešal zasedbo. Tekmo so odprli Rok Možič, Jan Kozamernik, Alen Pajenk, Gregor Ropret, kapetan Tine Urnaut, ki še ni stoodstoten po poškodbi, in Tonček Štern, ki je na Filipinih prebolel okužbo s koronavirusom. Prav tako je po prestani izolaciji priložnost dobil tudi prosti igralec Jani Kovačič. Obračun so bolje začeli Japonci, ki so hitro povedli s 3:1 in s 5:2, a so nato Slovenci vendarle ujeli ritem in se z delnim izidom 3:1 približali Japoncem, a so bili ti tudi v nadaljevanju niza ves čas korak pred slovenskimi tekmeci. V zaključku niza so si japonski odbojkarji priigrali prednost treh točk in niz brez večjih težav pripeljali v svojo korist (25:21).

Tudi začetek drugega niza ni prinesel nujnega preobrata. Japonci so pri izidu 1:1 dali v prestavo višje in z delnim izidom 9:2 pobegnili Slovencem na 10:2. A varovanci Marka Lebedewa se niso predali. Počasi, a vztrajno so topili zaostanek za Japonci, kljub temu je delovalo, da azijska reprezentanca ne bo imela večjih težav pri osvojitvi niza. A pri vodstvu Japonske z 22:17 je na servis prišel Jan Kozamernik in z izjemno borbeno predstavo so slovenski odbojkarji vztrajno parali živce nasprotniku, z osmimi zaporednimi točkami je Slovenija osvojila drugi niz (25:22) in se vrnila med žive.

Foto: Volleyballworld

A preporodu v drugem nizu je sledil nov padec v tretjem. Slovenci so z Japonci korak držali le do rezultata 3:3, nakar so slovenski tekmeci znova zaigrali boljše in pobegnili na 9:4. V zaključku niza Slovenci niso zmogli novega preobrata, Japonci so na koncu tretji niz dobili s 25:18. Tudi v četrtem oziroma zadnjem nizu je sledila podobna zgodba, Japonci so vodili skozi celoten niz in na koncu s 25:19 prišli do zmage in novih treh točk.

V slovenski izbrani vrsti se je z 20 točkami najbolj izkazal Rok Možič, Tonček Štern jih je dodal 16, Tine Urnaut pa 11.

Slovenci so trenutno na mestih, ki ne zagotavljajo preboja na zaključni turnir (osmerica). Na osmih tekmah so zmagali le trikrat.

Osmerica na zaključni turnir v Bologno

Slovenci se bodo zdaj vrnili iz Azije, nato pa med 5. in 10. julijem odigrali tretji turnir na Poljskem, kjer se bodo udarili z gostiteljico, Srbijo, Bolgarijo in Iranom. Po zamislih selektorja se jim bo tam prvič v letošnji izvedbi tekmovanja pridružil Klemen Čebulj.

Osem reprezentanc se bo po treh turnirjih uvrstilo na zaključni turnir, ki ga bo med 20. in 24. julijem gostila Bologna. Italija ima mesto na njem že zagotovljeno.

Liga narodov je za reprezentance predvsem priprava na svetovno prvenstvo, ki bo konec avgusta in v začetku septembra tudi v Sloveniji. Glavna gostiteljica z zaključnimi boji bo branilka naslova Poljska.