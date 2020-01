Kalvarija Maribora vse hujša, proti Korošcem iz Avstrije brez sprejemalca

Medtem ko ACH in Calcit mirno čakata, da se konča božično-novoletni premor, lepo igrajo prijateljske tekme, Mariborčani doživljajo pravo kalvarijo. Za razliko od omenjenih dveh Štajerci igrajo tudi državno prvenstvo, zato prostora za premikanje tekem ni. Liga MEVZA se mora končati do konca januarja.

"Sam in Rok Možič sva v Berlinu, Žiga Donik je šele pred tremi dnevi snel mavec z roke, Rok Bračko igra za kadetsko reprezentanco. Sprejemalcev tako nimamo, zato bo na tem položaju spet zaigral libero Alan Košenina in mladi Aljaž Herman, Nino Boroja bo igral libera, a le v obrambi, ne sprejemu pa bo pomagal tudi korektor Jernej Detela. Kdor se vsaj malce spozna odbojko, po teh podatkih vidi, da je vse skupaj daleč od idealnega, a ne smemo jokati in moramo odigrati še to tekmo," pravi Škoro, ki bo ob 17. uri s Slovenijo napadel Francijo, tri ure kasneje pa se prek Skypa povezal z Mariborom in pomagal strokovnemu štabu tudi na tekmi z Dobljani.

Libero Alan Košenina je bil na tekmi proti Waldviertlu z 22 točkami najboljši mož Maribora. Foto: Facebook OK Maribor

"Januarja nas čaka devet tekem, v novembru smo jih igral 13, igramo ogromno tekem, zato ni čudno, da so se nas lotile poškodbe. Tukaj so se reprezentančne akcije, ki so prioriteta, vseeno pa obenem trpi klub. To so težke stvari. Škoda, da nismo kompletni, a to obdobje moramo preživeti, nato pa spet strniti vrste in se osredotočiti na zaključni turnir pokala in ligo za prvaka, kjer želimo mešati štrene tudi najboljšim," še pove trener Mariborčanov.

Liga MEVZA, moški, vnaprej odigrana tekma 17. kroga:

Lestvica: 1. ACH Volley 10 tekem - 24 točk

2. Calcit Volley 10 - 19

3. HAOK Mladost Zagreb 10 - 15

4. Zadruga Aich/Dob 9 - 14

5. OK Merkur Maribor 11 - 13

6. OK Mladost Kaštela 8 - 12

7. Waldviertel 10 - 11

8. OK Mladost Brčko 8 - 6

