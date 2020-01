Mariborčani zmagali v Brčkem, bilo je napeto

Mariborčani so v prejšnjih dveh krogih srednjeevropske lige močno pogrešali svojega mladega aduta Roka Možiča, ki je bil z reprezentanco v Berlinu. Tokrat so nanj spet lahko računali, prav Možič pa je bil z 29 točkami eden najzaslužnejših za uspeh v Brčkem. Alan Košenina pa jih je dodal 20.

Sredi četrtega niza sicer ni kazalo, da bodo Slovenci zmagali. V prvem nizu so imeli pri 24:22 prvi zaključno žogo, pozneje še dve, toda niz so nazadnje z 29:27 dobili domači.

V drugem so bili bolj prepričljivi gostje in izenačili, potem ko so vendarle izkoristili zaključno žogo za 25:23. Tretji niz so zanesljivo dobili domači in pri izidu 18:16 v četrtem je Mariborčanom že kazalo precej slabo.

A so poskrbeli za preobrat. Z delnim zidom 8:3 so prišli do vodstva 24:21 in pozneje niz tudi dobili, nato pa v petem popolnoma prevladovali. Končni izid je bil 15:6 za mariborsko ekipo, ki je tako premagala zadnjeuvrščeno zasedbo regionalnega tekmovanja.

Dvorana Gimnazije, gledalcev 350, sodnika: Bardić, Muha (oba Hrvaška). Mladost Brčko: Lukić, Delić 24, Trakić 2, Colo, Eminović 18, Sokolar 5, Vojak 7, Popović, Gajić 16, Divljan 3. Merkur Maribor: Herman, Mulec 11, Detela 3, Koblar, Možič 29, Košenina 20, Bračko, Uremovič 8, Kovačič, Planinšič 3, Bogožalec 4.

Lestvica: 1. ACH Volley 11 tekem - 27 točk

2. Zadruga Aich/Dob 11 - 20

3. Calcit Volley 11 - 19

4. HAOK Mladost Zagreb 11 - 18

5. OK Merkur Maribor 13 - 15

6. OK Mladost Kaštela 9 - 12

7. Waldviertel 10 - 11

8. OK Mladost Brčko 10 - 7

