Kako ustaviti Bosanca v turški izbrani vrsti?

Ni počitka za slovenske odbojkarje. Po sobotni zmagi nad Finci se bodo ob 20.30 v Stožicah pomerili z neugodnimi Turki, ki so na tem prvenstvu izgubili z Rusijo in premagali Severno Makedonijo. Iz slovenskega tabora sporočajo, da so se na večerne tekmece dobro pripravili.

Turki za v primerjavi s turnirjem pred dvema mesecema (pokal Challenger) igrajo brez poškodovanega Burutaya Subasija, ki pa ga ne pogrešajo preveč, saj v napadu zelo dobro igrajo sprejemalci Burak Güngör, Izzet Ünver in Yigit Gülmezoglu ter korektor Adis Lagumdžija. "Gre za kakovostno ekipo, ki ima podoben slog igre kot Francija. Odlični so pri težkih žogah in pri tem bo treba biti še posebej previden. V napadu iščejo blok-avt, velikokrat tudi šikajo," opozarja pomočnik slovenskega selektorja Sebastijan Škorc.

Lagumdžija blesti, a Slovenci so se pripravili

V odlični formi je ravno Lagumdžija, v BiH rojeni odbojkar, ki je zdaj prvi mož turške zasedbe. Rusom je nasul 15 točk, Makedoncem pa še štiri več. "Fant je v formi, a smo se nanj odlično pripravili. Vemo, kam udarja in kako ga blokirati. Podrobnosti ne bi razkrival, a lahko povem, da imamo dober taktičen načrt," se ne boji korektorja turške zasedbe Škoro, ki meni, da Turčija po kakovosti spada med Belorusijo in Finsko. "Morda je po kakovosti malce pred Belorusi in malce za Finci, a žoga je okrogla, nikakor ni za podcenjevati."

20.30 Slovenija - Turčija Slovenija: T. Štern, Pajenk, Kozamernik, Šket, Gasparini, Vinčić, Štalekar, Ž. Štern, Klobučar (L), Kovačič (L), Videčnik, Ropret, Urnaut, Čebulj Turčija: Keskin, Avci, Güngör, Ünver, Savas, Eksi, Gülmezuglu, Lagumdzija, Karasu, Günes, Toy, Mert, Ulu, Döne

Zagotovo spet kakšna menjava v začetni postavi

Slovenski selektor Alberto Giuliani je proti Fincem začel v postavi Gregor Ropret, Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Tonček in Žiga Štern, Tine Urnaut in Jani Kovačič. Kako se bodo v slovenskem taboru odločili danes? "Zagotovo bo spet kakšna zamenjava, Slovenija je v preteklosti že večkrat pokazala, da ima enakovredno ekipo. Odločitev o tem, kdo bo zaigral od prve minute, bo padla tik pred tekmo," nam je razložil Mariborčan.

Kaj se bo dogajalo drugje? Kakšnega velikega derbija ne bo. Najbolj zanimivo bi lahko bilo na tekmi med Nizozemsko in svetovno prvakinjo Poljsko, Srbi pa se bodo na svoji drugi tekmi na prvenstvu udarili s Slovaki.

Evropsko prvenstvo, moški, 4. dan:

Skupina C - Slovenija:

Lestvica:

Skupina A - Francija:

Lestvica:

Skupina B - Belgija:

Lestvica:

Skupina D - Nizozemska:

Lestvica:

