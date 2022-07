Sanjska novica za Slovenijo in ljubitelje odbojke!

V Ljubljani bodo letos gostovali najboljši odbojkarji na svetu. Z Mednarodne odbojkarske zveze (FIVB) so sporočili, da bo Slovenija svetovno prvenstvo za moške gostila od 26. avgusta do 7. septembra. V Stožicah bomo spremljali odbojkarske boje štirih tekmovalnih skupin, sledile bodo tekme osmine finala in tudi četrtfinalna obračuna.

Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) je danes objavila dolgo pričakovan razpored svetovnega prvenstva, ki ga bosta od 26. avgusta do 11. septembra skupaj gostili Poljska in Slovenija. Osrednje prizorišče skupinskega dela tekmovanja bo Ljubljana. FIVB je Sloveniji namreč dodelila organizacijo tekmovanja v kar štirih skupinah.

"Razpletlo se je še precej bolje kot smo si želeli"

Dvorana v Stožicah je leta 2019 na tekmah EP pokala po šivih. Največji dvoboji slovenske reprezentance so bili razprodani. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Na Odbojkarski zvezi Slovenije (OZS) so z odločitvijo FIVB izjemno zadovoljni. "Odločitev mednarodne zveze, da nam dodeli tekmovanje štirih skupin, je še za nas pravzaprav kar presenečenje. Glede na to, da smo sprva predvidevali, da bomo organizirali tekmovanje v dveh skupinah, se je vse skupaj razpletlo še precej bolje kot smo si želeli. Izkoristili smo enkratno priložnost, ki se nam je ponudila in to, da bomo pri nas spremljali 16 od 24 reprezentanc, je izjemno in zelo verjetno tudi neponovljivo. Ne samo v odbojki. V preteklosti se je OZS že večkrat dokazala z organizacijo največjih dogodkov in menim, da je imelo to velik vpliv na odločitev vodstva FIVB. Spomin na evropsko prvenstvo, ki smo ga gostili pred tremi leti, še živi, organizacija superfinala Lige prvakov in prvakinj, ki sta si ga ogledala tako predsednik FIVB, dr. Ary Graca, kot direktor zveze, Fabio Azevedo, pa je bila le še potrditev tega, kaj zmoremo. Po mojem mnenju je bil to prelomen trenutek v vsej tej zgodbi, obenem pa smo Slovenci eni redkih organizatorjev, ki smo sposobni takšen dogodek v tako kratkem času izpeljati na najvišji ravni," je dejal predsednik OZS, Metod Ropret.

Predsednik OZS Metod Ropret ne skriva zadovoljstva po najnovejši odločitvi FIVB. Foto: Sasa Pahic Szabo/Sportida

Pred slovensko zvezo sta zdaj dva zares intenzivna meseca, a se po besedah Ropreta izziva ne bojijo: "Imamo utečeno ekipo z veliko izkušnjami in zanesljive partnerje, ki nam vse od evropskega prvenstva stojijo ob strani. Veliko stvari imamo že pripravljenih, zdaj, ko je v celoti znan potek tekmovanja, pa bomo začeli z vsemi predvidenimi aktivnostmi, torej s prodajo vstopnic, s pripravo začrtanih promocijskih projektov in vsega, kar sodi zraven. Pričakujem, da bomo izpeljali vrhunski dogodek na globalni ravni, na katerega bo ponosna vsa država. Ne smemo pa seveda pozabiti na Poljake, ki so glavni organizator svetovnega prvenstva. Prepričan sem, da bo tudi na Poljskem vse potekalo na najvišji možni ravni in da bomo tudi tam spremljali odbojkarski spetaktel, na čelu s polfnalnimi in finalnimi obračuni," je še poudaril prvi mož slovenske odbojke, ki že odšteva dneve do začetka največjega odbojkarskega spektakla, kar ga je kdaj gostila Slovenija.

Slovenija bo v skupini B v Areni Stožice gostila Kamerun, Francijo in Nemčijo, v skupini B bodo igrali Brazilija, Japonska, Kuba in Katar, v skupini E Italija, Kanada, Turčija in Kitajska, k nam pa v okviru skupine F prihajajo še Argentina, Iran, Nizozemska in Egipt.

Najprej proti Kamerunu, finale na Poljskem

Zaključne tekme SP 2022 bodo odigrane v državi, kjer bo slovenska odbojkarska reprezentanca kmalu igrala tekme lige narodov. Foto: Aleš Oblak Uvodno tekmo svetovnega prvenstva v Areni Stožice bosta 26. avgusta ob 11. uri odigrali Brazilija in Kuba, slovenski odbojkarji pa se bodo ob 20.30 uri pomerili s Kamerunom. Na Poljskem bomo najprej priča obračunu ZDA in Mehike, sledilo bo še srečanje med Poljsko in Bolgarijo, v Katowicah pa se bodo med seboj merile še reprezentance Tunizije, Portorika, Ukrajine in Srbije.

Skupinski del tekmovanje se bo zaključil 31. avgusta, tekme osmine finala pa bodo od 3. do 6. septembra. Četrtfinalna dvoboja bomo v Areni Stožice spremljali 7. septembra, v Gliwicah pa dan kasneje. Polfinalni tekmi bosta 10. septembra v Katowicah, ki bodo dan zatem tudi prizorišče bojev za odličja in naslov svetovnih prvakov.