Slovenski odbojkarji so bili na tretji tekmi turnirja lige narodov v ponovitvi lanskega finala evropskega prvenstva brez možnosti proti Italijanom. Ti so slovensko zasedbo, ki je zaigrala v spremenjeni postavi, nekateri nosilci igre niso igrali ali pa zelo malo, odpravili s 3:0 (19, 16, 21). Slovenci so v ekipi spet pozdravili Tončka Šterna in Janija Kovačiča, zadnji sicer ni igral. Slovence zadnja tekma turnirja na Filipinih čaka v nedeljo ob 9. uri proti Japoncem.

Slovenska izbrana vrsta vse od nedeljskega prihoda na Filipine zaradi pozitivnih testov na covid-19 ni mogla računati na korektorja Tončka Šterna in prostega igralca Janija Kovačiča. Oba sta bila po pozitivnem testu na koronavirus v petdnevni izolaciji v hotelu, ob negativnem testu pa sta se lahko vrnila na treninge slovenske reprezentance in sta bila na današnjem zelo pomembnem obračunu z Italijo na seznamu selektorja Marka Lebedewa. Ta s povratnikoma ni tvegal, na koncu je za kratko v igro vstopil le Štern.

Avstralec na slovenski klopi je nekatere nosilce igre tokrat pustil ob igrišču (Tine Urnaut, Alen Pajenk), nekateri pa so zaigrali le za kratko, znova je premešal karte, tekmo pa začel z Rokom Možičem, Janom Kozamernikom, Janom Klobučarjem, Dejanom Vinčićem, Žigo Šternom, Sašem Štalekarjem in Alanom Košenino kot prostim igralcem.

Italijani so s Slovenci opravili v dobri uri. Foto: Volleyballworld

Slovenska zasedba, za kratek čas je v igro poslal tudi T. Šterna in Gregorja Ropreta, v drugem delu tudi Črta Bošnjaka in Danijela Konciljo, ni zmogla slediti razigranim zahodnim sosedom. Ti so bili kakovostnejši tekmec v vseh pogledih, ves čas diktirali potek srečanja, prvi niz dobili s 25:19, drugega s 25:16, tretjega pa s 25:21 in v dobri uri opravili s Slovenci.

Slovenija je doživela četrti poraz v letošnji izdaji tekmovanja in je z devetimi točkami na lestvici na mestih, ki ne prinašajo uvrstitve na zaključni turnir najboljše osmerice. Italijani so s peto zmago in 16 točkami skočili na drugo mesto razpredelnice.

Slovenska izbrana vrsta je na Filipinih izgubila tudi proti Nizozemski (0:3), premagala pa Argentino (3:1). Odigrala bo še eno tekmo, in sicer v nedeljo ob 9. uri proti Japonski, ki je že pri petih zmagah.

"Kot bi prišli neposredno iz postelje"

"Danes je bilo vse skupaj slabo že od začetka." Foto: Volleyballworld "Morali smo začeti z drugačno zasedbo, Urnaut namreč še ni pripravljen, da bi lahko igral vsak dan, na tem turnirju bo lahko odigral dve tekmi. Prav tako nisem želel tvegati s Tončkom Šternom in Janijem Kovačičem, saj sta šele zjutraj prišla iz karantene. Zanju bi bilo fizično preveliko tveganje, da bi igrala. Tončka sem malce uporabil, da bi lahko jutri igral več. Igrali so tisti, ki so na voljo. Ne glede na vse pa bomo morali jutri igrati s povsem drugačnim odnosom, to je prvi načrt. Danes je bilo vse skupaj že od prvega začetka zelo slabo. Videti je bilo, kot da smo na tekmo prišli neposredno iz postelje, in tega od začetka do konca nismo spremenili. Italija je igrala točno tako, kot smo pričakovali in se pripravljali nanjo, a mi enostavno nismo bili pripravljeni na igro," je po porazu misli strnil Lebedew.

"Najprej čestitke Italijanom, igrali so vrhunsko, mi pa imamo za seboj slabo predstavo. Veliko je bilo lahkih žog, ki jih nismo pobrali, veliko je bilo konfliktov, ko nismo vedeli, kdo od nas bo šel na žogo. A moramo dvigniti glave. Gremo na jutrišnji dan, čaka nas zelo pomembna tekma. Ne bom nam lahko, Japonci igrajo zares dobro, tudi Italijane so premagali s 3:2. Ampak dali bomo vse od sebe in poskušali zmagati," je povedal Možič.

"Danes je bila tekma zelo težka. Italijani so nam dali lekcijo iz odbojke, razen v zelo redkih dobrih trenutkih," pravi Jan Klobučar. Foto: Volleyballworld

"Italijani so nam dali odbojkarsko lekcijo"

"Danes je bila tekma zelo težka. Italijani so nam dali lekcijo iz odbojke, razen v zelo redkih dobrih trenutkih. Preveč lahkih žog nam je padlo na tla, oni pa so zelo dobro igrali in nam enostavno niso dali niti za trenutek dihati. Hitro so nam pobegnili in smo jih morali ves čas loviti, ko pa smo se približali, so se spet oddaljili. Na tak način je proti njim zelo težko igrati. Ne glede na to, da smo zamenjali postavo, bi morali igrati bolje. A to moramo zdaj pustiti za seboj, jutri je nova tekma proti Japonski, na kateri bomo skušali zmagati," pa je bil

Osmerica na zaključni turnir v Bologno

Po vrnitvi iz Azije bodo varovanci Lebedewa tretji turnir odigrali med 5. in 10. julijem na Poljskem, kjer se bodo udarili z gostiteljico Srbijo, Bolgarijo in Iranom.

Osem reprezentanc se bo po treh turnirjih uvrstilo na zaključni turnir, ki ga bo med 20. in 24. julijem gostila Bologna. Italija ima mesto na njem že zagotovljeno.

Liga narodov reprezentancam služi predvsem kot priprava na svetovno prvenstvo, ki bo konec avgusta in v začetku septembra tudi v Sloveniji. Glavna gostiteljica za zaključnimi boji bo branilka naslova Poljska.