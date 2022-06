Italijani zlahka odpravili "spremenjeno" Slovenijo

Slovenija je doživela četrti poraz v letošnji izdaji tekmovanja in je zdaj z devetimi točkami na lestvici na mestih, ki ne prinašajo uvrstitve na zaključni turnir najboljše osmerice. Italijani so s peto zmago in 16 točkami skočili na drugo mesto razpredelnice.

Lebedew je na igrišče poslal spremenjeno zasedbo v primerjavi s tekmo proti Argentini, ki jo je Slovenija v četrtek dobila s 3:1 v nizih. V polju so začeli Jan Klobučar, Rok Možič, Žiga Štern, Dejan Vinčić, Sašo Štalekar in Jan Kozamernik, prosti igralec je bil Alan Košenina.

Italijani so sijajno odprli današnji obračun in dosegli kar osem od prvih desetih točk. Za aktualne evropske prvake je bilo to dovolj, da so le še nadzorovali dogajanje na igrišču in zanesljivo osvojili prvi niz.

Tudi drugi niz se je začel podobno kot prvi. Italijani so takoj povedli s 5:1, a so se Slovenci nato približali na vsega točko (7:8). Sledila je nova serija tekmecev, ki so zagospodarili na igrišču ter povedli s 17:9. V končnici so to prednost le še oplemenitili.

Foto: Volleyballworld

Nekaj časa so Slovenci stik z Italijani držali v tretjem nizu, a nikoli niso vodili. Po vodstvu z 8:6 so zahodni sosedi dali še prestavo višje in se zanesljivo odlepili na varno razdaljo. Niz so, sicer najtesneje v obračunu, dobili s 25:21 in po petkovem porazu proti Japonski (2:3) vknjižili peto zmago v tem tekmovanju.

Od Lebedewovih varovancev se je z 12 točkami najbolj izkazal Žiga Štern, Rok Možič jih je dodal 11. Pri Italijanih je bil tako kot septembra na Poljskem nerešljiva uganka mladi Alessandro Michieletto, ki je dosegel 16 točk, dve manj je dodal Daniele Lavia.

Foto: Volleyballworld

Slovenija je bila še najbližje Italijanom po številu uspešnih blokov (4:5), sicer pa so zahodni sosedi dominirali pri številu asov (6:0), v napadu pa so po zaslugi dobre blok-obrambe imeli precej več napadov in jih uspešno zaključili 49, Slovenci pa 33.

Slovenska izbrana vrsta je sicer na Filipinih izgubila tudi prvo tekmo proti Nizozemski (0:3), preden je ugnala Argentino, odigrala pa bo še en obračun, in sicer v nedeljo ob 9. uri proti Japonski. Nato jo med 6. in 10. julijem čaka še turnir na Poljskem.