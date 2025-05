Branilec Daniel Svensson je postal stalni član nemškega prvoligaša Borussie Dortmund. Švedski nogometaš se je ekipi iz Dortmunda pridružil že v začetku leta kot posojeni igralec danskega Nordsjaellanda, zdaj pa je podpisal do konca sezone 2028/29.

Triindvajsetletni Šved je za Borrusio letos odigral 15 tekem, 11 jih je začel v prvi enajsterici. Skupaj je dosegel en gol in prispeval dve podaji.

"Njegov intenziven in fleksibilen način se zelo dobro vklaplja v našo igro in nam odpira številne priložnosti. Ob vsem tem je tudi odlična osebnost in profesionalec v pravem pomenu besede," je podpis pogodbe pokomentiral športni direktor Borrusie Sebastian Kehl.

