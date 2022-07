Mladi Slovenci so se uvrstili na EP

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca do 20 let se je po zmagah nad Nizozemsko in Finsko v 3. krogu kvalifikacij v Mariboru prebila na septembrsko evropsko prvenstvo v Italiji, kjer bo nastopilo 12 izbranih vrst, je sporočila Odbojkarska zveza Slovenije (OZS).

Izbranci slovenskega selektorja Jerneja Rojca so v štajerski prestolnici premagali Nizozemce in Fince s 3:2, proti Špancem pa izgubili z 0:3.

Slovenske barve so v Mariboru zastopali Jaka Prevorčnik, Nejc Kožar, Miha Fink, Dino Vinkovič, Rok Bračko, Nik Mujanovič, Janž Janez Kržič, Žan Zajc, Grega Okroglič, Amadej Snedec, Jan Karl Jančič in Jure Kocjančič.

"Ko se je tekma zaključila, v nekem trenutku sploh nisem vedel, ali je to dovolj za uvrstitev na evropsko prvenstvo. Na srečo sta bila moja pomočnika Aleš Hribar in Taja Kobilca bolj prisebna in sta takoj vedela, da bomo igrali na EuroVolleyju. S fanti smo se že pred tekmo dogovorili, da bomo, ne glede na rezultat tekme med Nizozemsko in Španijo, igrali zase, za grb, za Slovenijo in se potrudili za zmago. Ko se je še rezultat prve tekme obrnil nam v prid, so igralci dobesedno poleteli, kar se je videlo tudi v prvih dveh nizih, ko smo prikazali najboljšo odbojko doslej. A žal so nas Finci preko svojih odličnih serverjev v tretjem in četrtem nizu spravili v težave. Ko so nam enkrat pobegnili, jih nismo mogli več ujeti. V petem nizu smo našli neko dodatno energijo, enako kot že na turbulentni tekmi z Nizozemsko in zmagali. Neverjetno," je v izjavi za OZS povedal selektor Jernej Rojc.

Evropsko prvenstvo bo med 17. in 25. septembrom v Montesilvanu in Vastu. Slovenci bodo igrali v skupini I, skupaj z Italijo, Poljsko, Srbijo, Slovaško in Francijo, v skupini II pa bodo nastopile Belgija, Češka, Portugalska, Bolgarija, Finska in Grčija.