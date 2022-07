Slovenci na Poljskem ogreli roke, prvemu tekmecu so še precej dolžni

Slovenski zasedbi, ki je v lanski sezoni lige narodov končala na visokem četrtem mestu, se prva turnirja v Braziliji in na Filipinih letos nista izšla po željah. Na osmih tekmah je četa Avstralca na slovenski klopi Marka Lebedewa vknjižila tri zmage in pet porazov, kar jo pred zadnjimi štirimi obračuni uvršča v spodnji del lestvice, na deseto mesto.

Pred Slovenci je tako v Gdansku zahtevna naloga, za preboj na zaključni turnir bo treba zmagati na več tekmah, kot jim je to uspelo v Južni Ameriki. Njihovi tekmeci bodo v sredo Srbi, v četrtek Bolgari, v petek Iranci in v nedeljo gostitelji Poljaki.

"Srbiji smo še precej dolžni. Sploh po finalu evropskega prvenstva pred tremi leti. Naredili bomo vse, da bomo tokrat zmagali mi." Foto: FIVB

Selektor Mark Lebedew je tudi na Poljsko odpeljal 14 odbojkarjev. Doma so ostali Jan Klobučar, Črtomir Bošnjak in Sašo Štalekar, v ekipo sta se vrnila Mitja Gasparini in Matic Videčnik, ki sta turnir na Filipinih izpustila, prvič v letošnji sezoni pa bomo v slovenskem dresu spremljali Klemna Čebulja. Slovenci so danes v dvorani Ergo Arena opravili prvi trening.

"Pred nami je tretji turnir, igramo v Gdansku, na katerega imamo lepe spomine. Dvorana je odlična, in ko se napolni, je vzdušje izjemno, saj imajo poljski navijači zares radi odbojko. Pričakujemo veliko gledalcev. Za nami je že prvi trening in mislim, da nam je šlo dobro. Jutri imamo še dan počitka in priprave, nato pa že prvo tekmo proti Srbiji, ki smo ji še precej dolžni. Sploh po finalu evropskega prvenstva pred tremi leti. Naredili bomo vse, da bomo tokrat zmagali mi," je pred izjemno pomembnim obračunom s Srbijo dejal eden najbolj izkušenih reprezentantov Alen Pajenk.

Mark Lebedew je na Poljsko odpeljal najmočnejšo zasedbo v letošnji ligi narodov. Foto: Volleyballworld

Poljaki s sedmimi zmagami

Obračun s Srbi se bo v sredo začel ob 20. uri, tekmec ima na računu zmago več od Slovencev. Najbolje od slovenskih tekmecev v Gdansku kaže domačinom Poljakom, ki imajo v žepu sedem zmag in so na drugem mestu, pred njimi so le Francozi. Iran je zmagal štirikrat, Bolgarija pa je z zgolj eno zmago povsem pri dnu.

Slovenska zasedba za turnir v Gdansku Podajalca: Dejan Vinčič, Gregor Ropret

Sprejemalci: Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Rok Možič, Žiga Štern

Korektorja: Tonček Štern, Mitja Gasparini

Srednji blokerji: Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Danijel Koncilja, Matic Videčnik

Prosta igralca: Jani Kovačič, Alan Košenina

Selektor: Mark Lebedew